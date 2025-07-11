Общество

Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы

Псковская Лента Новостей поднимает интересные вопросы, считает бывший мэр Пскова Александр Прокофьев.

«ПЛН — молодцы. Уже довольно длительное время работаете. Как я бы сказал, основываясь на проверенном, исследованном, изученном материале. Подача хорошая, поднимаете интересные вопросы, молодцы. Примите самые-самые искренние мои поздравления, вам всяческих удач, творческих успехов в работе», - сказал Александр Прокофьев.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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