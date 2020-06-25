Конституция2020: На старт, внимание, марш!

25 июня стартует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится по 1 июля включительно - это среда, однако центральный день голосования объявлен в стране выходным. Таким образом, у каждого из граждан России есть целая неделя, чтобы дать свой ответ на единственный вопрос, включенный в бюллетень: одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ. Вариантов ответа два - «да» и «нет».
Старт процессу внесения и общественного обсуждения поправок в Основной закон был дан в начале 2020 года. При этом следует напомнить, что действующая Конституция принята в 1993 году, то есть более четверти века назад, в совершенно иных общественно-политических и социально-экономических условиях. С тех пор положение дел в стране значительно изменилось. В связи с этим ряд политических и общественных объединений, а также профессиональные юристы уже давно заявляли о необходимости принятия новой Конституции либо внесения существенных изменений в действующую.
15 января президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию предложил первые поправки в Основной закон. Инициативы касались, прежде всего, корректировки политической системы и закрепления в Конституции норм социальной поддержки населения (минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума, фиксируются принципы достойного пенсионного обеспечения и др.). Также было предложено закрепить верховенство Конституции над международным правом в случае его противоречия Основному закону.
По словам президента, внесенные поправки призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, а также укрепить роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений.
В дальнейшем партии, общественные объединения и граждане РФ внесли свои инициативы, многие из них нашли отражение в итоговом законопроекте.
Помимо прочего, предложено зафиксировать в Конституции то, что важнейшим приоритетом государственной политики России являются дети. Предлагается дополнить Основной закон положениями о защите института брака как союза мужчины и женщины, защите семьи, материнства, отцовства и детства, создании условий для достойного воспитания детей в семье, а также их обязанности заботиться о родителях. В текст Конституции вносится статья о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - это еще одно из изменений в текст Конституции. Постоянные читатели Псковской Ленты Новостей, вероятно, уже хорошо знают о сути поправок - с 20 января, на протяжение многих месяцев, ПЛН подробно информировала о происходящем в рамках проекта «Пишем Конституцию вместе».
Провести голосование по поправкам в Конституцию поначалу планировалось 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса дату перенесли. Некоторые российские политики даже предлагали вовсе отказаться от голосования, подчеркивая, что законопроект уже прошел все установленные процедуры и получил поддержку органов власти. Однако с самого начала президентом заявлялось, что поправки могут вступить в силу только в том случае, если за них проголосует большинство граждан России.
«Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной Закон... По сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут», - объяснял свою позицию Владимир Путин.
Новой датой голосования по поправкам в Конституцию назначено 1 июля. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00. При этом проголосовать можно и досрочно, с 25 июня. Ранее Псковская Лента Новостей подготовила карточки с ответами на основные вопросы о том, как будет проходить голосование и как будет обеспечена безопасность участников процесса.
Как правило, участок будет располагаться там же, где и всегда во время выборов, но есть масса специальных сервисов, где можно узнать адрес своего участка. В Псковской области открыто 615 участков для голосования. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайтах Центральной избирательной комиссии и Госуслуг, а также позвонив в информационно-справочный центр 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).
У граждан есть возможность в день голосования 1 июля, а также с 25 по 30 июня проголосовать вне помещения для голосования, в том числе вызвать комиссию на дом. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров, обсудить удобное время для голосования.