В деле экс-ректора ПсковГУ 13 из 24 томов заняли приказы о выплатах и поощрениях

В деле экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной выявлен значительный объём кадровой документации: с 9‑го по 21‑й том (всего 13 томов) заняты копиями приказов о выплатах и поощрениях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Каждый том содержит от 150 до 250 страниц. 

Особое внимание в ходе разбирательства прокурор уделил 10‑му тому, детально изучив его содержание. В нем указаны внушительные суммы, которые были начислены как премии сотрудникам.

Отметим, Наталья Ильина находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд продолжает рассматривать письменные доказательства по уголовному делу. 

Прокурор на сегодняшнем заседании перечислил изъятые в ходе обысков в кабинете и жилищах экс-ректора предметы. 

