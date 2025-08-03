Общество

«Лёгкая кухня»: нежный чизкейк без выпечки

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Приготовление торта - эта всегда затяжной процесс, а порадовать себя любимым десертом хочется, приложив к этому как можно меньше сил. В новом ролике готовим нежный чизкейк без выпечки.

Ингредиенты:

молоко - 150 миллилитров;

желатин - 10 грамм;

творог - 400 грамм;

сгущёнка - 150-200 грамм;

сливки - 100 миллилитров;

печенье - 300 грамм;

сливочное масло - 100-150 грамм;

Рецепт

В молоко добавляем желатин и оставляем на время.

Печенье измельчаем в крошку и добавляем к нему растопленное сливочное масло. Перемешиваем руками и распределяем стаканом по форме. Когда основа готова, отправляем форму в морозилку на 10 минут.

Творог пробиваем со сливками и сгущёнкой. Затем разогреваем молоко с желатином в микроволновке (примерно одну минуту) и добавляем к творогу. Всё ещё раз пробиваем блендером. Должна получится жидкая однородная консистенция.

Выливаем начинку на песочную основу и отправляем в холодильник на 5 часов.

Приятного аппетита!