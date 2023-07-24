Спорт

Свыше 3,5 тысяч человек посетили матч на Кубок России в Пскове

Свыше 3,5 тысяч человек посетили матч на Кубок России в Пскове сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игра состоялась на стадионе «Машиностроитель». Футбольный клуб «Псков» встретился с великолукской командой «Луки-Энергия». Счет матча составил 2:3. Всего на стадионе - 4238 мест.

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Первый гол был забит уже на седьмой минуте матча, счет открыла команда «Луки-Энергия». На 20-й минуте хозяева поля восстановили равновесие, а в начале второго тайма, на 53-й минуте, вышли вперед. Однако удержать преимущество псковичи не сумели и пропустили два мяча на 55-й и 78-й минутах. Итоговый счет поединка - 2:3. В составе «Пскова» отличились Всеволод Федоров и Антон Шишаев, ранее выступавший за «Луки-Энергия». У великолучан голы забили Данила Стребцов, Артем Егоров и Никита Шепет.

Великолучане продолжат борьбу за Кубок, а псковичи выбыли из соревнований.

Напомним, что предыдущий раз административный центр Псковской области был представлен в Кубке России в 2019 году. Тогда в 1/128 финала «Псков-747» уступил «Луки-Энергии» со счетом 0:1. Максимальным достижением команды в кубковом турнире стала стадия 1/16 финала в 2010 году. Имевший статус профессионального клуба «Псков-747» прошел «Днепр», «Север», тверскую «Волгу», «Балтику» и уступил «Анжи».