Блоги / Александр Савенко

Накануне грандиозного шухера

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Поперед батьки в пекло не лезь. О чем молчат псковские политики.

Переезд столицы. Как и в чем Великие Луки Псков уделали.

Чужие здесь не ходят. Новости муниципальных выборов.

Обзор событий общественно-политической жизни начинаем с соседней Белоруссии. Ситуация там продолжает динамично развиваться - и картина меняется на глазах. Если еще несколько дней назад, после объявления предварительных итогов президентских выборов и первых выступлений оппозиции, мы говорили, что — да, всё сложно, потенциально взрывоопасно, для режима Александра Лукашенко существуют серьезные риски, но при этом поначалу не было ощущения катастрофы, и многим вообще не были очевидны предпосылки для развития событий по условно «украинскому сценарию» с его майданом и сменой власти, то чем дальше — чем больше власти перегибали палку, «кошмарили» граждан, использовали оружие и хватали всех подряд, запугивая общество - тем сильнее становилось возмущение и разрастание протеста. И тем больше усугублялась эта непростая ситуация, превращаясь в трагедию национального масштаба — с тысячами задержанных, жертвами, немотивированной жестокостью силовиков, всё это мир наблюдал на минувшей неделе.Протесты вспыхнули не только в Минске, но и во многих других городах страны. Уже не только креативный класс (традиционно движущая сила подобных протестов) выходит на улицы, но и рабочие, а то и целые коллективы объявляют о забастовках. Более того, действующие госслужащие, сотрудники провластных СМИ и представители других слоев, которые прежде являлись опорой режима, заявляют о своем несогласии с политикой властей и требуют: освобождения задержанных, пересчета голосов, новых выборов, отставки президента.

На снимке: Александр Лукашенко во время митинга на площади Независимости в Минске, 16 августа 2020 года. Фото пресс-службы президента РБ.

При этом Александр Лукашенко продолжает стоять на своем, награждает 300 силовиков, заявляет, что оппозиции предлагалось пересчитать бюллетени, но последовал отказ — в общем, президент гнет прежнюю линию: мол, я не буду делать что-то под давлением (естественно, прежде всего всего имеется в виду давление Запада, а кто-то сомневается, что вмешательство было?). В этом смысле батька непреклонен. Говорит, пока меня не убьют, других выборов не будет. Однако очевидно, что избранная белорусскими властями тактика оказалась контрпродуктивной. Так считает, к примеру, известный политолог Евгений Минченко.

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По его мнению, эпоха Лукашенко близится к закату, у него настолько подорвана легитимность, что его спасет только чудо — в лучшем случае для него это вопрос месяцев, в самом невероятном варианте — лет. Но при всем при этом — тут я процитирую эксперта: «Протесты в стране еще не побеждают. Но ситуация стремительно меняется. Например, когда все начиналось, я оценивал шансы протестующих как 40 на 60. Сейчас я бы сказал, что, наоборот, 70 на 30 в их пользу». Разумеется, приведенные здесь проценты — весьма условны, это субъективная оценка, однако, на мой взгляд, тут важна общая, абсолютно верная картина происходящего.

Череда политических и политтехнологических ошибок, последние из которых, вероятно, стали фатальными, привела к тому, что любой ход, сделанный Лукашенко, будет вести к ухудшению его положения. В шахматах это называется цугцванг.

Если считаете этот образ слишком мудреным, есть определение из жизни и попроще — трындец. Или, как сказал поэт, такого кризиса еще не видел свет, конец уж близится, а кризиса всё нет. Да, наверное, идеальных сценариев в подобной ситуации не существовало, и давать слабину, идти на уступки оппозиции для президента РБ также было опасно и чревато негативными последствиями. Но в любом случае следовало искать баланс, пресловутую «золотую середину» — надо было адекватно реагировать на выступления оппозиции, не ломать через колено, а говорить с людьми. Выстраивать диалог с гражданами своей страны, а не тупо подавлять протесты силовыми методами. И не наступать на грабли, которые больно били по лбам многих глав государств, в том числе на постсоветском пространстве.

