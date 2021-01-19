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Блоги / Александр Савенко

Тест на протест. Версия-2021

26.01.2021 18:21|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Ветер перемен. В чьи паруса он задует?
45+. Новый задачник для партии власти.
«Против кого дружим?» Консенсус в системе

Приступаем к обзору событий политической жизни и начинаем, естественно, с центральной темы минувшей недели — с проявлений протестной активности, а именно - с субботней акции оппозиции. Она прошла во многих городах России, в том числе в центре Пскова, и получила много комментариев. На сайте ПЛН и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове мы уже подробно рассказывали о том, как это было — поэтому повторяться не буду.

Скажу лишь, что в областном центре на несанкционированную акцию вышло, по различным оценкам, от нескольких сотен до тысячи человек — и это больше, чем обычно бывает на акциях оппозиции. Столкновений протестующих с правоохранителями, подобных тем, что мы наблюдали в столицах и ряде городов России, у нас, к счастью, не происходило. При этом ряд оппозиционных лидеров и активистов были задержаны, потом отпущены, но многим светит административное наказание. Как сообщил председатель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг, который был задержан в субботу на акции, ему вменяют часть 2 статьи 20.2, то есть организацию несогласованного публичного мероприятия. Сегодня Лев Шлосберг оштрафован на 20 тысяч рублей - это минимальный уровень наказания по указанной статье. 

А 23 января Псковский городской суд по делу об административном правонарушении признал виновным координатора штаба Навального в Пскове Алексея Дорожкина в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток.

Теперь важно разобраться, что может последовать в дальнейшем, какие сценарии развития событий возможны? Следует ли ожидать роста протестных настроений и обострения общественно-политической жизни в выборный год? Я напомню, что в 2021-м в России пройдет парламентская кампания. В Пскове будут еще выбирать новый состав областного Собрания депутатов. И в целом Россия вступает в новый большой электоральный цикл, когда должен быть пройден так называемый «транзитный коридор». Вот в начале этого пути мы находимся — и при поиске ответов на главные вопросы, это надо учитывать.

С одной стороны очевидно, что в обществе есть запрос на перемены — и выход людей в субботу на несанкционированную акцию это показывает. С другой стороны, на акции по стране вышли десятки тысяч при том, что население — больше 140 миллионов. То есть процент небольшой — и про массовость явления говорить не приходится, по крайней мере, в настоящее время. Можно предполагать, более широкий протест возможен в том случае, если будет резко ухудшаться социально-экономическое положение, образно говоря, если холодильник начнет выигрывать у телевизора. А произойдет ли это, в принципе, неизвестно.

Другой важный вопрос — будет ли процесс кем-то организован. В настоящее время всё тут, скажем так, самостийно и неорганизованно. И пока неясно, какая политическая сила может аккумулировать этот протест, кто сможет поймать волну, в чьи паруса задует ветер перемен в год больших выборов. Понятно, что это не навальнисты. Они вне избирательного процесса, а их технологии, призванные способствовать победам представителей оппозиции над кандидатами от партии власти, не сказать, чтоб очень уж эффективны. Я напомню, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отвечая на вопросы о т. н. «умном голосовании», заявлял, что основной риск для «Единой России» на выборах — это... сама «Единая Россия», государственная машина (партия власти и чиновничество) иногда приносят ЕР больше вреда, чем оппоненты — с чем можно согласиться.

При этом следует понимать, что протестное поле — весьма неоднородно. Ну да, сейчас представители разных групп вышли 23 января, обозначили свою позицию «против». Но что дальше? Какая альтернатива представляется? Очевидно, что взгляды расходятся — и какая она, прекрасная Россия будущего, все видят по-разному. Это еще Гайдар (не внук, а дед) умничал: дескать, что такое счастье - каждый понимал по-своему. Так и тут. Что общего между первокурсником и ветеранами демократического движения, каким-нибудь местным националистом и депутатами-яблочниками? Какой должна быть повестка, чтобы объединить разные группы? Нет ответа — и, возможно, не будет.

А осенью всем идти на выборы — и там, среди участников кампании, не будет ни партии — выразителя интересов этой группы, ни даже, возможно, отдельных ее представителей — они просто не смогут преодолеть барьеры, противодействие со стороны власти, выпады кандидатов-спойлеров и электоральных юристов. То есть выбирать придется из тех, что есть — а тут уж какой «запрос на перемены», какое обновление?

На манеже всё те же — партия власти, системная оппозиция, Жириновский, Зюганов, прочие персонажи даже не из нулевых, еще из девяностых.

