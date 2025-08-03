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Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение

06.08.2025 15:38|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей предоставляет только проверенную и объективную информацию и дает всем лидерам общественного мнения возможность высказывать свою позицию, заявил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. 

«С полной уверенностью могу сказать, что нет другого средства массовой информации, куда я приходил бы так же часто и с таким же большим удовольствием. Всегда приятно приходить к вам на эфиры, на записи передач, поскольку ваша профессиональная команда всегда старается сделать любое интервью, выступления, дебаты максимально яркими и интересными для зрителей. Также хотел бы отметить, что ПЛН - это один из тех немногих ресурсов, где можно получить проверенную, объективную информацию, который дает возможность выхода, в том числе, и оппозиционерам, системной оппозиции. Даже несистемной оппозиции дают возможность выходить в прямой эфир и открыто высказывать свое мнение и позицию. Я считаю, что в наше время это дорогого стоит, поэтому желаю вам и следующие двадцать пять лет, и еще десять раз по двадцать пять лет сохранять ваш профессионализм, умножать его, оставаться объективными и развиваться дальше. С днем рождения, любимая ПЛН», - сказал Антон Минаков.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
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