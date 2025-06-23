Общество

Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН

Надежду на большие свершения совместно с Псковской Лентой Новостей выразил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Я хочу сказать, что мы с ПЛН ровесники. Как это неудивительно, но в 2000 году я тоже первый раз стал директором "Псковских тепловых сетей". И с тех пор судьба самым тесным образом связала меня с жилищно-коммунальным хозяйством, с тепловыми сетями и с Псковской Лентой Новостей. Я очень рад этому содружеству, тому, что вы есть. Мы, к сожалению, не молодеем, не тот у нас задор и блеск в глазах, но я чувствую, что ещё желание сделать невозможное у нас есть. Коллективу желаю здоровья, счастья и, самое главное, стойкости, твердости духа», - сказал Игорь Максимов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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