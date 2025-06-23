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Общество

Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова

25.06.2025 11:40|ПсковКомментариев: 1

Главными сторонниками свободы слова в Псковской области считает Псковскую Ленту Новостей генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

«Дорогие друзья! Что касается Псковской Ленты Новостей, прежде всего, сегодня для города Пскова, для нас всех – это глоток свежего воздуха. У вас всё время своя точка зрения. Вы, насколько это возможно, независимы и честны перед своими слушателями, перед людьми, которые прислушиваются к вашему мнению. У вас есть такая площадка, некий философский клуб, все могут сюда прийти и высказать свое мнение, если оно, конечно, не противоречит действующему законодательству, люди могут тут поспорить. Вы стараетесь представить весь спектр мнений, который присутствует в нашем регионе, в нашем городе. И, самое главное, вы большие сторонники свободы слова, соблюдаете этот принцип, насколько это возможно», – сказал Игорь Савицкий.

Он пожелал, чтобы средства массовой информации обладали большим влиянием на жизнь региона.

«Хотелось бы пожелать, чтобы у нас пресса стала четвёртой властью. Рано или поздно мы к этому придём, с журналистами будут считаться. Надо, наверное, желать того, чтобы этот день наступил как можно раньше. Спасибо вам за вашу совершенно замечательную работу. Вы действительно самый главный информационный центр города Пскова и Псковской области, и мы очень беспокоимся и болеем за вас», – добавил Игорь Савицкий.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Савицкий Игорь Николаевич Генеральный директор холдинга NPN
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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