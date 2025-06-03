Общество

Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики

Псковская Лента Новостей является флагманом в сфере информационной политики, считает заместитель председателя областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«Двадцать пять лет для человека - это много или мало? Для меня это полжизни, для кого-то еще больше. А вот для средства массовой информации, мне кажется, это проверка на стойкость. Начиналась работа в двухтысячном году, и я помню, как редакция газеты плавно перемещалась из одного помещения в другое и делала информационное агентство на территории Псковской области. Была неким авангардом для информационного сообщества и для сферы общественно-политической жизни. Конечно же, у агентства были и свои взлеты, и, может быть, где-то снижение уровня, но не мне об этом говорить. Я, как читатель и слушатель эфиров, которые существуют на сегодняшний день, могут сделать выводы, что на сегодняшний день интерес не спадает. Сегодня информационный портал "Псковская Лента Новостей" является флагманом в сфере информационной политики. Это факт», — сказал Виктор Остренко.

На двадцатипятилетие вице-спикер областного Собрания пожелал коллективу Псковской Ленты Новостей придерживаться правила: журналистская этика прежде всего. «Нужно следовать этому, нужно получать максимум обратной связи, нужно сохранять свое лицо в бурном процессе изменяющихся событий и требований, всегда быть Псковской Лентой Новостей. Вас поздравляю, будьте здоровы, счастливы, конечно же, будьте на острие, как всегда», - заключил заместитель председателя областного Собрания депутатов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве