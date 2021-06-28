Политика

Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?

Интересно девки пляшут — и, главное, загадочно. На какую партию перед выборами ни посмотри — чуть ли не каждая стремится чем-то удивить, чего-то такое отчебучить. Ну, по крайней мере, так происходит в нашей Псковской области.

Одна партия взяла да и включила в число лидеров своего кандидатского списка на выборах в областное Собрание... депутата от совсем другой политической организации. А та - другая - включила в свою тройку кандидата, который ранее вообще никак не участвовал в общественно-политической жизни и мало кому известен. Третья партия выдвигает на парламентские выборы экс-депутата, о котором уже лет десять вообще ничего не было слышно. Список подобных странностей можно продолжать.

Вот такая у нас политика перед выборами, чем дальше — тем чудесатее и чудесатее. Впору, как тем мультяшным колобкам, повторять: ничего не понимаю, коллега.

И ладно бы только у нас так — в столицах-то то же самое. В уик-энд в Москве проходил съезд одной, ну очень известной и старой, партии, от которой каждый раз демократически настроенная публика ждет, что оппозиция договорится, объединится и под эгидой этой партии пойдет на выборы широкой коалицией. Ждали этого и сейчас — однако результат превзошел все ожидания: там не то, что широкой коалиции не создали, но и своих-то однопартийцев не всех повключали в списки — более того, располагая целой плеядой известных и авторитетных политиков, поставили во главе отряда одного-единственного... как бы это помягче сказать, не самого популярного и харизматичного.

За всеми этими странностями предвыборной жизни и днем, и ночью (во время тайного голосования на съезде — было там и такое) внимательно следил наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Еще он смотрел ежегодную «прямую линию» с президентом, отмечал любые проявления политической активности, вчитывался в сообщения информагентств, поглядывал за телеграм-каналами. И всё это для того, чтобы сегодня выложить перед вами, как на скатерти-самобранке, список ньюсмейкеров — победителей и проигравших недели.

Свои субъективные оценки псковским политикам, чиновникам, общественникам и прочим публичным персонам Рейтингомер выставляет уже почти два года по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Сергей Шарлаев

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а вот в случае с исполняющим обязанности руководителя Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах Псковской области незнание закона означает, что стать полноценным руководителем ФКР (чтоб без приставки и.о.) не получилось. Сергей Шарлаев не сумел пройти второй этап конкурса на замещение указанной должности. При тестировании на предмет знания законодательства Российской Федерации он набрал только 43 балла из 50 возможных. А надо было получить, минимум, 45 баллов.

-4 Александр Коновалов

Заместитель сити-менеджера Пскова — куратор социального блока городской администрации покинул пост, который занимал около трех с половиной лет. По словам Александра Коновалова, принятое им решение объясняется тем, что глава администрации Александр Братчиков участвует в выборах депутатов областного Собрания и, в случае победы, освободит должность сити-менеджера. Соответственно, сложат полномочия и его замы. Вот Александр Коновалов и сыграл на опережение. Уход одной из ключевых фигур в системе муниципальной власти активно комментируется в телеграм-каналах и социальных сетях, тут высказываются различные версии произошедшего. Так или иначе, перспективы экс-заместителя главы администрации в плане продолжения карьеры пока туманны. А региональная столица стоит на пороге перемен. По мнению обозревателей, уход Александра Коновалова можно считать началом ротационного процесса в городской администрации.

-3 Ирина Назарова

Бывший исполнительный директор «Медиа-холдинга Псковской области» стала фигурантом уголовного дела.

Прокуратура проверила деятельность госпредприятия и установила нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о противодействии коррупции. Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере более 80 тысяч рублей из 850 000, которые были выделены в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета на производство цикла телевизионных документальных фильмов «Заповедными тропами» (многие отмечают, что указанная в сообщении сумма хищений сравнительно небольшая - масштаб наблюдателей не впечатлил).

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Напомню, что Ирина Назарова была олицетворением госмедиахолдинга при прежней команде областных руководителей. Несмотря на попытки вписаться в новую команду, она пришлась не ко двору, и с ней попрощались. И это при том, что другие медиаменеджеры и функционеры сохранили свои места при «кормушке».

-2 Лев Шлосберг

Имя руководителя псковского регионального отделения «Яблока» часто упоминается в эти дни дни в контексте разговора об итогах партийного съезда. Лев Шлосберг не вошел в федеральную часть списка кандидатов (справедливости ради надо сказать, что и списка-то в этот раз нет — там только одна фамилия председателя партии Николая Рыбакова).

Кроме того, псковский яблочник был выдвинут не в том московском округе, на который рассчитывал. Столичные однопартийцы отправили его подальше от центра в Ховрино, в 207-й округ, где шансы оппозиции иллюзорны.

Всё это обсуждалось в Сети — некоторые пришли к выводу, что Лев Маркович «пролетел по всем фронтам». Впрочем, я бы не был столь категоричен — все-таки Шлосберг включен в список кандидатов (а некоторые, например, Максим Резник вообще в него не попали). В федеральный список кандидатов пскович не вошел, но все-таки возглавил территориальную группу, включающую в себя Псковскую и Тверскую область.

Так или иначе, в этом предвыборном уравнении много неизвестных, а вообще для начала надо преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, чтобы все эти рассуждения имели практический смысл. Всей партии надо прыгнуть выше головы — добиться результата, которого она не может достичь многие годы.

Что до Шлосберга, то практически сразу после съезда он подвергся еще и мощной информационной атаке в федеральных телеграм-каналах — причем, совершенно очевидно, что это ранее подготовленная кампания. В этот раз ему досталось за симпатии к эстонцам.

-1 Андрей Михеев

Главным триггером социальной напряженности и недовольства масс накануне парламентских выборов становится неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости. Очевидно, что правительство не в силах с этим справиться. Инструментария, имеющегося в наличии у экономического блока, явно не хватает. Всё громче звучат разговоры о внеэкономических методах регулирования цен и необходимости возврата к советской системе ценообразования.

В Псковской области, как регионе с традиционно низким уровнем доходов населения, проблема роста цен особенно актуальна. Г-н Рейтингомер отдает себе отчет в том, что региональные власти сильно ограничены в возможностях влиять на ценовую политику, особенно в торговых сетях.

Прекрасно понимаю, что глава областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев просто не в состоянии действенно повлиять на эту ситуацию. Но реагировать, безусловно, надо.

Оценку со знаком «минус» ставлю за то, что представитель региональной власти просто отмалчивается, никак не реагируя на ситуацию.

0 Станислав Осовский

Молодой предприниматель из Великих Лук возглавил вновь создаваемое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Фактически здесь речь идет о возрождении этого проекта - силами новой команды. Напомню, что в прежние годы во главе отделения ДР стоял гендиректор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин.

Как заявляют в «Деловой России», это назначение - эксперимент. За 20-летнюю историю организации впервые столь молодой предприниматель возглавил региональное отделение.

Подчеркивается, что ДР делает серьезную ставку на молодежь и старается включать в нашу работу новые идеи. Как сложится у Станислава Осовского на новом посту, загадывать не берусь — пока от оценок со знаком «плюс» или «минус» воздержусь. Вместе с тем отмечаю появление нового человека в общественном секторе Псковской области.

+1 Артур Гайдук, Михаил Иванов, Андрей Маковский

Группа псковских партийцев получила поддержку делегатов съездов при утверждении кандидатур на выборы депутатов Госдумы по псковскому одномандатному избирательному округу.

Так, «Яблоко» выдвигает депутата областного Собрания, врача станции скорой помощи Артура Гайдука.

Бывший глава областной избирательной комиссии Михаил Иванов представит на выборах Партию пенсионеров.

А сотрудник областного совета профсоюзов Андрей Маковский выдвигается партией «Новые люди».

