Общество

День в истории ПЛН. 16 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 16 сентября в разные годы.

2002 год. Музыканты из Эдинбурга (Шотландия) примут участие в праздновании 1100-летия Пскова

Музыканты из Эдинбурга, возможно, примут участие в праздновании 1100-летия Пскова. Этот и другие вопросы организационного характера будут обсуждаться на встрече главного администратора Эдинбурского симфонического оркестра (г. Эдинбург, Великобритания) г-н Марджори Дугала с заместителем главы городской администрации, председателем оргкомитета по празднованию 1100-летия Пскова Иваном Калининым.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-центре городской администрации, встреча состоится в понедельник в 14.30 (мск). Сегодня же вечером гости из Шотландии покинут Псков.

2004 год. В Эстонию заплыли российские милиционеры

Утром 16 сентября в 2024 году пограничники задержали под Калласте четверых жителей Российской Федерации, которые были вооружены и одеты в милицейскую форму.

Выяснилось, что около 10 часов утра радар зафиксировал, как на Чудском озере неизвестный объект пересек государственную границу. Пограничники Варньяского кордона отправились разведать ситуацию и обнаружили в деревне Пуси на берегу озера лодку и в ней четырех человек в форме милиции Российской Федерации.

Двое из них были вооружены. Мужчины объяснили пограничникам, что из-за поломки мотора они потеряли в озере ориентацию и направились к ближайшему берегу. Как подтвердил представитель погранохраны России, милиционеры находились при исполнении, проверяя в российских водах выполнение требований к рыбной ловле.

2008 год. Генеральный консул США Шейла Гуолтни находится с визитом в Пскове

Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни находится с визитом в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей во вторник, 16 сентября, делегация американского консульства приехала в Псков. Вместе с генконсулом прибыл консул по делам прессы и культуры генерального консульства США в Санкт-Петербурге Эрик Джонсон.

Американские дипломаты встретились с представителем МИД РФ в Пскове Сергеем Ефименко, заместителем губернатора Псковской области Дмитрием Шаховым.

Также генеральный консул встретится с псковскими журналистами.

2019 год. Рядом с храмом Александра Невского появилась аллея памяти 6-й роты

Рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского заложена аллея памяти бойцов 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской), трагически погибших 1 марта 2000 года в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Память воинов увековечили по инициативе протоиерея Олега Тэора силами прихожан храма Александра Невского.

На небольшой аллее, идущей от домика при храме, были высажены туи, у каждой из них теперь размещены таблички с именами погибших.

2021 год. Строительство студенческого кампуса в центре Пскова завершат до конца года

Открыть студенческий кампус Псковского государственного университета планируют 26 декабря 2021 года. Такое решение было озвучено 16 сентября во время визита в Псков вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак посетили стройплощадку студенческого кампуса ПсковГУ на Ольгинской набережной, 7. Вместе с ними сюда прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, помощник секретаря Генерального совета партии Армен Мнацаканян, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин и подрядчики.

Они осмотрели студенческое общежитие кампуса, готовность которого университет оценивает в 100%. Общежитие осталось только обеспечить мебелью.

Далее через зону библиотеки гости прошли в центральную часть кампуса, где их встретили студенты из строительного отряда «Скобарь». Руководитель отряда проинформировала, что студенческий отряд на данный момент состоит из 17 человек. Они занимаются благоустройством территории и проводят штукатурно-малярные работы на объекте.

Вице-премьер РФ отметил, что завершить работы нужно до Дня студента, 25 января. Однако ответственные лица ему сообщили, что студенческий кампус ПсковГУ будет готов к открытию уже 26 декабря текущего года.

Напомним, что кампус до сих пор стоит без назначения.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.