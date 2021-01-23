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Никогда такого не было - и вот опять

25.01.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

Центральным событием минувшей недели стала субботняя акция оппозиции, прошедшая в более чем ста городах России. Несанкционированные властями шествия стали самыми массовыми за последнее время и наиболее масштабными по числу задержанных (около 3,5 тыс. человек): в столицах всё это выглядело как продолжение 2019-го с его постоянными протестами, как будто и не было никакого «коронавирусного» 2020-го, когда любые массовые мероприятия были под запретом.


 

Акции показали, что в настоящее время существует определенный сегмент общества, в котором очевиден запрос на перемены — людей не устраивает существующее положение дел (при этом массовым протест в настоящее время не назовешь: десятки тысяч протестующих — отнюдь не миллионы). Состав этой социальной группы меняется — ныне в ее рядах не только «креаклы» из крупных российских городов, как было в ходе протестов почти десять лет назад, но и представители других категорий, в том числе простые обыватели.

Прошла в субботу акция и в Пскове. У нас это был тот нечастый случай, когда власть и оппозиция вполне могут занести произошедшее себе в актив. Сейчас звучат прямо противоположные оценки. Судя по соцсетям, несистемщики испытывают положительные эмоции из-за количества пришедших. По разным подсчетам, в акции участвовало от пятисот до тысячи человек – и это для Пскова достаточно много. Обычно акции оппозиции собирали сто-двести человек, и на них приходила одна и та же публика. В этот раз людей было значительно больше (причем, очень много совсем уж юных) – хотя это, конечно, не рекорд. Например, в 2005-м против монетизации льгот выходило в разы больше, и в 2011-м после парламентских выборов тоже было порядка полутысячи. В последние годы бывали и другие митинги с сопоставимым количеством участников.

Однако тут важно отметить, что субботняя акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального была не просто не санкционирована, а прямо запрещалась. Накануне отовсюду звучали предостережения не ходить, не участвовать, в первую очередь акцент делался на преступности вовлечения в протесты несовершеннолетних. Как считают многие, этот ажиотаж, призывы самих не ходить и детей не пущать, а также прочая непродуманная контрагитация произвели противоположный эффект. По сути, сами власти поспособствовали притоку людей.

Не стоит забывать и про то, что гайки закручиваются все последние годы, политическое пространство сокращается, возможностей выражать свою позицию становится всё меньше и меньше, а пар куда-то должен выходить. Очевидно, что многие пришли просто посмотреть – интересно же, «по приколу», тем более - молодым. Кстати, сайт «Веб-камеры Пскова» в этот день показал рекордную посещаемость – многие хотели посмотреть за происходящим в центре города в интернете. Так или иначе, народ собрался, кого-то задержали: некоторых еще до акции, многих — в ее ходе, в том числе ряд политиков — представителей несистемной оппозиции. Теперь будет о чем говорить – по крайней мере, до следующей акции. А то, что она пройдет - не вызывает сомнений. В общем, для псковской оппозиции всё это выигрышно.

С другой стороны, особых причин унывать нет и у власти. Никаких беспорядков, никаких требований в адрес местного руководства, никакого участия системных общественно-политических сил (они не просто ожидаемо проигнорировали, а устами региональных лидеров высказались против Навального) — в общем, не было ничего, что выходило бы из ряда вон и за что могло бы «прилететь» от федерального руководства.

Особо отмечу, что в отличие от некоторых других городов, массовых жестких задержаний участников акций в Пскове не проводили. Наверное, соблазн реагировать жестко был – но зачем? В итоге на фоне столиц и Дальнего Востока выглядели нормально: столкновений протестующих с правоохранителями не было, прошли люди по Пскову – и прошли (замечу, что какой-то организации заметно не было — эдакое броуновское движение по городу). Некоторые очевидцы говорят, что порой правоохранители выглядели беспомощно, но тут было бы к чему придраться: начали бы задерживать всех подряд и махать дубинками – ругали бы за это, спокойно сопровождали толпу – критикуют за это.

 
 
Что дальше? Как всё это может повлиять на общественно-политическую жизнь в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Смогут ли различные оппозиционные силы найти точки соприкосновения - и какую альтернативу они предложат обществу? Какая из политических сил сможет аккумулировать протест — кто возглавит это движение (пока оно выглядит неорганизованно)?

Поживем – увидим; делать на основе субботней акции какие-то далекоидущие выводы – мол, народ проснулся или, наоборот, упирать на то, что тысяча молодых на двухсоттысячный Псков – это капля, не станем. Будем наблюдать, по какому из возможных сценариев пойдет развитие событий. Есть разные примеры – и Хабаровск, и Белоруссия, и много чего еще. Так что наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер продолжает внимательно следить, а сегодня готов выставить оценки региональным политикам — причем, не только за последнюю неделю, а в целом за активность в январе.

Как и прежде, участников общественно-политического процесса наш правдоруб оценивает по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

-5 Максимально низкую оценку по итогам первых недель января не получает никто: сокрушительных политических фиаско и позорных отставок не было.

-4 Марина Гаращенко

Сфера здравоохранения остается самой проблемной зоной. С одной стороны, оно и понятно — коронавирус. С другой, списывать всё на форс-мажор, равно как и на накопленные за десятилетия проблемы — негоже. Многое зависит от эффективности управления всей системой. А вот тут — беда, и вторая волна распространения заразы показала, что, как только возникает сложная ситуация, — сфера здравоохранения захлебывается, «сыпется» и не справляется с возникающими вызовами. Свидетельством чему служит не прекращающийся вал жалоб на качество медуслуг в учреждениях области, участившиеся проверки работы врачей и вынужденные кадровые решения.