Напомню, что список потенциальных кандидатов по 148-му округу насчитывает уже порядка десяти человек. Помимо названных персон, это действующий депутат Госдумы Александр Козловский («Единая Россия»), региональные парламентарии Дмитрий Михайлов (КПРФ) и Антон Минаков (ЛДПР), депутат Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), экс-депутат Псковской гордумы Михаил Лебедик («Родина»). На подходе — Игорь Романов из «Партии роста» и, возможно, еще несколько кандидатов от так называемых «малых партий».

+2 Борис Елкин

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области продолжает проявлять публичную активность и завидную открытость во взаимоотношениях со СМИ. Из событий с участием Бориса Елкина на минувшей неделе отмечу два. Во-первых, поездку в Великие Луки, где госуправленец запускал на городских маршрутах вместительные автобусы. Большой общественный транспорт вернулся на улицы южной столицы после 15-летнего перерыва по решению губернатора Михаила Ведерникова. Борис Елкин вместе с великолукскими журналистами проехался по городскому маршруту.

Кроме того, глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству принял участие в работе круглого стола на тему реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Общественном пресс-центре ПЛН, где дал ответы на целый ряд актуальных вопросов.

+3 Елена Полонская

Глава города Пскова выступила перед коллегами-депутатами с отчетом о результатах своей работы в 2020 году. Если попытаться ужать суть продолжительного выступления до одной-единственной фразы, то можно сформулировать так: было непросто, но - справились. Нескольких мундепов — представителей оппозиции доклад главы-единоросса ожидаемо не впечатлил, они задали Елене Полонской ряд каверзных вопросов и критически отозвались о результатах ее деятельности.

У некоторых наблюдателей были ожидания, что оппозиция устроит Елене Полонской публичную порку. Но этого не произошло. Да, были выступления эсера Олега Брячака и нескольких других депутатов, но в целом эту процедуру глава города прошла безболезненно.

В целом работу главы Пскова городская Дума признала удовлетворительной — «за» проголосовали 18 депутатов, «против» высказались трое. Впрочем, цифры скоро забудутся, а запомнится сессия с отчетом главы нетривиальным подарком: руководитель фракции «Единой России» в гордуме Денис Иванов подарил Елене Полонской котенка. Обращаясь к заметно волновавшейся коллеге, депутат добавил несколько приятных слов - мол, это не эшафот, не переживайте так, мы вас любим.

+4 Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов проявлял на минувшей неделе высокую публичную активность, в том числе инициировал поиск решения проблемы санатория «Хилово». Ранее в региональный парламент обратились руководители этого учреждения.

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Суть проблемы в том, что земельный участок, на котором расположены административные здания и корпуса лечебно-профилактического учреждения, находится в границах территории объекта культурного наследия, что существенно ограничивает хозяйственную деятельность и препятствует развитию курорта. Спикер регионального парламента побывал в «Хилово» и на месте лично внимал в проблемные моменты.

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По итогам минувшей недели максимально высокую оценку получает руководитель одной из псковских управляек, специалист в сфере ЖКХ Андрей Тарасов — к слову, человек, не чуждый политике. Напомню, что ныне он является депутатом собрания Завеличенской волости в Псковском районе, а 17 лет назад претендовал на пост главы области — участвовал в одних из последних губернаторских выборах в России перед тем, как почти на десять лет нас лишили этой радости. Ну да это дела давно минувших дней, а намедни господин Тарасов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным поднял актуальную для псковичей проблему качества воды, получил ответ президента и, хочется верить, сдвинул решение проблемы.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю. Благодарю читателей за внимание, а отдельные слова благодарности сегодня адресую нашим добровольным «амбассадорам» - за популяризацию рейтингов политической активности и продвижение проекта ПЛН на информационных площадках Псковской области. Тут даже не важно, велика ли у вас зрительская аудитория и пользуются ли проекты популярностью у публики, - мне в любом случае приятно, что вы нас читаете, используете наши материалы в своей работе и активно комментируете их, продвигая Господина Рейтингомера в массы. Спасибо — продолжайте в том же духе.

Господин Рейтингомер