Политика

Настоящих буйных мало

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

В воскресенье, 31 января, во многих российских городах прошла очередная акция несистемной оппозиции. В Пскове она собрала значительно меньше участников, чем было всего неделю назад. То есть, как мы и предполагали, протестная волна у нас очень быстро пошла на спад. Причины лежат на поверхности: для разрастания протеста в настоящее время нет социально-экономической базы. Проще говоря, пока холодильник не победит телевизор - народ на митинги и шествия (причем, несанкционированные и достаточно жестко пресекаемые) не выйдет.

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Что до деталей обеих акций в Пскове, то и 23 января, и вчера обращали на себя внимание эдакая неорганизованность собравшихся, отсутствие в рядах оппозиции лидеров — отчего протестующие просто постояли, погуляли по городу или прошли из Летнего сада до площади Ленина и разошлись. Вот и весь экшн. Понятно, что молодые, которые ждали от акций в поддержку Навального какой-то движухи и чего-то интересного, из ряда вон выходящего, быстро утрачивают к ним интерес. Впрочем, сказанное не означает, что эта тема полностью уйдет из актуальной повестки — так или иначе она будет присутствовать, а громко прозвучит, полагаем, ближе к осени, когда будут проходить парламентские выборы.

Подготовка к ним уже идет. На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил, что готов возглавить список «Единой России» на выборах депутатов областного Собрания. Напомним, что в избирательной кампании планирует участвовать и экс-губернатор Андрей Турчак, ныне возглавляющий Генсовет партии. Планы двух руководителей активно обсуждались представителями псковского политического класса. Для некоторых это стало неожиданностью. Впрочем, только не для читателей ПЛН — мы уже не раз писали, что и Михаил Ведерников, и Андрей Турчак, и спикер областного Собрания Александр Котов, вероятно, войдут в число лидеров списка ЕР и поведут за собой отряд однопартийцев. Добавим, что включение в списки партии на выборах глав субъектов РФ и мобилизация госаппарата - это общефедеральный тренд. «Локомотивами» региональные руководители становятся везде — по крайней мере, там, где замеры общественного мнения показывают достаточно высокий уровень их поддержки со стороны населения. Что до Андрея Турчака, то ему, напомним, в областное Собрание необходимо избраться, чтобы в дальнейшем пролонгировать сенаторские полномочия. Так что ларчик открывается просто — уж точно тут нет никаких подводных камней, обсуждаемых некоторыми горе-«политологами» в анонимных телеграм-каналах.

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Подготовка к выборам продолжается и в других партиях. Псковские коммунисты в субботу назначили на март отчетно-выборную конференцию, обсудили своих потенциальных кандидатов и решили больше внимания в работе уделять пропаганде и агитации — как того требует московское партийное руководство. А еще - поспорили, вновь продемонстрировав, что в псковском отделении, как и на федеральном уровне, есть разные группировки — как склонные к компромиссам с властью, так и более радикальные.

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Тем временем эсеры, как обычно вынужденные что-то придумывать, дабы преодолеть барьер на выборах, начали процесс объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Нам особенно интересно, как процесс партстроительства пройдет в Псковской области, кто тут станет руководителем.

Всю неделю за событиями политической жизни внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. И сегодня он готов выставить свои субъективные оценки. Шкала, как и прежде, пятибалльная. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Александр Васильев

По сообщениям СМИ, в администрации президента определили действующих депутатов Государственной думы из фракции «Единая Россия», которые покинут федеральный парламент. По задумке, фракция обновится почти на половину. О неудачниках из Северо-Западного федерального округа сообщило издание «Балт-Инфо». В этой группе лузеров и депутат, руководитель движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

То, что ему не светит продлить свое пребывание в парламенте, подтвердили и наши источники в «Единой России».

Впрочем, сам убитодорожник, похоже, не унывает. На прошлой неделе, в Татьянин день, он предался воспоминаниям о студенческих годах, опубликовал забавные архивные фото и рассмешил выводами вроде такого: «не было и минуты сомнений в том, что мое будущее зависит от каких-либо внешних факторов. Если учишься, работаешь, любишь по-настоящему, самоотверженно, то и жизнь отблагодарит тебя и даст все, что от неё захочешь».



Фото: страница депутата Александра Васильева в соцсетях

- 4 Лев Шлосберг

Всего-то неделю назад лидер псковского «Яблока» был невероятно активен, «топил» за Навального и на волне протестной активности получил от меня высокие «плюс четыре». Казалось, что и дальше он, весь такой мятежный и ищущий бури, будет набирать очки. Но — вышло иначе.

На фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте Льва Шлосберга. 23 января

Вначале стало известно, что после задержания на акции 23 января господин Шлосберг неожиданно для многих дал в полиции показания в духе «Я не я, и лошадь не моя»: мол, участия в несанкционированном протестном мероприятии не принимал, никого ни к чему такому не призывал и вообще просто с женой в «Маме Роме» кушал пиццу. Такой поворот событий многих заставил задаваться вопросом: разве так должен вести себя оппозиционный лидер — наследник славы советских диссидентов. Уж они-то так поступать не стали бы.

Впрочем, несмотря на прозвучавшие объяснения, Льву Марковичу присудили штраф за организацию несанкционированного мероприятия. А дальше было еще интереснее: в день очередной протестной акции 31 января яблочника, который еще несколько дней назад заявлял: мол, самое страшное, что может случиться с человеком — это страх, вообще не было видно рядом с протестующими. Пока полиция задерживала в Летнем саду вдохновленных призывами старших товарищей юных буревестников, умный пингвин не высовывался. Правда, уже потом, отринув робость, что есть мочи жахнул за письменным столом в том смысле, что недолго режиму осталось - это мы, смелые и последовательные, идем... и ничего не боимся.

- 3 Александр Седунов

Перефразируя общеизвестное, скажу так: нацпроекты — наше всё. В том смысле, что для госуправленцев по всей Руси-матушки нет задачи более важной, чем выполнение «майских» предначертаний президента. Отчитаться о близком к стопроцентному выполнении стратегических программ развития — мечта чиновников из любого региона. Псковская область по итогам 2020 года была близка к этому показателю, но подвело «Образование». Именно на это направление нацпроектов пришлась львиная доля неосвоенных средств (задержка строительства школ, детсадов и др.). В итоге общий процент выполнения программ составил в Псковской области 95,23% - и это «четверка» в условном дневнике, ведущемся в Кремле. Не подкачало бы образование — было бы 98%, твердая «пятерка» и место в лидерах общероссийского соревнования регионов. Из-за недоработки по нацпроекту глава областного комитета по образованию Александр Седунов не раз подвергался критике со стороны губернатора. По мнению многих, теперь его отставка (о неизбежности которой поговаривают уже давно) — дело практически решенное.

- 2 Алексей Харлашин

Экс-кандидат от ЛДПР на прошлогодних выборах главы Себежского района потерпел поражение в суде. И судя по всему, это уже, по большому счету, конец порядком затянувшейся истории с оспариванием итогов голосования — причем, оспариванием с разных сторон: напомню, что псковские либерал-демократы добиваются отмены итогов выборов. А тут — такая новость: на минувшей неделе Верховный суд отменил решение Третьего кассационного суда по восстановлению кандидата от ЛДПР на выборах. Этого добивался кандидат от «Партии роста» Игорь Романов, но, по большому счету, решение в пользу победителя выборов — действующего главы Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова.

- 1 Партия «За правду»

Руководители регионального отделения партии «За правду» - не только внимательные читатели наших еженедельных обозрений, но и сами себе комментаторы — критики творчества вашего покорного слуги. Редкое упоминание псковских прилепинцев в материалах за подписью Господина Рейтингомера остается без их реакции. Как признаются сами партийцы, прочитанное раздражает, бесит, во всем им видятся передергивания - но, видимо, не читать не могут. Вот и предыдущий обзор с анализом протестной акции 26 января и появлением на ней местных прилепинцев не оставил руководителя регионального отделения партии Александра Солопова равнодушным.

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Снова прозвучали уже ставшие привычными упреки в адрес политического обозревателя ПЛН: дескать, у Р...Гомера (так, именем древнегреческого поэта-сказителя, он меня называет) «получилось ведь прикольно, хоть немного и нечистоплотно».

Хоть это и не в моих правилах, но всё-таки отвечу: господа, хватит уже пенять на рейтингомеровское зеркало — пора на себя посмотреть. Давайте уже без лирики, соплей и переходов на личность обозревателя. По существу. И результаты работы за год существования партийного отделения — в студию!

0 Андрей Карпов

Руководитель исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» покидает пост, который занимал с 2018 года. По информации ПЛН, заявление об уходе по собственному желанию уже подписано, и с 8 февраля Андрей Карпов переходит на работу в Центральный исполком партии, где в должности зампредседателя работает его бывший руководитель в администрации Псковской области — экс-замгубернатора Максим Жаворонков. Кто сменит главу исполкома — пока неизвестно. Однако не сомневаемся, что решение будет принято оперативно — не за горами старт процедуры праймериз по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Времени на раскачку нет.