На снимке: митинг в Минске против Лукашенко. Фото: mybryansk.ru

Понятно, что происходящее в Белоруссии — это ее внутреннее дело. При этом — братский народ, союзное государство, общее прошлое, тысячи связывающих нитей. И отсюда вопросы: как происходящее в Минске и других городах может отразиться на нашей стране? Что будет с взаимоотношениями России и Белоруссии? Должна ли Москва помогать сейчас Лукашенко, забыв все его выкрутасы, годы хитровывернутой политики, антироссийскую риторику перед выборами, заигрывание то с Кремлем, то с Западом и прочие проявления нестандартной натуры?

- Я страшный человек. Тиран деспот, коварен, капризен, злопамятен («Обыкновенное чудо»).

И вот если всё это забыть, оставить за скобками и исходить из того, что, быть может, батька и «сукин сын, но это наш сукин сын» (по крайней мере, теперь-то уж будет покладистее), то - как именно надо помогать, какой должна быть эта поддержка — политической, экономической, информационной, дипломатической, не дай бог, военной?

Ответы на все эти вопросы звучат разные, при этом каких-то внятных мнений, свидетельствующих о понимании всей глубины происходящих в Белоруссии процессов — из уст российских политиков звучит крайне мало. Примером тут может служить псковская политическая тусовка.

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«Белорусское зеркало» в очередной раз показало: одни у нас опасаются сказать что-то конкретное, проще говоря, боятся ляпнуть что-то не то, поперед батьки в пекло не лезут, до заявлений президента - главнокомандующего никаких содержательных заявлений не делают. Образец тут — депутат Госдумы, убитодорожник Александр Васильев с его лаконичным комментарием в духе — слежу, переживаю, судить не имею права.

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Тот нечастый случай, когда под словами парламентария могли бы подписаться многие другие псковские политики. А есть и другие, которые как и прежде «страшно далеки» от событий в Белоруссии, и третьи, кто являются заложниками партийных установок и идеологических догм. Тут же всегда как? «Урра» из пасти патриота, «Долой» из глотки бунтаря.

- Ваше политическое кредо?

-Всегда! («12 стульев»)

Вот, например, коммунисты - они попадают в эдакую западню: поддерживая Лукашенко, в том числе признавая его 80% на выборах и оправдывая жесткое подавление протестов, представители этой как бы оппозиционной партии наперед дают козырь действующей российской власти. То есть: если вы, господа-товарищи, всё это признаете и считаете допустимым (более того - правильным) в Белоруссии, то как потом будете заявлять о несогласии с результатами голосования у нас и призывать сторонников публично выражать свой протест? И сможете ли вы с такой позицией претендовать на голоса протестного электората?

Как бы то ни было, наблюдать за происходящим - грустно и тревожно. Думаю, прав тот, кто сейчас прогнозирует, что Белоруссия вступила в период политической турбулентности, и едва ли он будет коротким. Так что России следует настраиваться на игру вдолгую, оставив надежды решить все проблемы кавалерийским наскоком. Действовать - имея в виду свои национальные интересы, но четко осознавая, что Белоруссия — независимое государство. И больше думать о своих внутренних делах, включая вопросы социально-экономической жизни и общественно-политические процессы.

У нас у самих не за горами большой избирательный цикл — парламентские выборы, президентские, перенастройка политической системы, и тут из событий в Белоруссии надо извлечь урок, не повторять ошибок, учитывать опыт — и не только соседей, но общемировой. А как мы видим, по всему миру идет антиистеблишментная волна, прежние схемы не работают, люди хотят уважения, хотят влиять на происходящие. И, безусловно, следует задуматься о возвращении реальной политической конкуренции, в том числе на выборах, о сокращении ограничений, барьеров, снятии кандидатов по каким-то надуманным основаниям.

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»

Если мы обратимся к тому, как проходили выборы в нашей Псковской области в последние годы, то навскидку вспомним и приведем целый ряд примеров, когда кандидатов на муниципальных выборах снимали то за предоставление диплома на украинском языке, то хотели исключить из забега за использование в агитролике мелодии какого-то итальянского композитора.

