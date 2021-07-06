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Блоги / Александр Савенко

Марафон выдвижений

06.07.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Здравствуйте! Начинаем еженедельный обзор политических событий. Период, который мы сейчас наблюдаем, можно назвать марафоном выдвижений. С общероссийских съездов и региональных партийных конференций кандидаты отправляются на предвыборную дистанцию. Ее финиш - через два с половиной месяца, 19 сентября. 

Напомню, что первыми на низком старте оказались единороссы. Еще по весне они провели свои традиционные праймериз, определили кандидатов, утвердили списки на партийных форумах — ну а минувшей неделе отнесли в областную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Псковского областного Собрания, выдвинутых региональным отделением партии. 

Противостоять единороссам на выборах, как водится, будут представители целого ряда партий. Естественно, первой тут называем КПРФ — всё еще «партию №2», имеющую вторую по численности фракцию в областном Собрании. В конце июня коммунисты отправили на выборы свой отряд кандидатов, и мы подробно об этом говорили.

Вслед за «Единой Россией» и КПРФ имена своих кандидатов назвала ЛДПР. Произошло это в минувшую субботу в ходе областной конференции «либерал-демократов». Как и ожидалось, в тройку лидеров списка вошли бессменный лидер партии Владимир Жириновский, региональный координатор Антон Минаков и член фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Сергей Литвиненко.

Как и другие парламентские партии, ЛДПР «закрывает» все тринадцать одномандатных избирательных округов. В полном соответствии с ранее звучавшими заявлениями, основу списка составляют партийные активисты и координаторы городских и районных отделений. Относительной неожиданностью можно назвать выдвижение по избирательному округу №3 в Пскове Антона Минакова. Ранее планировалось, что он, представляющий партию на выборах депутата Госдумы в Псковской области, в Собрание по одномандатному округу не пойдет. Но если партия сказала надо – значит, надо. Напомню, что по третьему округу от «Единой России» идет глава администрации Пскова Александр Братчиков, а от КПРФ — заместитель главы города Александр Баев

«У меня серьезные соперники по этому округу, - заявил сегодня Антон Минаков в эфире нашей радиостанции. - Самый серьезный — Александр Братчиков. Думаю, кампания будет достаточно тяжелой. Но мы готовы».

Экс-руководитель областного отделения ЛДПР, ныне городской координатор в Пскове Артем Васильев идет по одномандатному округу №4 (это Северное Завеличье). От «Единой России» здесь баллотируется в депутаты вице-спикер областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.  А коммунисты отдали этот округ своим союзникам - сторонникам социалиста Николая Платошкина, кандидатом выдвинут рабочий Сергей Молдован.

В первом одномандатном округе ЛДПР представит помощник депутата областного Собрания Алексей Лазунин, а во втором - помощница регионального координатора по работе с молодежью Алена Васильева.

Отмечу, что наблюдатели уже называют второй псковский округ «группой смерти». «Единую Россию» там представляет врач Елена Лунгу, будут, как минимум, два действующих депутата регионального парламента — коммунист Дмитрий Михайлов и яблочник Артур Гайдук, оба, кстати, представят свои партии и на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. В эту компанию в округе №2 может влиться и еще один участник парламентских выборов - руководитель регионального отделения «Справедливой России - Патриоты - За правду» Олег Брячак, если он все-таки примет решение баллотироваться по одномандатному округу. Не исключено, что появятся во втором округе и другие кандидаты — например, Игорь Романов из «Партии роста». 

Как и ожидалось, в 13-м одномандатном избирательном округе (это Невельский, Себежский и Пустошкинский районы) ЛДПР представит экс-кандидат на пост главы Себежского района Алексей Харлашин — человек, чья известность в ходе прошлогодних выборов шагнула за пределы не только родного муниципалитета, но и за границы области.

Напомню, что в прошлом году Харлашина то снимали, то - уже в ходе голосования - восстанавливали по суду, в результате чего он проиграл. Однако судебные процессы продолжаются, в партии полны решимости дойти до конца — напомню, что активное участие в процессе восстановления кандидата на выборах и последующей его защите принимал сам лидер партии Владимир Жириновский. Он же неоднократно в публичных выступлениях в федеральных СМИ приводил себежский пример в качестве иллюстрации тезиса о том, как снимают кандидатов от его партии.  И вот для господина Харлашина начинается новая кампания. Как считают наблюдатели, если и есть у либерал-демократов определенные шансы в одномандатных округах, то как раз в 13-м. Понятно, что фаворитом там, как и везде, впрочем, считают единоросса — в данном случае экс-главу Усвятского района Виктора Иващенко, но в отличие от многих других округов позиции представителя власти там не такие крепкие.

