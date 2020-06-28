Политика

Единоросс Денис Иванов обвинил эсера Олега Брячака в немужском поведении

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов обвинил эсера Олега Брячака в немужском поведении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию по отношению к коллеге по гордуме он высказал на сессии 30 июня.

Напомним, по итогам отчета главы города Пскова Елены Полонской о работе за год Олег Брячак взял слово и обвинил ее в начавшемся «процессе разложения гордумы» и в том, что гордума становится политизированной, а депутатов начали делить по партийной принадлежности.

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В ответ на его спич за Елену Полонскую вступился руководитель фракции единороссов Денис Иванов. Он обвинил Олега Брячака в немужском поведении, которое можно наблюдать, «когда девушка отказала парню, и он весь день ей потом мотал нервы». «Это было не по-мужски», - охарактеризовал Денис Иванов выступление Олега Брячака.

В ответ депутат-эсер обвинил его в «сексуальных проблемах». «Денис Олегович, если у вас сексуальные проблемы, не надо их выносить в стены гордумы», - посоветовал он, на что Елена Полонская призвала обоих депутатов «соблюдать регламент».

Напомним, в конечном счете большинством голосов отчет Елены Полонской был утвержден. Шестеро парламентариев воздержались.