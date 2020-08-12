Политика

Рейтинг политической активности. В зеркале Белоруссии

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Напомним, что два предыдущих материала нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера были посвящены итогам года, прошедшего с момента старта проекта, и активности партий на муниципальных выборах. Таким образом, шаги и заявления псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в первой половине августа остались без оценок. А это несправедливо. Поэтому сегодня Рейтингомер подготовил статью, в которой отражена активность не за семь дней, как это бывает обычно, а за несколько последних недель. В остальном — всё в полном соответствии с установленной традицией: субъективные оценки по пятибалльной шкале, плюсы — тем, чья активность имела положительный эффект, минусы — тем, кто потерпели поражения.

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Особо отметим, что сразу несколько местных общественно-политических деятелей оказались в рейтинге благодаря комментариям, посвященным ситуации в Белоруссии, где после президентских выборов проходят массовые акции несогласных с результатами голосования и власти жестко подавляют протест.

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- 5 Сергей Петров

Отставка, о неизбежности которой так много говорили в СМИ и анонимных политических телеграм-каналах, свершилась. Глава Великолукского района, он же фигурант резонансного уголовного дела о земельных участках, покинул свое кресло. Причиной ухода господин Петров назвал состояние здоровья. Впрочем, многие наблюдатели полагают, что управленца ушли, и видят в этой ситуации продолжение запущенного пару лет назад в Псковской области процесса ротации руководящих муниципальных кадров.

Как бы там ни было, собрание депутатов Великолукского района единогласно приняло отставку Сергея Петрова. Исполняющим полномочия главы назначен Алексей Кузьмин, до этого бывший первым заместителем Петрова. На повестке теперь вопрос о досрочных выборах. Они должны пройти в ближайшие полгода, то есть либо в конце 2020-го либо в январе 2021-го.

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- 4 Ольга Евстигнеева

На минувшей неделе от губернатора опять «прилетело» сотрудникам областного комитета по социальной защите во главе с госпожей Евстигнеевой. Критические замечания и нагоняи в адрес этого ведомства становятся регулярными - всё там не слава богу: то проблемы с выплатами пособий, то вспышка COVID-19 в подведомственном учреждении и выявленный букет нарушений — от некачественного оказания медпомощи до грубых нарушений санитарного режима.

В этот раз Михаил Ведерников сообщил о многочисленных обращениях от населения — жители области массово жалуются на грубость и хамство социальных работников.

В связи с этим в отношении чиновников, допускающих неуважительное отношение к людям, будет проведена проверка. Главе комитета поручено лично разобраться с каждым обращением и представить информацию по мерам взыскания к виновным должностным лицам. По словам губернатора, если он сам находит время, чтобы реагировать на обращения, то у этих сотрудников - это их прямая обязанность. Ну а если не могут нормально разговаривать с людьми, то не должны работать на местах, которые подразумевают коммуникацию.

- 3 Виктор Лапшин, Алексей Харлашин

Кандидаты на пост главы Себежского района - самовыдвиженец Лапшин и представитель ЛДПР Харлашин - по решению суда сняты с выборов. Причиной тому - нарушения при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе. Следует отметить, что решение не окончательное и еще есть время его обжаловать в областном суде.

Виктор Лапшин

Оба кандидата, вероятно, этим правом воспользуются. Если же решение Себежского суда будет оставлено в силе, то на пост главы района будут претендовать только двое – действующий руководитель, единоросс Леонид Курсенков и председатель Псковского регионального отделения «Партии роста», экс-кандидат в губернаторы Игорь Романов.

Алексей Харлашин

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- 2 Олег Брячак



Псковское региональное отделение «Справедливой России» прекратило полномочия председателя организации. Такое решение принято в связи с тем, что он признан банкротом, а значит по закону не может занимать руководящие должности. В настоящее время председателем регионального отделения «Справедливой России» утвержден Виталий Федоров. Правда, по словам Брячака, остающегося неформальным лидером организации, никаких серьезных изменений в связи с этим кадровым решением не произошло. «Всё у нас в порядке, работаем по плану», - заявил он. Напомню, что к перестановке в руководстве регионального отделения СР привела активность псковских коммунистов, обратившихся в прокуратуру и указавших на незаконность нахождения Олега Брячака на посту руководителя партийного отделения.

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- 1 Александр Васильев

Главная тема последних дней — трагедия, разыгравшаяся после президентских выборов в Белоруссии. Массовые акции несогласных с итогами голосования и жесткое подавление протестов белорусскими властями с жертвами, стрельбой и дубинками - всё это мы наблюдали, а псковские политики, общественники и прочие деятели активно комментировали.