Что до оппозиции, то компартия в 13-м округе делает ставку на молодого коммуниста из Невеля Николая Пилипенко. Эсеры отправляют на юг области директора завода «Плескава» Виталия Федорова. А «Яблоко» в 13-м округе, вероятно, выставит депутата Невельского районного собрания Андрея Вихмана. Впрочем, что касается яблочников — тут надо дождаться региональной партконференции. А пока сторонники Григория Явлинского провели в минувшие выходные свой предвыборный съезд. Его формат заметно отличался от того, что стал уже привычным - когда всё транслируется в прямом эфире, и желающие могут в режиме реального времени с утра до позднего вечера, а то до глубокой ночи наблюдать за дискуссиями с участием Григория Явлинского, Сергея Иваненко, Николая Рыбакова, Льва Шлосберга и прочих партийцев. В этот раз всё было по-другому. Возможно, с учетом опыта, полученного несколько месяцев назад, когда в ходе первой части 21-го съезда разразилась бурная дискуссия с нелицеприятными характеристиками и переходом на личности, первый день форума решили провести в закрытом режиме,  а там обсуждали предвыборную программу и список кандидатов. Голосование проходило уже в ночь с субботы на воскресенье.

А в полдень воскресного дня яблочники начали презентацию своей команды. В списках не оказалось сторонников оппозиционера Алексея Навального, а некоторые из них уверенно заявляли о начале предвыборной кампании в расчете на поддержку «Яблока». Как считают обозреватели, партия предпочла не рисковать всем списком в свете законодательных ограничений, введенных для граждан, сотрудничавших с организациями, которые признаны экстремистскими, напомним, суд отнес к таковым структуры, созданные господином Навальным. В то же время «Яблоко» поддержало выдвижение ряда несистемных оппозиционеров, в том числе Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с «нежелательной» организацией. В федеральный список кандидатов вошел только председатель Николай Рыбаков. Григорий Явлинский впервые за всю долгую историю партии отказался от участия в парламентских выборах.

На фото: Лев Шлосберг и социальный предприниматель из Тверской области Марина Белова - лидеры псковско-тверской региональной группы кандидатов от «Яблока»

Что касается псковских яблочников, то депутат областного Собрания, врач скорой помощи Артур Гайдук будет выдвинут по псковскому одномандатному округу, а лидер регионального отделения Лев Шлосберг, как и ожидалось, идет на выборы в Госдуму в одномандатном округе в Москве.  Он не вошел в федеральную часть списка кандидатов (как уже было сказано: и списка-то в этот раз нет — там только одна фамилия Рыбакова). Как отмечают мои коллеги, псковский яблочник был выдвинут не в том московском округе, на который рассчитывал. Столичные однопартийцы отправили его подальше от центра в Ховрино, в 207-й округ, где шансы оппозиции иллюзорны.

Всё это обсуждалось в Сети — некоторые пришли к выводу, что Лев Маркович «пролетел по всем фронтам». Впрочем, подобная категоричность тут не совсем уместна — все-таки Шлосберг включен в список кандидатов (это при том, что некоторые, например, Максим Резник вообще в него не попали).

В федеральный список кандидатов пскович не вошел, но все-таки возглавил территориальную группу, включающую в себя Псковскую и Тверскую область.

Фото пресс-службы «Яблока»

Так или иначе, в этом предвыборном уравнении много неизвестных, а вообще для начала надо преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, чтобы все эти рассуждения имели практический смысл. Всей партии надо прыгнуть выше головы — добиться результата, которого она не может достичь многие годы, об этом, кстати, пишет в своем очередном обзоре политической активности комментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Льву Шлосбергу он поставил - 2. Как говорится, не мы первые, не мы последние. Кто еще оказался в рейтинге за неделю — вы можете узнать на сайте Псковской Ленты Новостей. Еженедельный рейтинг опубликован накануне. Скажу лишь, что на его вершине в этот раз оказался руководитель одной из псковских управляек, специалист в сфере ЖКХ Андрей Тарасов — к слову, человек, не чуждый политике.

Это ныне он является депутатом собрания Завеличенской волости в Псковском районе, а 17 лет назад претендовал на пост главы области — участвовал в одних из последних губернаторских выборах в России перед тем, как почти на десять лет нас лишили этой радости. Ну да это дела давно минувших дней, а намедни господин Тарасов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным озвучил актуальную для псковичей проблему качества воды, получил ответ президента и, как надеется наш обозреватель, сдвинул решение проблемы.

На этом у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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