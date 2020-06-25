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Политика

Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг!

28.06.2020 20:34|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет обозрение политической жизни региона с 22 по 28 июня. Центральным событием минувшей недели стало начало голосования по поправкам, вносимым в Конституцию.

Наш штатный комментатор Господин Рейтингомер внимательно следил за тем, как псковские VIPы голосуют, что они говорят и связывают ли с этим процессом выступление президента Владимира Путина, который 23 июня объявил о новом пакете мер поддержки населения и отмене плоской шкалы налогообложения.

Отметим, что 25 июня в Псковской области открылись 615 участков. Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать и до указанного дня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

На фото: члены одной из избирательных комиссий Псковской области

Неудивительно, что сразу несколько позиций в рейтинге заняли деятели, проявлявшие активность по теме конституционной реформы. Впрочем, не поправками едиными был жив местный политический класс. Уголовные дела, подготовка  к выборам, встречи с начальством, кадровая ротация и визиты в районы – всё это мы наблюдали на минувшей неделе.

Как и прежде свои субъективные оценки ньюсмейкерам наш обозреватель выставляет по пятибалльной шкале.

5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто.

- 4 Александр Баранов


«Фишки» главы Пушкиногорского района неуклонно ползут вниз. Говоря о нем, наблюдатели всё чаще используют определение «хромая утка» - мол, господин Баранов дорабатывает чуть ли не последние дни в должности.

Причиной тому - возникшие у него проблемы с законом. По сообщениям СМИ, в отношении муниципального управленца утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Главу Пушкиногорья обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ). 

- 3 Дмитрий Сопотов 


Экс-глава Печорского района оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейских. Такое решение вынес Печорский районный суд. Уголовное дело в отношении Дмитрия Сопотова закрыто. Напомню, что причиной неприятностей бывшего чиновника стал резонансный скандал вокруг размещенного в СМИ видео, на котором он нецензурно оскорблял автоинспектора и демонстрировал свое социальное превосходство.

Кто-то скажет, что господин Сопотов легко отделался, однако я не соглашусь.

Во-первых, из-за скандала он потерял кресло главы района, также было приостановлено его членство в «Единой России». Во-вторых, остается еще одно уголовное дело, возбужденное по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Так что ставить точку в этой истории пока рано.

- 2 Всеволод Козловский 


Депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук, экс-активист Общероссийского народного фронта, судя по последним заявлениям, постепенно теряет связь с реальностью.  Он, де, и на короткой ноге с первыми лицами области, и вершит судьбы великолучан и т.д., и т.п.  А на днях, видимо, перепутав депутатские корочки с удостоверением прокурора, Всеволод Козловский начал задаваться вопросом: надо ли оспаривать приговор главе Великолукского района Сергею Петрову.

Гляжу на всё это и на память приходит известный гоголевский персонаж – тот тоже с кем только не был на короткой ноге, бывало, его и за главнокомандующего принимали, а уж легкость в мыслях у господина Хлестакова была просто необыкновенная. 

- 1 Городские власти Великих Лук

Руководство «южной столицы» Псковской области проявляет повышенную активность в организации выступлений «лидеров общественного мнения» по поправкам, вносимым в Конституцию России. С одной стороны, это наверняка не останется незамеченным по «вертикали власти». Однако порой привлеченные ЛОМы из числа заслуженных и авторитетных граждан несут такое, что, как говорится, хоть святых выноси. Так что поток сознания неплохо бы было предварительно фильтровать – и уж только потом выносить на публику эти «мудрые мысли» сторонников поправок в Основной закон страны.  

В системе здравоохранения Псковской области продолжается кадровая ротация. На днях стало известно, что главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова все-таки написала заявление об уходе. Напомню, что ранее увольнения главврача из-за плохой организации и качества работы больницы потребовали медики и пациенты. Многочисленные жалобы были направлены руководству области, на место выезжали губернатор Михаил Ведерников и глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Отмечу, что этот пример – не единственный, когда в условиях борьбы с коронавирусом в медучреждениях области меняются руководящие кадры.

Пойдет ли это на пользу делу - покажет время, а пока «главной по здравоохранению» ставлю 0.

+ 1 Петр Алексеенко 

Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании депутатов после долгого перерыва, связанного с ограничительными мерами по коронавирусу, проехался по муниципальным образованиям области. Петр Алексеенко побывал в Дедовичском, Новоржевском, Бежаницком, Пустошкинском, Новосокольническом и Себежском районах, где встретился с секретарями райкомов и партийными активистами местных отделений. Лидер псковских коммунистов разъяснял позицию КПРФ относительно голосования по поправкам в Конституцию и рассказывал о подготовке к сентябрьским выборам.

+ 2 Лев Шлосберг


Председатель Псковского областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента активно использовал актуальные темы, благодаря чему напомнил о себе и попал на страницы федеральных СМИ.

Спектр тем был весьма широк – от поправок в Конституцию и статьи Владимира Путина в американском журнале National Interest до резонансных судебных процессов в Москве (в пятницу был вынесен приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам по «Делу о хищениях в "Седьмой студии"») и Пскове, где продолжается суд над журналистом Светланой Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. 23 июня на судебное заседание в наш город приезжали журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Оба сотрудника федеральной радиостанции стали участниками программы на ютуб-канале Льва Шлосберга (на фото). 

+ 3 Наталья Ильина, Андрей Царев 

Члены команды губернатора Михаила Ведерникова, которые в последнее время оказались под ударом блогеров-оппозиционеров, в последние дни набирали очки.

Министерство науки и высшего образования утвердило кандидатуру Натальи Ильиной на должность ректора Псковского государственного университета (до этого она работала в статусе исполняющей обязанности).

Тем временем член Общественной палаты России от Псковской области Андрей Царев был фактически реабилитирован после того, как арбитражный суд принял решение по делу о приобретении Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения (его возглавляет господин Царев) здания под будущий детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 42. Прокуратуре, на взгляд которой сделка изобиловала многочисленными нарушениями, дающими основания для возбуждения уголовного дела, суд в удовлетворении требований отказал.

+ 4 Игорь Иванов 

Руководитель облсовпрофа встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Глава ФНПР поздравил Иванова с недавним избранием, выразил ему свою поддержку и пожелал плодотворной работы в деле защиты прав и законных интересов трудящихся. На встрече обсуждались планы работы регионального профобъединения.

Игорь Иванов пригласил Михаила Шмакова посетить Псковскую область и встретиться с профсоюзным активом. Предложение было принято – планируется, что визит состоится до конца 2020 года.

+ 5 Елена Бибикова и Александр Козловский

Представители Псковской области в обеих палатах российского парламента были заметны и проявляли активность, связанную прежде всего с голосованием по поправкам в Конституцию. 

Если депутат Госдумы Александр Козловский традиционно присутствует в информационном пространстве Псковской области и регулярно выступает в СМИ, то контакты с масс-медиа сенатора Елены Бибиковой происходят значительно реже. 

В этом смысле минувшая неделя стала исключением: заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова дала ряд интервью и комментариев местным журналистам, провела дистанционный прием граждан в региональной приемной партии «Единая Россия» и вместе с мужем проголосовала на одном из избирательных участков в Пскове.

Что до Александра Козловского, то он голосовал в Великих Луках, а до этого успел представить на заседании Госдумы законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах РФ». 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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