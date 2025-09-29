«Лёгкая кухня»: ПП хачапури

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Диетическое блюдо может быть вкусным! Именно таким является наш новый рецепт. В новом ролике готовим диетическое хачапури.
В миску выкладываем творог и добавляем к нему два яичных белка. Сюда же добавляем муку и разрыхлитель.
Натираем сулугуни и добавляем половину сыра в миску к творогу. Замешиваем тесто.
На пергамент выкладываем тесто и формируем из него несколько лодочек (удобнее всего это делать столовой ложкой).
Лодочки посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Спустя 20 минут достаём наши хачапури посыпаем их остатками сулугуни и выкладываем яичный желток. Убираем в духовку буквально на 5 минут.
Когда хачапури готовы, дайте им немного времени остыть.
Приятного аппетита!