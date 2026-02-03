 
Девятилетний ребенок, тело которого найдено в Ленобласти, умер от удара кулаком в голову

Ребенок, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, погиб от удара похитившего его мужчины кулаком в голову, сообщили в пресс-службе СК России.

«30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в него 9-летнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», - приводит сообщение СК ТАСС

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области. 

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). 

В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.

СМИ также сообщают, что девятилетний Павел, тело которого нашли в Ленинградской области, шантажировал своего убийцу. 

В Пскове задержан подозреваемый в убийстве 9-летнего петербуржца

