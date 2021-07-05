Политика

Антон Минаков назвал «самого серьезного соперника» на выборах в областное Собрание

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 июля назвал «самого серьезного соперника» на выборах в областное Собрание по одномандатному избирательному округу №3.

«У меня серьезные соперники по этому округу. Самый серьезный — Александр Братчиков (глава администрации Пскова - ред.). Думаю, кампания будет достаточно тяжелой. Но мы готовы. Будем бороться за наших избирателей. Будем отстаивать нашу программу», - сказал он.

Антон Минаков напомнил, что на партийной конференции 3 июля было принято решение, чтобы он участвовал в выборах в региональный парламент по третьему одномандатному округу. «Я с удовольствие принял это предложение и сам проголосовал "за"», - сказал он.

По его словам, конференция прошла планомерно. «Без каких-либо сюрпризов. Это первая конференция, когда решение по кандидатам было принято единогласно. Все 100% голосов были отданы за всех представленных кандидатов. Я это связываю с тем, что была проделана большая работа по подбору кандидатов, которые прошли жесточайший отбор», - подчеркнул депутат.

Антон Минаков обратил внимание на то, что при отборе кандидатов учитывалось, чтобы они были не судимыми, неаффилированными с бизнесом, имели высшее образование, жили на местах, где будут избираться, и пользовались авторитетом.