Политика

Конституция2020: На старт, внимание, марш!

25 июня стартует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится по 1 июля включительно - это среда, однако центральный день голосования объявлен в стране выходным. Таким образом, у каждого из граждан России есть целая неделя, чтобы дать свой ответ на единственный вопрос, включенный в бюллетень: одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ. Вариантов ответа два - «да» и «нет».

Старт процессу внесения и общественного обсуждения поправок в Основной закон был дан в начале 2020 года. При этом следует напомнить, что действующая Конституция принята в 1993 году, то есть более четверти века назад, в совершенно иных общественно-политических и социально-экономических условиях. С тех пор положение дел в стране значительно изменилось. В связи с этим ряд политических и общественных объединений, а также профессиональные юристы уже давно заявляли о необходимости принятия новой Конституции либо внесения существенных изменений в действующую.

15 января президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию предложил первые поправки в Основной закон. Инициативы касались, прежде всего, корректировки политической системы и закрепления в Конституции норм социальной поддержки населения (минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума, фиксируются принципы достойного пенсионного обеспечения и др.). Также было предложено закрепить верховенство Конституции над международным правом в случае его противоречия Основному закону.

По словам президента, внесенные поправки призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, а также укрепить роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений.

В дальнейшем партии, общественные объединения и граждане РФ внесли свои инициативы, многие из них нашли отражение в итоговом законопроекте.

Согласно поправкам в Конституцию, пенсии в России будут индексироваться минимум раз в год

Помимо прочего, предложено зафиксировать в Конституции то, что важнейшим приоритетом государственной политики России являются дети. Предлагается дополнить Основной закон положениями о защите института брака как союза мужчины и женщины, защите семьи, материнства, отцовства и детства, создании условий для достойного воспитания детей в семье, а также их обязанности заботиться о родителях. В текст Конституции вносится статья о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Поправки в Конституцию призваны укрепить государственный и территориальный суверенитет России: не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - это еще одно из изменений в текст Конституции. Постоянные читатели Псковской Ленты Новостей, вероятно, уже хорошо знают о сути поправок - с 20 января, на протяжение многих месяцев, ПЛН подробно информировала о происходящем в рамках проекта «Пишем Конституцию вместе».

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Провести голосование по поправкам в Конституцию поначалу планировалось 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса дату перенесли. Некоторые российские политики даже предлагали вовсе отказаться от голосования, подчеркивая, что законопроект уже прошел все установленные процедуры и получил поддержку органов власти. Однако с самого начала президентом заявлялось, что поправки могут вступить в силу только в том случае, если за них проголосует большинство граждан России.

Со всеми поправками, вынесенными на голосование, можно ознакомиться на специальном сайте конституция2020.рф.

«Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной Закон... По сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут», - объяснял свою позицию Владимир Путин.

Новой датой голосования по поправкам в Конституцию назначено 1 июля. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 20:00. При этом проголосовать можно и досрочно, с 25 июня. Ранее Псковская Лента Новостей подготовила карточки с ответами на основные вопросы о том, как будет проходить голосование и как будет обеспечена безопасность участников процесса.

Как правило, участок будет располагаться там же, где и всегда во время выборов, но есть масса специальных сервисов, где можно узнать адрес своего участка. В Псковской области открыто 615 участков для голосования. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайтах Центральной избирательной комиссии и Госуслуг, а также позвонив в информационно-справочный центр 8-800-200-00-20 (звонок бесплатный).

У граждан есть возможность в день голосования 1 июля, а также с 25 по 30 июня проголосовать вне помещения для голосования, в том числе вызвать комиссию на дом. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров, обсудить удобное время для голосования.