+ 1 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР представил федеральному партийному руководству пакет предложений, касающихся ведения кампании по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. По словам Антона Минакова, предложения разрабатывались несколько месяцев. Кроме того, им сформулированы конкретные предложения по списку кандидатов от партии. По традиции команду ЛДПР на выборах в законодательное собрание субъекта РФ возглавит Владимир Жириновский. В целом партия намерена закрыть все сто процентов избирательных округов и, по словам Минакова, кандидаты обязательно покажут себя — другое дело, что победить им будет невероятно сложно.

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+ 2 Борис Елкин

Глава областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству получил положительную оценку губернатора за работу по планированию ремонта региональных дорог на 2021 год и последующий двухлетний период. В перечень работ включены более десяти крупных инфраструктурных объектов, в их числе городские улицы и региональные трассы. В общей сложности протяженность всех участков составляет более 240 километров. На эти цели будет направлено порядка 60% от основного объема финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Бориса Елкина, по всем объектам планового периода разрабатывается проектно-сметная документация, а по объектам 2021 года, в том числе и переходящим, разыграна значительная часть конкурсов, а также заключен ряд контрактов с подрядчиками.

+ 3 Олег Брячак

Лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской гордумы заметно активизировался на старте выборного года. Редкий день проходит без того, чтобы Брячак не прокомментировал какую-либо актуальную тему, законодательную инициативу или решение властей. Причем, зачастую тут звучат хлесткие и запоминающиеся высказывания. Ну вот например: «Это издевательство и формализм» - так эсер откликнулся на то, что в России традиционно проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Размер индексации составил 4,9%. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Казалось бы, ну и что тут такого? Где тут издевательство? По мысли Брячака, всё дело в деталях и конкретных цифрах.

Средняя единовременная выплата ветеранам труда федерального значения в Псковской области составляет 1235 рублей, напомнил депутат — и, стало быть, после индексации выплата увеличивается... на 60 рублей. «Это издевательство и формализм, – взорвался господин Брячак. – Пример формального исполнения постановления. Получается, индексация - что есть, что её нет. Эти деньги ничего не поменяют в жизни уязвимых слоев населения». По мнению политика, индексация должна проходить в соответствии с реальной инфляцией.

+ 4 Алексей Севастьянов

Депутат Псковского областного Собрания, один из самых ярких спикеров в рядах народных избранников был очень активен на прошедшей в четверг сессии и проявил неподдельную заинтересованность при обсуждении проблем электроснабжения. Ситуацию, когда в новогодние каникулы сотни домов в нескольких районах региона остались без света из-за обрыва проводов под тяжестью ледяного дождя и мокрого снега, депутаты обсуждали в рамках парламентского часа.

Алексей Севастьянов выступал тут со знанием дела: уже два года он является деревенским жителем, на собственном опыте познал все тяготы и лишения жизни без электричества.

«В деревнях без электричества замерзают водопроводы! Работа штаба была так налажена, что бригаду бросали на место в час-два дня, а в три в лесу уже сумерки. Измывались! Я два дня разговаривал с этими людьми – как над ними издевались – у меня просто нет слов» , - рассказал коллегам депутат, который в дни праздников «достал» все коммунальные службы. А уже на сессии он прямо-таки обрушился на менеджеров-энергетиков. Мол, сотрудникам аварийных бригад низко кланяюсь, а вот тем, кто ими управлял из штаба, - руки не пожму.

+ 5 Марина Гаращенко

Руководитель областного комитета по здравоохранению, если и присутствует в нашем рейтинге, то обычно получает оценки со знаком минус. Оно и понятно: по поводу проблем сферы в ковидный год не высказывался только ленивый, критические стрелы летят со всех сторон, некоторые горячие головы из числа оппозиционеров даже выступают за отставку главы облздрава. Своего рода ответом недоброжелателям стали сразу два события на минувшей неделе, благодаря которым Марина Гаращенко получает в этот раз максимально высокий балл.

Во-первых, в Пскове открыли детскую инфекционную больницу — в связи с чем было сказано немало слов о вкладе руководителя в создание в регионе современной инфекционной службы.

Во-вторых, губернатор Михаил Ведерников в интервью «Эхо Москвы» в Пскове, отмечая многочисленные проблемы сферы здравоохранения, дал работе Марины Гаращенко достаточно высокую оценку и поблагодарил ее. «Можно к Марине Валерьевне по-разному относиться, но я ей очень благодарен за то, что она взвалила на себя эту ношу. Она приехала сюда из Москвы, с хорошей позиции, с хорошей зарплаты. И она не просто работает, а живет этой работой», - сказал губернатор и, очевидно, сказанное им снимает все возможные вопросы относительно будущего главы областного комитета по здравоохранению.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер