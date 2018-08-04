Спорт

Именитые российские спортсмены дают мастер-классы для участников фестиваля «Земля Великих Побед»

В воскресенье, 5 августа, именитые российские спортсмены дают мастер-классы для участников фестиваля «Земля Великих Побед». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии принимают участие порядка 300 спортсменов из Псковской, Новгородской, Тверской областей и Республики Беларуси. Всего представлены 12 видов единоборств.

Заслуженный мастер России по тайскому боксу и участник проекта «Команда 2018» Артем Левин рассказал о «фишках» в техниках кудо, кобудо, тхэквандо, тайский бокс. Свое мастерство владения джиу-джитцу, ММА, грепплинга передает Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Тренировку по боксу проводит мастер спорта международного класса, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог. По словам последнего, такие занятия — прекрасная возможность для начинающих спортсменов попробовать себя в полную силу.

Профессионалы показывают юным спортсменам приемы ведения боя, учат правильно отрабатывать удары, правильно настраиваться на тренировку и выступление.

Напомним, что мастер-классы начались сразу после официальной церемонии открытия фестиваля, который впервые проходит в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».