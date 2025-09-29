Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
Воркаут в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 30.09.2025 14:360 На 76-м году жизни скончался псковский архитектор-реставратор Владимир Никитин 30.09.2025 14:290 Вложения в баню в микрорайоне «Псковкирпич» будут очень долго покрываться — глава города 30.09.2025 14:240 Татьяна Фомченкова: Начинаем урок с того, что заплетаемся 30.09.2025 14:160 Умер бывший главред журнала «Огонек» Виталий Коротич 30.09.2025 14:160 В псковском сквере у гостиницы «Рижская» можно будет выгуливать собак
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Лёгкая кухня»: ПП хачапури

30.09.2025 13:45|ПсковКомментариев: 0

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Диетическое блюдо может быть вкусным! Именно таким является наш новый рецепт. В новом ролике готовим диетическое хачапури. 

 

Ингредиенты:

  • пластовой творог - 400 грамм;
  • яйца - 2 штуки;
  • мука - 2 столовые ложки (без горки);
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • сулугуни - 300 грамм.

Рецепт 

В миску выкладываем творог и добавляем к нему два яичных белка. Сюда же добавляем муку и разрыхлитель.

Натираем сулугуни и добавляем половину сыра в миску к творогу. Замешиваем тесто.

 

На пергамент выкладываем тесто и формируем из него несколько лодочек (удобнее всего это делать столовой ложкой).

Лодочки посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

 

Спустя 20 минут достаём наши хачапури посыпаем их остатками сулугуни и выкладываем яичный желток. Убираем в духовку буквально на 5 минут.

 

Когда хачапури готовы, дайте им немного времени остыть.

Приятного аппетита!

Смотрите также
12.11.2024 09:330 «Легкая кухня»: творожная запеканка с лимонной цедрой

Смотрите также
04.12.2024 13:300 «Легкая кухня»: жареный сулугуни

Смотрите также
04.01.2025 13:180 «Лёгкая кухня»: готовим банановые панкейки 

Смотрите также
20.02.2025 10:330 «Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов

Смотрите также
27.03.2025 15:310 «Лёгкая кухня»: Брускетта с креветками

Смотрите также
30.04.2025 10:200 «Лёгкая кухня»: Куриные котлеты с кукурузой

Смотрите также
04.06.2025 09:550 «Лёгкая кухня»: ягодный пудинг

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 71 человек
30.09.2025, 14:360 На 76-м году жизни скончался псковский архитектор-реставратор Владимир Никитин 30.09.2025, 14:290 Вложения в баню в микрорайоне «Псковкирпич» будут очень долго покрываться — глава города 30.09.2025, 14:240 Татьяна Фомченкова: Начинаем урок с того, что заплетаемся 30.09.2025, 14:160 Умер бывший главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
30.09.2025, 14:160 В псковском сквере у гостиницы «Рижская» можно будет выгуливать собак 30.09.2025, 14:140 «Грани развития»: Путь к подиуму. Секреты школы моделей «Созвездие» 30.09.2025, 14:030 Управление Росгвардии по Псковской области отмечает 9-ю годовщину 30.09.2025, 13:450 «Лёгкая кухня»: ПП хачапури
30.09.2025, 13:330 Полярное сияние заснял фотограф-любитель в псковских Черняковицах 30.09.2025, 13:290 Избирком ответил на претензии псковских коммунистов к результатам голосования 30.09.2025, 13:200 Борис Елкин: Котельные города заработали на полную мощность 30.09.2025, 13:180 Северо-Запад принял 22% от общего числа иностранных туристов страны — аналитики
30.09.2025, 13:060 Псковичей приглашают в вечерний дозор с храбрыми стрельцами Кремля 30.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о подготовке Пскова к зиме 30.09.2025, 12:540 40-я сессия Псковской городской Думы. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.09.2025, 12:520 Татьяна Фомченкова: Введение школьной формы — это вопрос времени, но не прихоть
30.09.2025, 12:420 За неделю псковские росгвардейцы изъяли более 100 боеприпасов 30.09.2025, 12:410 Фотофакт: «Ошапурки» разбили сердце Бежаниц 30.09.2025, 12:290 Переманить квалифицированного рабочего стоит на 36% больше его текущей зарплаты — опрос 30.09.2025, 12:220 Музей-заповедник «Изборск» переходит на осенне-зимний режим работы
30.09.2025, 12:160 На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД 30.09.2025, 12:140 Выставку сказочных иллюстраций Игоря Шаймарданова открыл в Пскове Пушкинский заповедник 30.09.2025, 12:110 Расписание движения автобуса маршрута №3 в Пскове изменится с 1 октября 30.09.2025, 12:110 Повышение НДС в 2026 году даст ускорение инфляции — РСПП
30.09.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Фомченковой 30.09.2025, 11:560 Переменную облачность и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября 30.09.2025, 11:370 Объединяй и хозяйствуй 30.09.2025, 11:360 Второй этап конкурса «Народный участковый» пройдет в октябре в Псковской области
30.09.2025, 11:320 Порядка 930 млн рублей принесла турсфера Псковской области в прошлом году 30.09.2025, 11:230 Псковичи стали победителями турнира по тхэквондо в Москве 30.09.2025, 11:210 Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре 30.09.2025, 11:090 На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
30.09.2025, 11:080 «Собственной персоной»: Борис Елкин о подготовке к зиме и завершении сезона благоустройства 30.09.2025, 11:020 Молодые полицейские центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу 30.09.2025, 11:000 Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова прекратили досрочно 30.09.2025, 10:580 Псковский СУ СК заключил соглашение с Северо-Западной Гострудинспекцией
30.09.2025, 10:510 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски. ВИДЕО 30.09.2025, 10:500 Великолукский «Экспресс» сыграл вничью с ФК «Балтика» в 20-м туре ЮФЛ Северо-Запада 30.09.2025, 10:380 Скончался композитор Юрий Чернавский, автор музыки к фильму «Выше Радуги» 30.09.2025, 10:350 Ольга Бузова приедет в Псков с комедийный хитом «Мужчина нарасхват»
30.09.2025, 10:300 Восемь взрывоопасных предметов военных лет идентифицировали в Гдовском районе 30.09.2025, 10:270 Антону Морозу вручили удостоверение депутата Псковской гордумы 30.09.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о старте учебного года и нового парламентского сезона 30.09.2025, 10:050 В Великолукском районе начинается отопительный сезон
30.09.2025, 10:020 Собака, гуляющая сама по себе 30.09.2025, 09:300 Минпромторг: Корректировка расчета утильсбора не повлияет на цену отечественных авто 30.09.2025, 09:150 Огнеборцы ликвидировали возгорание нежилого дома на улице Южной в Острове 30.09.2025, 09:000 В ГД предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
30.09.2025, 08:400 Зарплаты бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 января 2026 года 30.09.2025, 08:200 Псковский омбудсмен принял участие в совещании о защите прав человека в России 30.09.2025, 08:000 В России появится словарь по общению с людьми с инвалидностью  30.09.2025, 07:300 Вселенские бабьи именины: День Веры, Надежды и Любови
30.09.2025, 07:000 В России отмечают День интернета 29.09.2025, 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна 29.09.2025, 21:380 Два автомобиля конфисковали в Великих Луках судебные приставы 29.09.2025, 21:270 Труженики села продолжают работу на полях Псковского района
29.09.2025, 21:020 В Госдуме предложили ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков 29.09.2025, 20:370 Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день» 29.09.2025, 20:260 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре. ВИДЕО 29.09.2025, 20:040 Сирены включат в Псковской области 1 октября
29.09.2025, 19:420 Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске 29.09.2025, 19:280 Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе» 29.09.2025, 19:100 В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе» 29.09.2025, 18:450 Почти 180 человек приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу и первенству Пскова по рукопашному бою
29.09.2025, 18:200 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски 29.09.2025, 18:000 В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова» 29.09.2025, 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025, 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове
29.09.2025, 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 29.09.2025, 17:370 В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей 29.09.2025, 17:310 Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России» 29.09.2025, 17:270 Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге
29.09.2025, 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября 29.09.2025, 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025, 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени 29.09.2025, 16:430 Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru