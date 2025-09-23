Общество

День в истории ПЛН. 23 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 23 сентября в разные годы.

2003 год. В Пскове прошел пикет против повышения цен на нефтепродукты

В 2003 году представители общественной организации «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ» провели пикет у здания администрации Псковской области.

Активисты выступили против повышения цен на нефтепродукты. Около 20 человек держали в руках плакаты с лозунгами, призывающими ограничить монополию на рынке горюче-смазочных материалов и не допустить дальнейшего роста цен: «Путин наш вождь», «Бензин – кровь экономики», «Долой мошенников монополистов», «Псковщина без Сургутнефтегаза».

Председатель общественной организации Андрей Лисин заявил, что основная цель пикета — борьба с монополистическими практиками и защита интересов жителей региона.

В то время увидеть негодование местных жителей по поводу повышение цен на жидкое золото было не в новинку. В тот год ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Трейдер» и Псковский филиал «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-Нефтепродукт», компании-операторы топливного рынка Псковской области, увеличили розничные цены на бензин в период с 15 по 22 сентября в среднем на 0,65%,

В частности, розничная цена на бензин А-76 возросла на 2,1% до 8,74 руб/л, А-92 - на 0,09% до 11,43 руб/л, А-95 - на 0,08% до 12,42 руб/л, А-98 - на 0,35% до 14,30 руб/л, дизельное топливо - на 1,28% до 8,72 руб/л.

2008 год. Берестяной туесок с горстью земли с могилы Пушкина увезет в Африку посол Эритреи

В 2008 году посол государства Эритрея в России Теклай Менассие Асгедом побывал у могилы А. С. Пушкина и некрополя Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре.

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич рассказал послу и сопровождающим его лицам об истории этой земли и о значении творчества Пушкина для России и мира.

Писатель, литературный критик, академик Академии русской современной словесности Валентин Курбатов передал послу берестяной туесок с горстью земли с могилы Пушкина. Землю заложат в основание памятника великому русскому поэту в Эритрее.

Жители Эритреи считают прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, своим земляком. Памятник поэту планировали установить в столице государства, городе Асмэра, на одной из центральных площадей, которая носит имя поэта. Открытие монумента было запланировано на 24 мая — день независимости государства Эритрея, однако торжественное открытие состоялось лишь 28 ноября 2011 года. Земля с могилы Пушкина в Святогорском монастыре в конечном итоге была заложена в основание памятника поэту в Эритрее. Автор проекта памятника — скульптор М. Кузнецов. Инициатива установки памятника Пушкину в Асмэре принадлежала эритрейской стороне и была активно поддержана россиянами.

2010 год. В Печорском районе может появиться яхт-клуб, а в Острове - свиноферма

Развитие водного туризма является неотъемлемой частью ежегодного обсуждения. Так, пятнадцать лет назад зародилась идея о создании яхт-клуба в Печорском районе. В те года первый заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников заявил об идее на пресс-конференции, посвященной международному бизнес-форуму, который открылся в Пскове.

Тогда, по словам заместителя, псковской стороной и партнерами из Эстонии обсуждалась перспектива строительства в Печорском районе Центра водного туризма, вроде яхт-клуба. Ожидалось, что финансовую поддержку на реализацию проекта можно будет получить в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия», в которой принимала участие Псковская область. Также планировалось активизировать работу по запуску паромного сообщения на Чудском озере. К сожалению, идея так и не была реализована.

Еще одним значительным инфоповодом того года стало строительство в Острове комплекса на 100 тысяч голов свиней. Как заявлялось, участвовать в реализации проекта Псковская область будет совместно с Данией. В конечном итоге идея дошла до реализации, ведь в 2014 году заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в рамках областного семинар-совещания работников сферы АПК посетил российско-датское предприятие «Идаванг», расположенное в Островском районе.

2013 год. Военнослужащий попал под гусеницу самоходной артиллерийской установки на полигоне «Струги Красные»

Спустя 2 дня после происшествия, 23 сентября 2013 года, стала обнародоваться информация о несчастном случае на полигоне «Струги Красные», где военнослужащий попал под гусеницу самоходной артиллерийской установки. Пострадавший проходил военную службу по призыву. По предварительной информации, на службу призван из Ленинградской области.

Он ехал на самоходной артиллерийской установке. Он сидел снаружи, ноги были свешены в люк. Машина съехала с дороги в лесной массив. Военнослужащий слетел с боевой машины, нога попала под гусеницу. Солдат лишился части ноги. Ему сделали операцию в Стругокрасненской районной больнице, потом он был госпитализирован в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Как сообщил и. о. главврача больницы Леонид Солонухин, молодой человек находился на грани жизни и смерти.

По его словам, солдат потерял очень много крови, впал в травматический шок тяжелой степени, поэтому осложнения могу наступить когда угодно. Врачи ЦРБ провели операцию по остановке кровотечения, которая прошла успешно. Кроме того, проводилась диагностика на предмет наличия повреждений брюшной полости. Травм обнаружено не было.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью военнослужащего на полигоне «Струги Красные» было возбуждено уголовное дело по статье 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации боевой техники).

2015 год. В Пскове начались публичные слушания о судьбе стадиона «Электрон»

В большом зале ГКЦ Пскова 10 лет назад прошли публичные слушания по судьбе стадиона «Электрон». В ходе мероприятия собирались рассмотреть вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795, в отношении земельного участка по улице Киселева, дом № 1 в городе Пскове». Речь шла о функциональном изменении (перезонировании) территории из зоны Р1 (рекреационная зона спортсооружений и пляжей) и зоны Р4 (рекреационная зона отдыха, досуга и развлечений, туризма) в зону Ж-2 (зона малоэтажной застройки 2-5 этажей). На мероприятии присутсвовали представители Псковской городской Думы, администрации города и области, спортсмены и просто неравнодушные горожане.

В тот день, представитель ООО «Электрон» Сергей Данилов продемонстрировал проект, который обещал, что на месте стадиона «Электрон» в случае перезонирования появятся среднеэтажные дома, парковки, детский сад на 100 человек и спортивные площадки. Представитель компании-собственника подчеркнул, что перезонирование территории не будет противоречить зонам охраны памятников культурного наследия. В случае удовлетворения просьбы собственника на месте стадиона будет возведено доступное жилье в виде домов в 3 и 5 этажей. Кроме того, по словам Сергея Данилова, проектом предусмотрены парковочные места (в 2 раза больше нормы), детский сад на 100 мест, универсальная спортивная площадка. «Новый микрорайон органично впишется в существующую застройку», - сказал он.

В свою очередь псковский тренер, заслуженный работник физической культуры Константин Шабанов предложил запретить даже разговоры о перезонировании территории стадиона «Электрон». Он рассказал, что за более чем 40 лет работы перед его глазами прошли сотни успешных спортсменов.

Исход публичных слушаний мы можем лицезреть теперь на карте города, где на территории бывшего стадиона «Электрон» по программе «Газпром - детям» появился многофункциональный спортивный комплекс. Площадь стадиона составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В центре стадиона стоит поле для футбола с искусственной травой.

Установлено спортивное оборудование: баскетбольные кольца, футбольные ворота, стойки для мячеуловителей, разновысотные перекладины, брусья и скамьи для пресса, яма для прыжков в длину, мини-трибуны на 12 человек каждая, скамейки и урны, смонтированы мачты освещения.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.