Пожалуй, самый невнятный комментарий дал депутат Госдумы Александр Васильев. Это именно тот случай, когда лучше было бы вообще промолчать.

Прозвучали слова ни о чем — подобное можно было сказать, о чем угодно: типа, смотрю со стороны, надеюсь на лучшее, меня на выборы не позвали, судить ни о чем не берусь.

Если думаете, что это вольный пересказ — так ведь нет: это фактически всё, что посчитал нужным сказать, вернее написать в соцсетях, депутат союзного государства. Цитата целиком: «Что я могу сказать о ситуации в Беларуси? Могу сказать, что как и многие жители России сопереживаю происходящему, надеюсь на лучшее. Слежу за развитием ситуации через сми и соцсети. Как депутат союзного государства России и Беларуси НЕ был приглашён наблюдателем на выборы. Поэтому об открытости и легитимности голосования, к сожалению, судить не имею права».

0 Григорий Турчин



Депутат Псковской городской думы, экс-глава бюджетного комитета стал руководителем регионального отделения «Партии дела» Константина Бабкина. Комментируя свое вступление в эту политическую организацию, Григорий Турчин отметил, что «оставаться одному не очень правильно на сегодняшний день». При этом он заявил, что не отказывается и от своих слов о том, что партийность в гордуме только мешает ее работе.

Как по мне, так вступление экс-руководителя исполкома Общероссийского народного фронта в партию, ориентированную на представителей бизнеса, равно как и последовавшие комментарии, выглядят весьма странно, если не сказать - парадоксально. Однако от однозначных выводов и оценок воздержусь. Пока 0.

+ 1 Петр Алексеенко

Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в Псковском областном Собрании депутатов принял участие в совещании руководства ЦК с региональными отделениями. Председательствовал лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Говорили о предстоящих региональных выборах, которые, по словам коммунистов, приобретают для них «чрезвычайный характер».

Кроме того, Петр Алексеенко занял высокое место во внутрипартийном общероссийском рейтинге. По итогам первого полугодия 2020 года он расположился на 48-й позиции среди 439 депутатов фракций КПРФ по всей стране. По количеству упоминаний в масс-медиа фракция коммунистов в Псковском областном парламенте занимает 18 место в партии.

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+ 2 Лев Шлосберг

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания активно комментировал события в Белоруссии, благодаря чему попал в федеральные СМИ и напомнил о себе. Как отмечает газета «Коммерсант», ряд депутатов заксобраний российских регионов, представляющих в основном партию «Яблоко», подписали обращение, в котором заявили, что результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированы, избранным президентом страны является Светлана Тихановская, Александр Лукашенко узурпировал власть, а его признание законно избранным президентом Белоруссии противоречит государственным интересам России. Заявление подписали и псковские депутаты-яблочники Лев Шлосберг и Артур Гайдук.

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+ 3 Александр Серавин

Советник псковского губернатора, президент ассоциации электронной электоральной политики в качестве наблюдателя побывал в Белоруссии в день голосования, увидел начало протестов своими глазами и затем со знанием дела проанализировал ситуацию. Отмечу, что политолог является противником вмешательства России во внутренние дела сопредельного государства и считает, что Минск сегодня - это почти равно Киев во времена Евромайдана. Технологии нагнетания протеста, по мнению господина Серавина, практически идентичны. «Смешно слышать, когда кто-то говорит, что это все изнутри. Недовольство было, но оно организовано. А недовольство властью есть в любой стране. Вопрос в объеме и средствах, которые вкладываются, чтобы это стало представлять из себя массовое явление», - считает эксперт.

+ 4 Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета СФ по социальной политике дала ряд комментариев федеральным СМИ по актуальным темам социально-экономической повестки. Один из них касался выплат детских пособий в 10 тысяч рублей и перспектив продления такой помощи соотечественникам. По мнению сенатора, финансирование должно быть обеспечено не за счет других категорий граждан. Учитывая экономическую ситуацию, а также то, что большинство людей уже вышли на работу, не думаю, что это будет сделано, предположила госпожа Бибикова. Она также прокомментировала в «Парламентской газете» изменения, запланированные Министерством труда и социальной защиты. Если их одобрят и уровень прожиточного минимума за второй квартал 2020 года в России повысят, пенсионеры получат прибавку не менее чем 5,3 процента.

+5 Максимально высокую оценку по итогам первых недель августа не получает никто.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»