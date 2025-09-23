Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 23.09.2025 11:530 Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета 23.09.2025 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР» 23.09.2025 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025 17:210 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23.09.2025 17:000 День в истории ПЛН. 23 сентября
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 16.09.2025 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 23 сентября

23.09.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 23 сентября в разные годы.

 

2003 год. В Пскове прошел пикет против повышения цен на нефтепродукты

В 2003 году представители общественной организации «Союз граждан Псковщины. Блок поддержки президента РФ» провели пикет у здания администрации Псковской области.

Активисты выступили против повышения цен на нефтепродукты. Около 20 человек держали в руках плакаты с лозунгами, призывающими ограничить монополию на рынке горюче-смазочных материалов и не допустить дальнейшего роста цен: «Путин наш вождь», «Бензин – кровь экономики», «Долой мошенников монополистов», «Псковщина без Сургутнефтегаза».

Председатель общественной организации Андрей Лисин заявил, что основная цель пикета — борьба с монополистическими практиками и защита интересов жителей региона.

В то время увидеть негодование местных жителей по поводу повышение цен на жидкое золото было не в новинку. В тот год ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Трейдер» и Псковский филиал «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-Нефтепродукт», компании-операторы топливного рынка Псковской области, увеличили розничные цены на бензин в период с 15 по 22 сентября в среднем на 0,65%,

В частности, розничная цена на бензин А-76 возросла на 2,1% до 8,74 руб/л, А-92 - на 0,09% до 11,43 руб/л, А-95 - на 0,08% до 12,42 руб/л, А-98 - на 0,35% до 14,30 руб/л, дизельное топливо - на 1,28% до 8,72 руб/л.

2008 год. Берестяной туесок с горстью земли с могилы Пушкина увезет в Африку посол Эритреи

В 2008 году посол государства Эритрея в России Теклай Менассие Асгедом побывал у могилы А. С. Пушкина и некрополя Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре.

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич рассказал послу и сопровождающим его лицам об истории этой земли и о значении творчества Пушкина для России и мира.

Писатель, литературный критик, академик Академии русской современной словесности Валентин Курбатов передал послу берестяной туесок с горстью земли с могилы Пушкина. Землю заложат в основание памятника великому русскому поэту в Эритрее.

Жители Эритреи считают прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, своим земляком. Памятник поэту планировали установить в столице государства, городе Асмэра, на одной из центральных площадей, которая носит имя поэта. Открытие монумента было запланировано на 24 мая — день независимости государства Эритрея, однако торжественное открытие состоялось лишь 28 ноября 2011 года. Земля с могилы Пушкина в Святогорском монастыре в конечном итоге была заложена в основание памятника поэту в Эритрее. Автор проекта памятника — скульптор М. Кузнецов. Инициатива установки памятника Пушкину в Асмэре принадлежала эритрейской стороне и была активно поддержана россиянами. 

2010 год. В Печорском районе может появиться яхт-клуб, а в Острове - свиноферма

Развитие водного туризма является неотъемлемой частью ежегодного обсуждения. Так, пятнадцать лет назад зародилась идея о создании яхт-клуба в Печорском районе. В те года первый заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников заявил об идее на пресс-конференции, посвященной международному бизнес-форуму, который открылся в Пскове.

Тогда, по словам заместителя, псковской стороной и партнерами из Эстонии обсуждалась перспектива строительства в Печорском районе Центра водного туризма, вроде яхт-клуба. Ожидалось, что финансовую поддержку на реализацию проекта можно будет получить в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия», в которой принимала участие Псковская область. Также планировалось активизировать работу по запуску паромного сообщения на Чудском озере. К сожалению, идея так и не была реализована.

Еще одним значительным инфоповодом того года стало строительство в Острове комплекса на 100 тысяч голов свиней. Как заявлялось, участвовать в реализации проекта Псковская область будет совместно с Данией. В конечном итоге идея дошла до реализации, ведь в 2014 году заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в рамках областного семинар-совещания работников сферы АПК посетил российско-датское предприятие «Идаванг», расположенное в Островском районе.

2013 год. Военнослужащий попал под гусеницу самоходной артиллерийской установки на полигоне «Струги Красные»

Спустя 2 дня после происшествия, 23 сентября 2013 года, стала обнародоваться информация о несчастном случае на полигоне «Струги Красные», где военнослужащий попал под гусеницу самоходной артиллерийской установки. Пострадавший проходил военную службу по призыву. По предварительной информации, на службу призван из Ленинградской области.

