Общество

«Лёгкая кухня»: ПП хачапури

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Диетическое блюдо может быть вкусным! Именно таким является наш новый рецепт. В новом ролике готовим диетическое хачапури.

Ингредиенты:

пластовой творог - 400 грамм;

яйца - 2 штуки;

мука - 2 столовые ложки (без горки);

разрыхлитель - 1 чайная ложка;

сулугуни - 300 грамм.

Рецепт

В миску выкладываем творог и добавляем к нему два яичных белка. Сюда же добавляем муку и разрыхлитель.

Натираем сулугуни и добавляем половину сыра в миску к творогу. Замешиваем тесто.

На пергамент выкладываем тесто и формируем из него несколько лодочек (удобнее всего это делать столовой ложкой).

Лодочки посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Спустя 20 минут достаём наши хачапури посыпаем их остатками сулугуни и выкладываем яичный желток. Убираем в духовку буквально на 5 минут.

Когда хачапури готовы, дайте им немного времени остыть.

Приятного аппетита!