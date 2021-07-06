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Марафон выдвижений

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем еженедельный обзор политических событий. Период, который мы сейчас наблюдаем, можно назвать марафоном выдвижений. С общероссийских съездов и региональных партийных конференций кандидаты отправляются на предвыборную дистанцию. Ее финиш - через два с половиной месяца, 19 сентября.

Напомню, что первыми на низком старте оказались единороссы. Еще по весне они провели свои традиционные праймериз, определили кандидатов, утвердили списки на партийных форумах — ну а минувшей неделе отнесли в областную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Псковского областного Собрания, выдвинутых региональным отделением партии.

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Противостоять единороссам на выборах, как водится, будут представители целого ряда партий. Естественно, первой тут называем КПРФ — всё еще «партию №2», имеющую вторую по численности фракцию в областном Собрании. В конце июня коммунисты отправили на выборы свой отряд кандидатов, и мы подробно об этом говорили.

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Вслед за «Единой Россией» и КПРФ имена своих кандидатов назвала ЛДПР. Произошло это в минувшую субботу в ходе областной конференции «либерал-демократов». Как и ожидалось, в тройку лидеров списка вошли бессменный лидер партии Владимир Жириновский, региональный координатор Антон Минаков и член фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Сергей Литвиненко.

Как и другие парламентские партии, ЛДПР «закрывает» все тринадцать одномандатных избирательных округов. В полном соответствии с ранее звучавшими заявлениями, основу списка составляют партийные активисты и координаторы городских и районных отделений. Относительной неожиданностью можно назвать выдвижение по избирательному округу №3 в Пскове Антона Минакова. Ранее планировалось, что он, представляющий партию на выборах депутата Госдумы в Псковской области, в Собрание по одномандатному округу не пойдет. Но если партия сказала надо – значит, надо. Напомню, что по третьему округу от «Единой России» идет глава администрации Пскова Александр Братчиков, а от КПРФ — заместитель главы города Александр Баев.

«У меня серьезные соперники по этому округу, - заявил сегодня Антон Минаков в эфире нашей радиостанции. - Самый серьезный — Александр Братчиков. Думаю, кампания будет достаточно тяжелой. Но мы готовы».

Экс-руководитель областного отделения ЛДПР, ныне городской координатор в Пскове Артем Васильев идет по одномандатному округу №4 (это Северное Завеличье). От «Единой России» здесь баллотируется в депутаты вице-спикер областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. А коммунисты отдали этот округ своим союзникам - сторонникам социалиста Николая Платошкина, кандидатом выдвинут рабочий Сергей Молдован.

В первом одномандатном округе ЛДПР представит помощник депутата областного Собрания Алексей Лазунин, а во втором - помощница регионального координатора по работе с молодежью Алена Васильева.

Отмечу, что наблюдатели уже называют второй псковский округ «группой смерти». «Единую Россию» там представляет врач Елена Лунгу, будут, как минимум, два действующих депутата регионального парламента — коммунист Дмитрий Михайлов и яблочник Артур Гайдук, оба, кстати, представят свои партии и на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. В эту компанию в округе №2 может влиться и еще один участник парламентских выборов - руководитель регионального отделения «Справедливой России - Патриоты - За правду» Олег Брячак, если он все-таки примет решение баллотироваться по одномандатному округу. Не исключено, что появятся во втором округе и другие кандидаты — например, Игорь Романов из «Партии роста».

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Как и ожидалось, в 13-м одномандатном избирательном округе (это Невельский, Себежский и Пустошкинский районы) ЛДПР представит экс-кандидат на пост главы Себежского района Алексей Харлашин — человек, чья известность в ходе прошлогодних выборов шагнула за пределы не только родного муниципалитета, но и за границы области.

Напомню, что в прошлом году Харлашина то снимали, то - уже в ходе голосования - восстанавливали по суду, в результате чего он проиграл. Однако судебные процессы продолжаются, в партии полны решимости дойти до конца — напомню, что активное участие в процессе восстановления кандидата на выборах и последующей его защите принимал сам лидер партии Владимир Жириновский. Он же неоднократно в публичных выступлениях в федеральных СМИ приводил себежский пример в качестве иллюстрации тезиса о том, как снимают кандидатов от его партии. И вот для господина Харлашина начинается новая кампания. Как считают наблюдатели, если и есть у либерал-демократов определенные шансы в одномандатных округах, то как раз в 13-м. Понятно, что фаворитом там, как и везде, впрочем, считают единоросса — в данном случае экс-главу Усвятского района Виктора Иващенко, но в отличие от многих других округов позиции представителя власти там не такие крепкие.