Он ехал на самоходной артиллерийской установке. Он сидел снаружи, ноги были свешены в люк. Машина съехала с дороги в лесной массив. Военнослужащий слетел с боевой машины, нога попала под гусеницу. Солдат лишился части ноги. Ему сделали операцию в Стругокрасненской районной больнице, потом он был госпитализирован в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Как сообщил и. о. главврача больницы Леонид Солонухин, молодой человек находился на грани жизни и смерти.

По его словам, солдат потерял очень много крови, впал в травматический шок тяжелой степени, поэтому осложнения могу наступить когда угодно. Врачи ЦРБ провели операцию по остановке кровотечения, которая прошла успешно. Кроме того, проводилась диагностика на предмет наличия повреждений брюшной полости. Травм обнаружено не было.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью военнослужащего на полигоне «Струги Красные» было возбуждено уголовное дело по статье 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации боевой техники).

2015 год. В Пскове начались публичные слушания о судьбе стадиона «Электрон»

В большом зале ГКЦ Пскова 10 лет назад прошли публичные слушания по судьбе стадиона «Электрон». В ходе мероприятия собирались рассмотреть вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795, в отношении земельного участка по улице Киселева, дом № 1 в городе Пскове». Речь шла о функциональном изменении (перезонировании) территории из зоны Р1 (рекреационная зона спортсооружений и пляжей) и зоны Р4 (рекреационная зона отдыха, досуга и развлечений, туризма) в зону Ж-2 (зона малоэтажной застройки 2-5 этажей). На мероприятии присутсвовали представители Псковской городской Думы, администрации города и области, спортсмены и просто неравнодушные горожане. 

В тот день, представитель ООО «Электрон» Сергей Данилов продемонстрировал проект, который обещал, что на месте стадиона «Электрон» в случае перезонирования появятся среднеэтажные дома, парковки, детский сад на 100 человек и спортивные площадки. Представитель компании-собственника подчеркнул, что перезонирование территории не будет противоречить зонам охраны памятников культурного наследия. В случае удовлетворения просьбы собственника на месте стадиона будет возведено доступное жилье в виде домов в 3 и 5 этажей. Кроме того, по словам Сергея Данилова, проектом предусмотрены парковочные места (в 2 раза больше нормы), детский сад на 100 мест, универсальная спортивная площадка. «Новый микрорайон органично впишется в существующую застройку», - сказал он. 

В свою очередь псковский тренер, заслуженный работник физической культуры Константин Шабанов предложил запретить даже разговоры о перезонировании территории стадиона «Электрон». Он рассказал, что за более чем 40 лет работы перед его глазами прошли сотни успешных спортсменов. 

Исход публичных слушаний мы можем лицезреть теперь на карте города, где на территории бывшего стадиона «Электрон» по программе «Газпром - детям» появился многофункциональный спортивный комплекс. Площадь стадиона составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В центре стадиона стоит поле для футбола с искусственной травой. 