Вы серьезно считаете, что такие нарушения должны приводить к тому, что отменяется регистрация на выборах - вообще какое отношение всё это имеет к муниципальной работе?

И хотелось бы говорить об этом в прошедшем времени — мол, были когда-то такие недоразумения, но давно, а теперь всё иначе. Но ничего ж подобного! Смотрите: в сентябре у нас пройдут муниципальные выборы. Самая статусная кампания в Себеже, выборы главы района. Можно было прогнозировать, что там будет достаточно острая конкуренция. Но — вначале КПРФ и «Яблоко» почему-то не выставили своих кандидатов. Странно, но — не беда: есть другие кандидаты. Аж пять человек. ЛДПР выдвинула местного координатора, предпринимателя Харлашина, на прошлых выборах главы он был вторым. Некогда кандидат от коммунистов Лапшин, в прошлом году снятый с выборов в Пустошкинском районе, теперь пошел как самовыдвиженец, был еще какой-то охранник из ЧОПа — тоже самовыдвиженец. Последнему сразу отказывают в регистрации, на минувшей неделе суд снимает Лапшина и Харлашина из-за нарушений при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе. В итоге остается два кандидата — действующий глава, единоросс Леонид Курсенков и постоянный участник выборов любого уровня - от муниципальных до губернаторских Игорь Романов из «Партии роста».

Спрашивается, это что — конкурентные выборы? Зачем так-то? И чего потом удивляться — цифрам явки, отношению людей к итогам голосования и самому институту выборов в целом?

Напоследок — несколько слов на тему, которая, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к общественно-политической жизни, хотя — как сказать... Есть в России виды спорта, к которым власть предержащие проявляют особый интерес — в разные периоды новейшей истории это были теннис, дзюдо, хоккей, горные лыжи, футбол — и чемпионат мира-2018 это подтвердил. К футболу и в нашем регионе традиционно повышенное внимание — самый массовый вид спорта, какие-никакие традиции профессиональных команд, губернатор и прочий политбомонд в вип-секторе псковского стадиона на матчах. По крайней мере, так было еще недавно.

Губернатор Михаил Ведерников, депутат областного Собрания, президент региональной федерации футбола Алексей Севастьянов с игроками и тренерами команд Великих Лук и Пскова. 2018 год

И вот начинается новый сезон. В минувшие выходные первые матчи провели команды нашего региона — псковская и великолукская. Уже старт сезона наглядно показал, что центр футбольной жизни у нас сместился на юг. Напомню, что в областном центре затеяна футбольная реформа: приказал долго жить некогда наш сильнейший клуб «Псков-747», вместо него теперь — муниципальная команда без всяких цифр в названии — ее перспективы туманны, а настоящее - в виде участия в любительском турнире Северо-Запада. Играть в Пскове сейчас негде, стадионы реконструируются, даже домашние матчи, видимо, придется проводить в других городах. А в субботу играли в Новгороде с местной командой, которая, мягко говоря, не гранд — и, увы, проиграли. Какая боль, какая боль...

Тем временем клуб «Луки-Энергия» продолжает выступать в профессиональной футбольной лиге, в субботу принимал вторую команду питерского «Зенита» под руководством Владислава Радимова - и неожиданно крупно выиграл 4:1. Три мяча хозяева забили в первые же минуты игры. Отмечу, что голами отметились дебютанты великолукской команды, в недавнем прошлом лидеры псковского клуба. А в конце матча на поле великолукского стадиона вышел еще один дебютант из Пскова — Максим Аленичев, сын известного футбольного тренера и племянник самого титулованного российского футболиста, выигрывавшего главные клубные трофеи Европы. Кстати, братья Андрей и Дмитрий Аленичевы были замечены на трибуне «Экспресса».

Великие Луки к прежнему символическому статусу южной и промышленной столицы региона добавили и неофициальный титул столицы футбольной.

Теперь визитная карточка региона — что касается «спорта №1» — это великолукский клуб. И только он в этом году способен принести Псковской области баллы в общероссийском спортивном рейтинге субъектов Федерации, который традиционно составляют фонд «Петербургская политика» и «Спорт-Экспресс». На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали с Александром Савенко. Всего вам доброго!