«Регион движется в правильном направлении»: муниципальные главы оценили отчет Михаила Ведерникова за 2025 год

Главы Псковского, Локнянского и Опочецкого округов заслушали и высоко оценили отчет губернатора региона Михаила Ведерникова о работе правительства за 2025 год, зачитанный на 55-й сессии Псковского областного Собрания.

Отчет главы региона показывает устойчивую динамику развития региона в сложных внешних условиях — считает глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. По ее словам, при угрозах и вызовах отчетного периода, практически в каждой сфере удалось сделать показать качественный рост — от общих финансово-экономических показателей, увеличения собственных доходов, снижения государственного долга до роста инвестиций.

«Безусловно, это показатель слаженной командной работы, во главе которой стоит энергичный руководитель, способный нацелить специалистов на достижение качественного результата», — подчеркнула глава муниципалитета.

Наталья Федорова также добавила, что жители Псковского округа могут на себе почувствовать результаты работы губернатора и правительства в минувшем году: «Например, если говорить про инфраструктуру ЖКХ, то мы реализовали серьезный проект всего за пять месяцев с хорошим заделом на будущее — котельная в Хотицах безаварийно отработала свой первый отопительный сезон».

Помимо этого, в рамках национальных проектов ремонтируются дороги и мосты, строятся ФАПы и амбулатории. Благодаря поддержке губернатора, правительства и регионального парламента поддерживается развитие территориальных общественных самоуправлений, с которыми округ совместно решает вопросы местного значения. Дополнительные средства выделяются на реализацию проектов благоустройства в сельской местности. Серьезная поддержка оказывается и сельскому хозяйству – отрасли, которая является очень важной для экономики округа. Развиваются туризм и транспортная доступность, что также непосредственно влияет и на развитие муниципалитетов.

«Есть и сложные вопросы, о них губернатор заявил в ходе выступления и заверил, что "по ним есть конкретный план работы". Благодарю Михаила Юрьевича за внимание к территории Псковского муниципального округа и поддержку в решении важных для нашего населения вопросов!» — заключила Наталья Федорова.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин назвал доклад губернатора подробным и основанным на конкретных результатах, которые действительно отражают динамику развития области. Глава муниципалитета отметил главные моменты, особенно важные для своего округа и региона в целом.

Фото: Иван Белугин / Мах

Он напомнил, что Псковская область сохраняет уверенные темпы развития, несмотря на непростые внешние условия. По словам Ивана Белугина, регион вошел в число лидеров страны по исполнению национальных проектов — это не только показатель дисциплины, но и основа для привлечения дополнительной федеральной поддержки в будущем. При этом продолжается и рост собственных доходов бюджета — сегодня это почти 68%, что говорит об укреплении экономической самостоятельности региона. Последовательно снижается и долговая нагрузка: область уверенно движется к более устойчивой финансовой модели.

Отдельно отмечена инвестиционная активность: реализуются десятки крупных проектов, развивается особая экономическая зона «Моглино», расширяются промышленные площадки в муниципалитетах, что дает новые рабочие места и дополнительные возможности для жителей. Важные изменения происходят и в социальной сфере — обновляется система здравоохранения, укрепляется кадровый потенциал, развивается туризм и культурные проекты, которые уже привлекают миллионы гостей в регион.

При этом в отчете честно обозначены и проблемные вопросы — от кадрового дефицита до состояния инфраструктуры. И важно, что по каждому направлению уже есть понятные планы работы, продолжил глава Локнянского округа.

«Считаю, что регион движется в правильном направлении: есть рост, есть развитие и есть системная работа, которая дает результат. Продолжаем работать вместе на благо наших жителей и развития округа и области», — резюмировал Иван Белугин.

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин подчеркнул, что 2025 год показал: Псковская область уверенно развивается, несмотря на все вызовы. По его словам, регион сохранил устойчивость бюджета, снизил долговую нагрузку, нарастил собственные доходы и продолжил реализацию важных проектов в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, дорожном хозяйстве и благоустройстве. Особенно важно, что за сухими цифрами стоят конкретные результаты для людей: новые рабочие места, обновление инфраструктуры, поддержка семей, развитие сельских территорий и повышение качества жизни жителей.

Фото: Юрий Ильин / Мах

«Считаю, что главный итог года — Псковская область становится более самостоятельной, экономически крепкой и ориентированной на развитие. Это результат системной работы команды региона, муниципалитетов, предприятий и, конечно, поддержки федерального центра. Когда есть порядок в финансах, внимание к людям и системная работа, это даёт прочную основу для дальнейшего развития и процветания», — резюмировал Юрий Ильин.

Напомним, вчера глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.