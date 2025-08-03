«Лёгкая кухня»: нежный чизкейк без выпечки

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Приготовление торта - эта всегда затяжной процесс, а порадовать себя любимым десертом хочется, приложив к этому как можно меньше сил. В новом ролике готовим нежный чизкейк без выпечки.
В молоко добавляем желатин и оставляем на время.
Печенье измельчаем в крошку и добавляем к нему растопленное сливочное масло. Перемешиваем руками и распределяем стаканом по форме. Когда основа готова, отправляем форму в морозилку на 10 минут.
Творог пробиваем со сливками и сгущёнкой. Затем разогреваем молоко с желатином в микроволновке (примерно одну минуту) и добавляем к творогу. Всё ещё раз пробиваем блендером. Должна получится жидкая однородная консистенция.
Выливаем начинку на песочную основу и отправляем в холодильник на 5 часов.
Приятного аппетита!