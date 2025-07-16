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Экономика

«Дневной дозор»: Что делать с торговлей на улицах Пскова?

17.07.2025 17:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с нестационарной и несанкционированной торговлей на улицах Пскова?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Все мы с детства привыкли к бабушкам, которые торговали дарами своего сада и огорода у магазинов и торговых центров. Особенно активно торговля «с асфальта» процветала в конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х. В то время центральные улицы города превращались в нестационарные рынки. В последние годы, в том числе и благодаря изменению экономической ситуации, на смену этой уличной торговле пришли сетевые мини- и гипермаркеты. Нестационарная торговля отошла на второй, если не на третий план, торговые павильоны в черте города — большая редкость, но все же некоторые элементы той ушедшей уже эпохи «дикого рынка» в городе остались.

Наблюдатели отмечают, что в последние недели в областном центре активно проходят рейды по пресечению точек несанкционированной торговли, а бабушек, пытающихся сбыть свою продукцию в непредназначенных для этого местах - отправляют на центральные рынки. Правда, не все согласны платить за торговое место на легальных рынках, либо - не всех устраивают даже и бесплатные места для торговли - если они находятся, например, далеко от дома бабушки, продающей свой нехитрый товар. Все хотят организовать торговую точку в местах повышенной проходимости, при этом, не важно, где придется разместить свой товар - на тротуаре, проезжей части или же на крыльце торгового центра или магазина.

Мнения горожан по поводу такой несанкционированной торговли разделились. Одни считают, что от этого явления нужно избавляться, несанкционированные продуктовые палатки и точки нестационарной торговли обезображивают лицо города. Продукты продаются в антисанитарных условиях, с нарушением норм санэпиднадзора, налоги торговцы не платят, еще и мусор после себя оставляют. А другие считают, что это своего рода элемент благотворительности, надо давать пенсионерам возможность заработать с их и так мизерными пенсиями. Есть и те, кто такую торговлю и вовсе не замечает, продукцию на улице с ящика не покупают, но и ничего плохого в этом явлении не видят.

Так что же в итоге делать с нестационарной торговлей на улицах Пскова в местах, специально для этого не предназначенных? Стоит ли запретить и разгонять торговцев-нелегалов? Или все таки нужно обустроить дополнительные торговые точки в местах, которые востребованы у жителей желающих продать свою продукцию?

Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе « Дневной Дозор»

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил, что такая проблема как нелегальная торговля существует, и за первую половину июля в Пскове уже было выявлено 328 нестационарных торговых объектов, а также 40 нестационарных торговых объектов сезонного характера, таких как фуд.траки, палатки и бахчевые развалы. Как отметил Андрей Ульянов, чаще всего администрация города фиксирует нелегальную торговую деятельность на Октябрьском проспекте возле магазина «Фондор» и магазина «Дружба» на улице Яна Фабрициуса около дома №5, на Рижском проспекте недалеко от магазина «Маяк», а также возле магазина «Гулливер» на Коммунальной улице. О том, как контрольное управление города Пскова реагирует на выявленные точки несанкционированной торговли, рассказал Андрей Ульянов. Он также пояснил - где граждане могут продать продукцию собственного производства абсолютно легально и бесплатно.

«Это работа контрольного управления администрации города Пскова, на них возложены обязанности по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Наиболее часто, как правило, фиксируются факты превышения площади НТО либо отсутствие договоров на вывоз мусора, в связи с чем администрация принимает решение об одностороннем расторжении договоров. В части работы по несанкционированной торговле здесь точно также проводятся контрольные мероприятия в плановом режиме, а также в рамках рассмотрения обращений граждан, лица, которые допускают несанкционированную торговлю, то есть без соответствующего договора с администрацией, привлекаются к административной ответственности. Основные места, которые есть для торговли, это ярмарки на центральном рынке по улице Воровского, на улице Коммунальной — это ярмарка на рынке "Нива", а также наши муниципальные ярмарки, которые находятся на улице Текстильной, 9 и Народной, 35А. Там у нас есть торгово-ярмарочные места, которые предоставляются муниципальным казенным учреждениям "Снежинка". Кроме того, для сельхозпроизводителей крестьянских и фермерских хозяйств определены места для продажи на платной основе, но при этом есть и отдельные павильоны, которые установлены в Пскове там, где допускается продажа сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках, это по улице Лепешинского напротив дома №8, на улице Индустриальной у дома №4, улица Яна Фабрициуса, дом № 5А, улица Боровая, 13 возле магазина "Пятерочка", улица Коммунальная возле дома №73Б, на Крестовском шоссе около дома №90, где расположены филиал Почты России, а также на улице Текстильной у дома №16А. И хотелось бы отметить, что вот эти торговые места, они предоставляются для льготной категории граждан, то есть это ветераны труда, пенсионеры и инвалиды, бесплатно».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов считает, - для того, чтобы в городе было меньше точек нестационарной торговли, проверяющим органам нужно «быть ближе к народу». А вот для садоводов-любителей и дачников по мнению Михаила Иванова, нужно организовать торговые места, как раньше это было сделано на «Ниве».

«У нас есть контролирующие органы, то есть они в кабинетах не сидят, а выезжают на места, где торгуют, и берут на анализы это все. Шевелиться надо. Хватит кабинетной работы. Ближе к народу надо быть. Считаю, что нужно сделать места организованной торговли для садоводов-любителей, для дачников. Ничего плохого в этом нет, раньше было, потом всё снесли и фактически лишили людей небольшого заработка, который им нужен для жизни, на пенсию уже сейчас всё тяжелее прожить. Я считаю, надо не гонять их, а сделать организованную торговлю».

Директор по розничной торговле ООО «Империал», депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева сообщила, что ни для нее, ни для торгового центра «Империал» точки нестационарной торговли проблемой не являются, на территории прилегающей к «Империалу», они находятся по согласованию с руководством ТЦ. Юлия Пожидаева считает, что для пожилых людей выделение бесплатных торговых мест было бы хорошей мерой поддержки, а вот индивидуальные предприниматели, делающие бизнес, должны платить за аренду торговых мест.

«Всё зависит от того, что это за продавцы. Если это бабушка, которая на даче там нарвала пучок лука или собрала огурцов и вышла продавать, то я думаю, что надо выделить бесплатные торговые места, так как это и поддержка людей, в частности пенсионеров. Единственное, что всё это надо организовать, чтобы было чисто, чтобы это убиралось, не было антисанитарии. А если это предприниматели, которые ведут торговую деятельность, которая зарегистрирована как ИП, и они зарабатывают, то они должны платить за аренду мест. Около торговых центров, на парковках, они размещаются по согласованию с администрацией торгового центра, поэтому, по крайней мере, у нас проблем нет. То есть те, кто хочет там разместиться, они согласовывают с нами место, время - и встают. Посетителям они не мешают. Как бы, наоборот, люди даже довольны, что они могут купить свежие овощи или ягоды».

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов считает, пенсионерам, продающим излишки со своего огорода, запрещать торговлю нельзя, даже не законную, ведь это - способ их выживания. Но и про здравый смысл забывать не стоит, если речь идет о молочной или мясной продукции — торговать ей в нестационарных и несанкционированных точках ни в коем случае нельзя.

«Зачастую законы не нужны в том плане, что просто-напросто здравый смысл должен возобладать иногда, но, к сожалению, у нас всё в рамках закона идет. Здравый смысл, иногда он противоречит законам и наоборот. Но что касается бабушек, то это выживаемость. Мы пенсию не можем дать нормально, поэтому пускай люди торгуют. На моем округе лично у меня три палатки стоит. Место выбили, сделали. Единственное, что бабушки наши не очень там хотят торговать, потому что у нас, как обычно, понимаете, есть потоки людей, а, соответственно, земля, которая свободна, она немножко в стороне. У меня проблема получается, потому что раньше на остановке бабушки торговали. Это хорошая добавка к пенсии. Поэтому, когда я вижу, когда штрафуют какую-нибудь бабушку за продажу там того, что она вырастила, у меня сердце кровью обливается, очень неприятная история. Я понимаю, здесь рамки закона, но иногда как бы стоит и глаза закрыть, потому что пожилые люди и пенсии у нас все-таки, извините, небольшие. А что касается того, когда к нам приезжают товарищи из разных республик и по беспределу арбузы свои продают, это уже другой вопрос. Пускай оформляется как положено. Потому что там совсем другие деньги, и люди как бы там бизнесом занимаются, а не выживанием. Это разные вещи. Одни не выживают, другие зарабатывают».

Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка считает, что несанкционированные торговые точки с улиц города лучше убрать, а выделить для желающих торговать собственной продукцией определенные локации. Что касается пенсионеров продающих, например, урожай со своего дачного участка - то им нужно выделять бесплатные торговые места, убежден Александр Ножка.

«Надо убирать, потому что мы толком людей не знаем, не знаем, откуда эти арбузы привезены. Конечно, надо упорядочить эту торговлю и определять им места, чтобы не они сами выбирали, где там встать, а чтобы власти занимались этим и обозначали им эти места. В связи с такой экономической ситуацией, особенно жителей пожилого возраста и пенсионеров, конечно, надо властям что-то делать, чтобы могли люди старшего возраста продавать свои излишки, которые они выращивают, свои овощи, картофель и тем самым пополняя свой бюджет. Для этого, конечно, властям нужно создать условия и создать места, где можно было бы этим заниматься, чтобы пенсионеры наши, садоводы и огородники могли продать свою продукцию, тем более что она на рынке пользуется спросом».

А вот помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов считает, что в нынешних погодных условиях, разгонять «палаточников» не стоит. Псковичи из-за холодного лета и так могут столкнуться с дефицитом овощей и фруктов и ростом цен на них, а нестационарные торговые места могут этот недостаток перекрыть за счет увеличения предложения доступных овощей. Также Анатолий Копосов добавил, что торговать они все равно должны по правилам и продукцию их необходимо проверять.

«Фактически, наверное, будут вбросы овощей и фруктов, потому что, по сообщениям, что есть сейчас в средствах массовой информации, жара повредит нашим сельхозпроизводителям на юге нашей страны, поэтому в принципе и запрещать нельзя, и продавать всё это таким образом тоже нехорошо. Даже у нас до 70% составляет гибель фруктов, потому что заморозки, а потом эти дожди беспрестанные. А на юге, наоборот, сейчас вот засуха всё сжигает. Говорят, там кукуруза даже не выдерживает, будет дефицит. А проверку поступающей продукции надо делать, как и положено. Как-то надо, наверное, организовать, чтобы это было достаточно приемлемо и им, и нам».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сообщил, что в отличии от предпринимателей, которые организуют несанкционированные торговые точки, пенсионеры, продающие дары своего огорода, вреда легальному бизнесу не приносят. Более того, по мнению Аркадия Мурылева, таким садоводам, торгующим плодами своего труда, нужна поддержка со стороны властей.

«Если мы говорим про граждан, которые продают свою продукцию, выращенную на огородах, я думаю, что это не сильно влияет на конкурентную среду. А если мы говорим про торговлю, которая сезонная, так скажем, приезжими предпринимателями, которые осознанно привозят продукцию и выставляют ее в неустановленных для этого местах, либо ставят где-то какие-то, как вы видите, палатки вдоль дорог или вдоль торговых центров, тут, конечно, конкуренция имеет место быть. За этим нужно внимательно следить.  Органы контроля, в том числе и правоохранительные органы, должны уделять этому серьезное внимание. Поддержка со стороны органов власти в этом направлении должна быть, потому что зачастую как бы необходимо в некоторых случаях выживать, потому что пенсий недостаточно, и продать свой продукт, который вырос с излишком, наверно, такое право предоставлять надо на льготных условиях, в том числе и бесплатно. И я знаю, что в наших муниципалитетах такие места предусмотрены».

Казалось бы, в век современных технологий, когда любой товар или услугу можно заказать или оплатить через смартфон, такое явление, как уличная несанкционированная торговля, кажется пережитком прошлого. Но в Пскове все еще есть желающие продать свою продукцию на ступеньках ближайшего магазина, что подтвердили и наши собеседники. Подавляющее большинство экспертов считает, что предпринимателям-нелегалам на наших улицах не рады ни жители, ни надзорные органы. Другое дело пенсионеры, которые продают излишки со своего огорода, чтобы заработать маленькую прибавку к пенсии. Да, в городе стараниями властей организовано немало мест для абсолютно легальной и бесплатной торговли плодами, выращенными на приусадебных участках. Но многие пенсионеры продолжают по старинке выходить с букетом садовых цветов или лукошком лисичек к ближайшему супермаркету. С одной стороны, это, безусловно, нарушение правил торговли, с другой — элемент благотворительности, способ поддержать стариков на пенсии.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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