Установлено спортивное оборудование: баскетбольные кольца, футбольные ворота, стойки для мячеуловителей, разновысотные перекладины, брусья и скамьи для пресса, яма для прыжков в длину, мини-трибуны на 12 человек каждая, скамейки и урны, смонтированы мачты освещения.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 86 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
23.09.2025, 17:550 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025, 17:500 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? ВИДЕО 23.09.2025, 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025, 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР»
23.09.2025, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025, 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО 23.09.2025, 17:330 Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа 23.09.2025, 17:220 СОБЫТИЕ: Социальная догазификация Пушкинских Гор
23.09.2025, 17:210 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025, 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23.09.2025, 17:100 Псковские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве Полоцка по легкой атлетике 23.09.2025, 17:030 «Книжная яблоня» в среду научит псковичей играть в сказки и писать фэнтези
23.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 сентября 23.09.2025, 16:570 Псковичка Валерия Зайцева прошла первую неделю подготовки к финалу «Мисс Россия 2025» 23.09.2025, 16:540 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? ВИДЕО 23.09.2025, 16:450 Круглый стол к 645-й годовщине победы в Куликовской битве провели в Пскове
23.09.2025, 16:420 «Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС 23.09.2025, 16:370 Максим Ксенофонтов об обязанностях «управляек» перед «Газпромом» 23.09.2025, 16:310 Врач предупредила псковичей, что поликлиника в сезон гриппа может быть местом повышенного риска 23.09.2025, 16:260 Уже завтра Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде»
23.09.2025, 16:180 ИТ-холдинг Т1 назвал основных поставщиков решений для бизнеса 23.09.2025, 16:090 ФАС отказалась проверять законность ограничения звонков в мессенджерах по запросу Артура Гайдука 23.09.2025, 16:040 Турнир по боксу памяти Александра Беха состоится в Пскове  23.09.2025, 15:570 На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты 45 классов
23.09.2025, 15:550 Внутридомовое газовое оборудование проверят в 2313 многоквартирных домах в Псковской области 23.09.2025, 15:400 Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков 23.09.2025, 15:340 Треки «Сектора Газа» и Круга предложили признать культурным достоянием 23.09.2025, 15:280 Пскович получил срок за потасовку с ножом у «Империала»
23.09.2025, 15:230 Врач из Пскова развеяла главные мифы о прививке от гриппа 23.09.2025, 15:150 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных» 23.09.2025, 15:050 Самозанятым псковичам напоминают о сроке уплаты налога на профессиональный доход 23.09.2025, 15:000 Несколько автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
23.09.2025, 14:590 «Газпром газораспределение Псков» завершит подготовку к отопительному сезону 1 октября 23.09.2025, 14:520 «АвтоВАЗ» опроверг завершение выпуска Lada Aura 23.09.2025, 14:410 Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдет 27 и 28 сентября 23.09.2025, 14:231 Псковская делегация участвует в заседании «Профсоюзы и молодежь» в Витебской области
23.09.2025, 14:160 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 24 сентября  23.09.2025, 14:120 Турнир на Кубок Невского по практической стрельбе пройдёт в Пскове 28 сентября 23.09.2025, 14:030 Зачем красить газопровод, ответили псковичам 23.09.2025, 13:590 Найден живым пропавший в дедовичской деревне Костры мужчина
23.09.2025, 13:570 Псковичам рассказали, почему в сезон гриппа диета и режим дня важнее чеснока в «киндер-сюрпризе» 23.09.2025, 13:520 С администрации взыскали 5,5 млн рублей за строительство очистных сооружений в Порхове  23.09.2025, 13:460 Объем работ при подготовке к отопительному сезону расписали псковские газовики  23.09.2025, 13:380 Выставка «Движение души» готовится к открытию в Пскове
23.09.2025, 13:300 Найденный мертвым в пушкиногорской деревне мужчина утонул 23.09.2025, 13:291 Генеральная прокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости судьи Момотова 23.09.2025, 13:200 Поцелуи, рыбалка и гонки: ведущая ТНТ проверила Псков на прочность 23.09.2025, 13:120 Восемь директоров МегаФона признаны лидерами рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»
23.09.2025, 13:100 Золотая осень на холстинке: в «Михайловском» разработали новый мастер-класс 23.09.2025, 13:070 Ночные учения на полигоне «Завеличье» запланированы со вторника по четверг 23.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? 23.09.2025, 13:000 Гуцан назвал большой честью предложение возглавить Генпрокуратуру
23.09.2025, 12:550 Юного футболиста госпитализировали с поля псковского «Машиностроителя» 23.09.2025, 12:480 Несовершеннолетнего порховича подозревают в угоне «семерки» 23.09.2025, 12:290 Пятый диктант «Бегущая строка» пройдет в Псковской области 29 сентября 23.09.2025, 12:200 Россияне и украинец получили сроки за производство мефедрона в Псковской и Рязанской областях
23.09.2025, 12:150 Псковичка принимает участие в съемках сериала «Дюна» 23.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? 23.09.2025, 12:020 Псковским учащимся рассказали о стратегической значимости Северного морского пути 23.09.2025, 11:530 Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета
23.09.2025, 11:400 «Стать стихией, ветром и небом»: выставка ко дню рождения Курбатова откроется в Пскове 23.09.2025, 11:330 МТС оцифровала место Ледового побоища 23.09.2025, 11:200 Псковская лицеистка стала бронзовым призером Чемпионата высоких технологий 23.09.2025, 11:160 В Пскове вечером пройдет ставшее традиционным беговое мероприятие 
23.09.2025, 11:110 Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова откроется в псковском музее 23.09.2025, 11:010 Где встретить Новый год с размахом: ресторан «СтругановЪ» открыл бронирование корпоративов 23.09.2025, 10:560 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? 23.09.2025, 10:470 Приставы взыскали 150 тысяч рублей с водителя, сбившего пешехода в Великих Луках
23.09.2025, 10:400 15% псковичей за последний год брали отпуск вне графика — опрос 23.09.2025, 10:300 На бесплатные экскурсии в честь Дня туризма приглашает «Михайловское» 23.09.2025, 10:190 Мужчина в камуфлированной куртке пропал в дедовичской деревне Костры 23.09.2025, 10:180 Останки пяти человек обнаружили поисковики на месте концлагеря под Псковом
23.09.2025, 10:180 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? 23.09.2025, 10:070 Пропавший в пушкиногорской деревне пожилой мужчина в сапогах найден мертвым 23.09.2025, 09:590 Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским на улице Юбилейной в Пскове 23.09.2025, 09:470 Святое дело
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru