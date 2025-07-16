«Дневной дозор»: Что делать с торговлей на улицах Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с нестационарной и несанкционированной торговлей на улицах Пскова?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Все мы с детства привыкли к бабушкам, которые торговали дарами своего сада и огорода у магазинов и торговых центров. Особенно активно торговля «с асфальта» процветала в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х. В то время центральные улицы города превращались в нестационарные рынки. В последние годы, в том числе и благодаря изменению экономической ситуации, на смену этой уличной торговле пришли сетевые мини- и гипермаркеты. Нестационарная торговля отошла на второй, если не на третий план, торговые павильоны в черте города — большая редкость, но все же некоторые элементы той ушедшей уже эпохи «дикого рынка» в городе остались.
Наблюдатели отмечают, что в последние недели в областном центре активно проходят рейды по пресечению точек несанкционированной торговли, а бабушек, пытающихся сбыть свою продукцию в непредназначенных для этого местах - отправляют на центральные рынки. Правда, не все согласны платить за торговое место на легальных рынках, либо - не всех устраивают даже и бесплатные места для торговли - если они находятся, например, далеко от дома бабушки, продающей свой нехитрый товар. Все хотят организовать торговую точку в местах повышенной проходимости, при этом, не важно, где придется разместить свой товар - на тротуаре, проезжей части или же на крыльце торгового центра или магазина.
Мнения горожан по поводу такой несанкционированной торговли разделились. Одни считают, что от этого явления нужно избавляться, несанкционированные продуктовые палатки и точки нестационарной торговли обезображивают лицо города. Продукты продаются в антисанитарных условиях, с нарушением норм санэпиднадзора, налоги торговцы не платят, еще и мусор после себя оставляют. А другие считают, что это своего рода элемент благотворительности, надо давать пенсионерам возможность заработать с их и так мизерными пенсиями. Есть и те, кто такую торговлю и вовсе не замечает, продукцию на улице с ящика не покупают, но и ничего плохого в этом явлении не видят.
Так что же в итоге делать с нестационарной торговлей на улицах Пскова в местах, специально для этого не предназначенных? Стоит ли запретить и разгонять торговцев-нелегалов? Или все таки нужно обустроить дополнительные торговые точки в местах, которые востребованы у жителей желающих продать свою продукцию?
Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе « Дневной Дозор»
Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил, что такая проблема как нелегальная торговля существует, и за первую половину июля в Пскове уже было выявлено 328 нестационарных торговых объектов, а также 40 нестационарных торговых объектов сезонного характера, таких как фуд.траки, палатки и бахчевые развалы. Как отметил Андрей Ульянов, чаще всего администрация города фиксирует нелегальную торговую деятельность на Октябрьском проспекте возле магазина «Фондор» и магазина «Дружба» на улице Яна Фабрициуса около дома №5, на Рижском проспекте недалеко от магазина «Маяк», а также возле магазина «Гулливер» на Коммунальной улице. О том, как контрольное управление города Пскова реагирует на выявленные точки несанкционированной торговли, рассказал Андрей Ульянов. Он также пояснил - где граждане могут продать продукцию собственного производства абсолютно легально и бесплатно.
Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, - для того, чтобы в городе было меньше точек нестационарной торговли, проверяющим органам нужно «быть ближе к народу». А вот для садоводов-любителей и дачников по мнению Михаила Иванова, нужно организовать торговые места, как раньше это было сделано на «Ниве».
Директор по розничной торговле ООО «Империал», депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева сообщила, что ни для нее, ни для торгового центра «Империал» точки нестационарной торговли проблемой не являются, на территории прилегающей к «Империалу», они находятся по согласованию с руководством ТЦ. Юлия Пожидаева считает, что для пожилых людей выделение бесплатных торговых мест было бы хорошей мерой поддержки, а вот индивидуальные предприниматели, делающие бизнес, должны платить за аренду торговых мест.
Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов считает, пенсионерам, продающим излишки со своего огорода, запрещать торговлю нельзя, даже не законную, ведь это - способ их выживания. Но и про здравый смысл забывать не стоит, если речь идет о молочной или мясной продукции — торговать ей в нестационарных и несанкционированных точках ни в коем случае нельзя.
Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка считает, что несанкционированные торговые точки с улиц города лучше убрать, а выделить для желающих торговать собственной продукцией определенные локации. Что касается пенсионеров продающих, например, урожай со своего дачного участка - то им нужно выделять бесплатные торговые места, убежден Александр Ножка.
А вот помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов считает, что в нынешних погодных условиях, разгонять «палаточников» не стоит. Псковичи из-за холодного лета и так могут столкнуться с дефицитом овощей и фруктов и ростом цен на них, а нестационарные торговые места могут этот недостаток перекрыть за счет увеличения предложения доступных овощей. Также Анатолий Копосов добавил, что торговать они все равно должны по правилам и продукцию их необходимо проверять.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сообщил, что в отличии от предпринимателей, которые организуют несанкционированные торговые точки, пенсионеры, продающие дары своего огорода, вреда легальному бизнесу не приносят. Более того, по мнению Аркадия Мурылева, таким садоводам, торгующим плодами своего труда, нужна поддержка со стороны властей.
Казалось бы, в век современных технологий, когда любой товар или услугу можно заказать или оплатить через смартфон, такое явление, как уличная несанкционированная торговля, кажется пережитком прошлого. Но в Пскове все еще есть желающие продать свою продукцию на ступеньках ближайшего магазина, что подтвердили и наши собеседники. Подавляющее большинство экспертов считает, что предпринимателям-нелегалам на наших улицах не рады ни жители, ни надзорные органы. Другое дело пенсионеры, которые продают излишки со своего огорода, чтобы заработать маленькую прибавку к пенсии. Да, в городе стараниями властей организовано немало мест для абсолютно легальной и бесплатной торговли плодами, выращенными на приусадебных участках. Но многие пенсионеры продолжают по старинке выходить с букетом садовых цветов или лукошком лисичек к ближайшему супермаркету. С одной стороны, это, безусловно, нарушение правил торговли, с другой — элемент благотворительности, способ поддержать стариков на пенсии.
Александра Братчикова