-3 Григорий Яцинович и Василий Салопов

Сразу два бывших члена команды губернатора Евгения Михайлова столкнулись с житейскими неприятностями. Виноват квартирный вопрос, который, как известно, многих испортил.

Короче, у бывшего вице-губернатора Псковской области Григория Яциновича, отбирают служебную двухкомнатную квартиру, которую он с семьей занимал почти двадцать лет. Узнав об этом, многие очень удивились: мол, а что так можно было?

Тем временем с семьи банкрота — экс-депутата областного Собрания Василия Салопова суд взыскал «неосновательное обогащение». Полмиллиона рублей придется заплатить за пользование жилой площадью в товариществе собственников жилья «Мечта».

-2 Олег Брячак

Ситуация с уголовным делом депутата Псковской гордумы, лидера регионального отделения «Справедливой России» ухудшилась. Напомним, Олега Брячака обвиняли в незаконном получении кредитов путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации (ч. 1 ст. 176 УК РФ). На днях Псковский городской суд вынес постановление в его отношении: в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления, уголовное дело возвращено прокурору Псковской области.

-1 Партия «За правду»

Псковские сторонники писателя и начинающего политика Захара Прилепина как-то уж совсем нелепо попытались «прислониться» к протестной акции 23 января. И это притом, что они не поддерживают основных требований мероприятия. Несмотря на это, пять человек в шарфах с символикой партии «За правду» пришли, походили рядом с оппозиционерами, а потом прокомментировали свои действия в соцсетях: мол, проходили мимо «навальнят», погуляли, побеседовали с людьми — впечатления неоднозначные.

0 Александр Коновалов

Заместитель главы администрации Пскова избран председателем областной федерации футбола. На этом посту Александр Коновалов сменил своего бывшего шефа по работе в «Псков-747» - депутата регионального парламента Алексея Севастьянова. Ждем успехов управленца на новом посту, но при этом хорошо понимаем: достичь их в нынешних условиях коронакризиса и при дефиците финансов будет невероятно сложно.

+1 Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области публично ответила лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на его высказывание об отсутствии «самородков» среди женщин в политике. «Любая женщина в исполнительной, законодательной власти – это личность, которая добилась многих успехов не только в трудовой деятельности, как правило, у нее есть семья», - от лица прекрасной половины человечества парировала госпожа Бибикова. И подкрепила сказанное аргументом: дескать, в сенаторском корпусе много женщин – представителей регионов, которые активно занимаются вопросами соцполитики, поддержкой семьи и детей. Вступилась Елена Бибикова и за спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, о которой Жириновской высказался так: «чисто от чиновников». Ну а вишенкой на этом торте стала реплика сенатора из Пскова о том, что «именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни».

+2 Петр Алексеенко

Псковский обком КПРФ во главе с первым секретарем Петром Алексеенко напомнил о себе — несмотря на то, что массовые мероприятия запрещены из-за эпидемии, коммунисты провели традиционные акции по случаю очередной годовщины со дня смерти Ленина. 21 января мероприятия прошли в ряде городов и районах области.

В самом Пскове члены партии и комсомольцы возложили цветы к памятникам вождю мирового пролетариата и колонной прошествовали от площади Ленина к Домику «Искры» на Плехановском посаде, попутно зайдя в музей-квартиру Ильича. Как уже было сказано, мероприятие провели в период действия ограничительных мер, и уже на следующий день в псковский офис компартии пришли полицейские. Ими возбуждено дело об административном правонарушении по факту проведения массовых мероприятий в Пскове - на площади Ленина и у здания администрации региона.

+3 Ольга Милонаец

Начальник областного Управления Федеральной антимонопольной службы продолжает активно выступать в средствах массовой информации. На минувшей неделе Ольга Милонаец вновь проявила открытость в отношениях с журналистами и высказалась по целому ряду актуальных тем. Помимо прочего, она достаточно жестко прокомментировала проблемы с уборкой улиц Пскова на новогодних каникулах, четко обозначила позицию ведомства по резонансной истории с покупкой в детскую музыкальную школу дорогостоящих стульев и высказалась на тему взаимоотношений УФАС с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

+4 Лев Шлосберг

Имя председателя регионального отделения «Яблока», депутата областного Собрания в минувший уик-энд попало на страницы многих федеральных и иностранных средств массовой информации. Причина - в задержании Льва Шлосберга сотрудниками правоохранительных на акции оппозиции в субботу, 23 января (в дальнейшем стало известно, что против него возбудили административное дело за нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Вдобавок псковский яблочник активно комментировал темы актуальной российской повестки.

Как и прежде, господин Шлосберг активно работает со своей потенциальной аудиторией — оппозиционно настроенными гражданами и набирает здесь очки.

Фото: страница Льва Шлосберга в социальных сетях

+5 Михаил Ведерников

Как уже неоднократно отмечено моими коллегами, в период пандемии коронавируса губернатор Псковской области вынужден зачастую работать как «пожарный» на всех «возгораниях» в системе здравоохранения. Вот и в январе Михаил Ведерников ездил по поликлиникам, инспектировал их работу, вникал в конкретные ситуации, общался с персоналом и, простите за выражение, вставлял пистоны. Особу отмечу, что всё это — проявления обратной связи: поводом для поездок в медучреждения послужили обращения жителей Пскова, которые отмечали значительные недочеты в работе учреждений в праздничные дни.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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