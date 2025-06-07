Спорт

Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий

Утренний полет в Великих Луках в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и 29-й Международной встречи воздухоплавателей сегодня, 12 июня, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».

Фото: Воздухоплавание. Великие Луки/ Telegram-канал

Напомним, сейчас в турнирной таблице лидирует Олег Снетков из Тульской области, набравший 3523 очка. На втором месте — Дмитрий Кузьминых из Московской области с 3241 баллом, а третью позицию занимает Иван Меняйло с результатом 3215 очков.

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В День России, 12 июня, на территории городской Крепости в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоится массовый старт аэростатов, который является традицией празднования главного государственного праздника в Великих Луках. В нем примут участие чемпионы России по воздухоплавательному спорту разных лет.

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Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.