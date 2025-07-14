Общество

Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН

На празднике Псковской Ленты Новостей (ПЛН) будет работать «Караоке», которое предоставит ПАО «Ростелеком» в качестве технологического партнера. Об этом сообщила пресс-секретарь филиала компании в Новгородской и Псковской областях Светлана Мубаракшина на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре.

«Ростелеком» предложит псковичам уникальное развлечение, где как родители, так и дети смогут насладиться пением в формате "караоке". Кроме того, на празднике пройдет игра "Безопасный интернет", которая уже была представлена на мероприятии, посвященном Дню защиты детей и была тепло воспринята гостями мероприятия», - рассказала Светлана Мубаракшина.

Напомним, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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