Это почти как у Блока, «живи еще хоть четверть века — всё будет так». Ну или примерно так — тут могут появиться какие-то новые партпроекты, созданные как раз под выборы — условные «Новые люди». Но это не точно, как сейчас принято говорить, - могут и не появиться (к примеру, свежеиспеченную партию «За правду» уже объединяют с «Патриотами России» и «Справедливой Россией»). Нынешний состав Госдумы в целом устраивает Кремль — сообщают федеральные СМИ со ссылкой на позицию замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Внутриполитический блок Кремля с 19 по 23 января проводил очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, и господин Кириенко в четверг выступил перед участниками мероприятия. По сообщениям СМИ, он обозначил показатели для «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре — получение не менее 45% голосов по спискам при явке не менее 45%. Действующие депутаты Госдумы, достойно показавшие себя и пользующиеся доверием избирателей, гарантированно будут поддержаны на выборах, также сказал куратор внутренней политики — и мы вспоминаем, что ранее в так называемый премиум-список депутатов-одномандатников был включен Александр Козловский, представляющий в парламенте Псковскую область. В целом, по словам Кириенко, надо идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и защищать.По подсчетам источника РБК в партии власти, набрав 45% голосов по спискам, единороссы получат примерно 112-115 мандатов, таким образом, для получения конституционного большинства им нужно будет победить в 190 одномандатных округах из 225.

В выступлении Сергея Кириенко на семинаре упор был сделан на обеспечение легитимности выборов.

В завершение этой темы напомню, что к выборам в Псковской области, где намерен баллотироваться в областное Собрание депутатов партийный руководитель Андрей Турчак, будет приковано пристальное внимание Центра. Как мы уже неоднократно отмечали, кампания пройдет по совершенно иному сценарию - более масштабно, степень согласования любых политических действий резко возрастет, и крайне важен будет вопрос правовой безупречности и легитимности. Псковская Лента Новостей об этом много писала — поэтому интересующихся отсылаю к материалам сайта ПЛН — раздел «Политика» и особо обращаю внимание на серию статей в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон — 2021».

Между тем подготовка к выборам началась не только в «Единой России», но и в других партиях. В субботу в Подмосковье прошел пленум Центрального комитета КПРФ. В нем участвовала и делегация Псковской области: члены ЦК - первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко и экс-депутат Госдумы Владимир Никитин, а также член центральной контрольно-ревизионной комиссии, депутат областного Собрания из Великих Лук Сергей Сосновский.

Пленум проходил в субботу, когда по стране катились акции оппозиции в поддержку Навального, и, похоже, образ оппозиционера незримо присутствовал в зале. Коммунисты вспоминали его неоднократно — в том числе и лидер партии Геннадий Зюганов. Вслед за председателем Государственной думы - единороссом Вячеславом Володиным, который на прошлой неделе открыл весеннюю сессию парламента словами о том, что США «попытаются вмешаться в парламентские выборы, и этому нужно противостоять», лидер КПРФ заявил, что новый президент США и его команда уже назначили Россию врагом номер один.

В общем, внешние силы хотят сместить президента по сценарию «цветных революций», а Навальный им в этом помогает. Также он прокомментировал митинги в поддержку Алексея Навального. В частности, господин Зюганов раскритиковал «втягивание в разборки юнцов» (это цитата) и даже дал свой рецепт, как бороться за молодых с помощью советской классики. Дескать, молодежи сейчас надо не Навального в нос совать, а восстановить великолепные романы «Как закалялась сталь» (а то «выбросили мерзавцы»), «Молодая гвардия» и всё остальное.

По мнению политологов, вся системная оппозиция будет сейчас подтверждать для Кремля свое участие в этом «оборонительном консенсусе» и выскажется против Навального.

Что, собственно, мы уже и наблюдаем на примерах выступлений как федерального руководства КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», так и региональных руководителей этих партий, которые однозначно высказали свою позицию в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Что до решений, принятых коммунистами в субботу, то съезд партии запланирован на 24 апреля. На нем предполагается обновить руководство. Кроме того, в преддверии выборов должна измениться стратегия информационно-пропагандистской работы КПРФ, Геннадий Зюганов сказал, что «необходимо внедряться в WhatsApp и Telegram». Также в партии создается информационный центр, который будет заниматься партийными СМИ, в том числе региональными медиа — то есть создается такая партийная информационная вертикаль. Все решения прямо увязаны с избирательной кампанией 2021 года. Второй этап съезда запланирован на июнь — на нем партия будет определяться со своими кандидатами на выборы. Завершая разговор о коммунистах, напомню, что псковские партийцы уже в ближайшие дни должны провести отчетно-выборную конференцию и определиться с новым руководством организации. Об этом расскажем в самое ближайшее время.

Напоследок — несколько слов о псковском региональном парламенте. В четверг пройдет первая в этом году сессия. Областное Собрание нынешнего созыва выходит на финишную прямую. Уже в сентябре состоятся выборы — причем, количество депутатов станет меньше: вместо нынешних 44 будет всего 26. Очевидно, что депутатский корпус ждет ротация — более серьезная, чем это бывает обычно.

Ну, а пока действующие народные избранники продолжают работу — и на ближайшей сессии утвердят план законопроектных работ на первое полугодие 2021-го, примут решения по ряду вопросов и после продолжительной паузы проведут «парламентский час», в этот раз на тему энергоснабжения в Псковской области.

Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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