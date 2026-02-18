Опрос потерпевших по делу экс-ректора ПсковГУ продолжится 19 февраля

Псковский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего ректора Псков ГУ Ильиной объявил перерыв до завтра, 19 февраля. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Псковской области

На судебном заседании в закрытом режиме были исследованы вещественные доказательства, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, после чего суд перешел к допросу представителя потерпевшего и потерпевших.

Завтра с 10 часов государственный обвинитель планирует продолжить допрос потерпевших.

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

На предыдущем заседании завершили исследование письменных доказательств.