Что до оппозиции, то компартия в 13-м округе делает ставку на молодого коммуниста из Невеля Николая Пилипенко. Эсеры отправляют на юг области директора завода «Плескава» Виталия Федорова. А «Яблоко» в 13-м округе, вероятно, выставит депутата Невельского районного собрания Андрея Вихмана. Впрочем, что касается яблочников — тут надо дождаться региональной партконференции. А пока сторонники Григория Явлинского провели в минувшие выходные свой предвыборный съезд. Его формат заметно отличался от того, что стал уже привычным - когда всё транслируется в прямом эфире, и желающие могут в режиме реального времени с утра до позднего вечера, а то до глубокой ночи наблюдать за дискуссиями с участием Григория Явлинского, Сергея Иваненко, Николая Рыбакова, Льва Шлосберга и прочих партийцев. В этот раз всё было по-другому. Возможно, с учетом опыта, полученного несколько месяцев назад, когда в ходе первой части 21-го съезда разразилась бурная дискуссия с нелицеприятными характеристиками и переходом на личности, первый день форума решили провести в закрытом режиме, а там обсуждали предвыборную программу и список кандидатов. Голосование проходило уже в ночь с субботы на воскресенье.

А в полдень воскресного дня яблочники начали презентацию своей команды. В списках не оказалось сторонников оппозиционера Алексея Навального, а некоторые из них уверенно заявляли о начале предвыборной кампании в расчете на поддержку «Яблока». Как считают обозреватели, партия предпочла не рисковать всем списком в свете законодательных ограничений, введенных для граждан, сотрудничавших с организациями, которые признаны экстремистскими, напомним, суд отнес к таковым структуры, созданные господином Навальным. В то же время «Яблоко» поддержало выдвижение ряда несистемных оппозиционеров, в том числе Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с «нежелательной» организацией. В федеральный список кандидатов вошел только председатель Николай Рыбаков. Григорий Явлинский впервые за всю долгую историю партии отказался от участия в парламентских выборах.

На фото: Лев Шлосберг и социальный предприниматель из Тверской области Марина Белова - лидеры псковско-тверской региональной группы кандидатов от «Яблока»

Что касается псковских яблочников, то депутат областного Собрания, врач скорой помощи Артур Гайдук будет выдвинут по псковскому одномандатному округу, а лидер регионального отделения Лев Шлосберг, как и ожидалось, идет на выборы в Госдуму в одномандатном округе в Москве. Он не вошел в федеральную часть списка кандидатов (как уже было сказано: и списка-то в этот раз нет — там только одна фамилия Рыбакова). Как отмечают мои коллеги, псковский яблочник был выдвинут не в том московском округе, на который рассчитывал. Столичные однопартийцы отправили его подальше от центра в Ховрино, в 207-й округ, где шансы оппозиции иллюзорны.

Всё это обсуждалось в Сети — некоторые пришли к выводу, что Лев Маркович «пролетел по всем фронтам». Впрочем, подобная категоричность тут не совсем уместна — все-таки Шлосберг включен в список кандидатов (это при том, что некоторые, например, Максим Резник вообще в него не попали).

В федеральный список кандидатов пскович не вошел, но все-таки возглавил территориальную группу, включающую в себя Псковскую и Тверскую область.

Фото пресс-службы «Яблока»

Так или иначе, в этом предвыборном уравнении много неизвестных, а вообще для начала надо преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, чтобы все эти рассуждения имели практический смысл. Всей партии надо прыгнуть выше головы — добиться результата, которого она не может достичь многие годы, об этом, кстати, пишет в своем очередном обзоре политической активности комментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Льву Шлосбергу он поставил - 2. Как говорится, не мы первые, не мы последние. Кто еще оказался в рейтинге за неделю — вы можете узнать на сайте Псковской Ленты Новостей. Еженедельный рейтинг опубликован накануне. Скажу лишь, что на его вершине в этот раз оказался руководитель одной из псковских управляек, специалист в сфере ЖКХ Андрей Тарасов — к слову, человек, не чуждый политике.

Это ныне он является депутатом собрания Завеличенской волости в Псковском районе, а 17 лет назад претендовал на пост главы области — участвовал в одних из последних губернаторских выборах в России перед тем, как почти на десять лет нас лишили этой радости. Ну да это дела давно минувших дней, а намедни господин Тарасов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным озвучил актуальную для псковичей проблему качества воды, получил ответ президента и, как надеется наш обозреватель, сдвинул решение проблемы.

На этом у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.