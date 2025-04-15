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«Гонки по вертикали»: странности «дела Ильиной», двухходовка на выборах и час Х в обкоме

15.04.2025 17:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Естественно, сегодня начинаем с самого громкого скандала недели, а возможно, даже всего последнего пятилетия - ареста ректора псковского госуниверситета Натальи Ильиной. Это важное и резонансное событие, которое даже трудно с чем-то сравнить из произошедшего за последние годы. Не буду пересказывать уже известные подробности уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере, - все новости и комментарии вы можете найти на сайте ПЛН и в нашем Telegram-канале. Мы сегодня сосредоточимся на предварительных выводах и вопросах, на которые пока нет внятного ответа.

«Дело Ильиной» вызвало колоссальный резонанс - о задержании живущей на широкую ногу ректора рассказали едва ли не все ведущие федеральные СМИ. В итоге Псковскому госуниверситетету и в целом региону нанесен значительный репутационный ущерб. При этом большинству стало очевидно многое из того, о чем ПЛН говорила последние лет пять, обращая внимание на многочисленные проблемы «опорного вуза» и критикуя его руководство за неграмотные действия.

Так или иначе, с момента задержания ректора прошла неделя, однако масс-медиа продолжают раскручивать тему, в то время как псковские власти хранят молчание. Ни один высокопоставленный псковский руководитель не счел возможным хоть как-то прокомментировать ее - ни в органах власти, ни в правящей партии. И в целом региональный политический класс, как оказался в оцепенении в день задержания ректора, так из него и не вышел. Если не считать всего нескольких публичных комментариев, прежде всего, эсера Олега Брячака и объявленного Минюстом иностранным агентом яблочника Льва Шлосберга, то считай, никакой реакции не последовало. Большинство псковских политиков бегают от этой темы и вопросов ПЛН как черт от ладана. Понятно, что это происходит не от большой любви политбомонда к госпоже Ильиной - а потому, что не получили указаний и просто не знают, что говорить.

Что касается обсуждения в СМИ и мнений наблюдателей, то вполне естественно от обсуждения коррупционной составляющей перешли к теме общего состояния университета, итогов администрирования госпожи Ильиной, в том числе истории с так и не завершенным строительством кампуса. По предположениям многих наблюдателей, это может быть посильнее чем «Фауст» Гёте - и гораздо серьезнее, чем выплаты «мертвым душам», проживание в номере люкс и шубы-сумки-украшения, фото которых растиражировали десятки федеральных медиа.

- Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

В целом за несколько дней разрушен миф о Наталье Ильиной как о суперэффективном менеджере. И тут надо ей должное - благодаря известному умению эффектно преподнести себя, устроить самопрезентацию, пустить пыль в глаза, она обрела статус эдакой Гранд-Дамы, влиятельной и приближенной к областному руководству, у которого еще недавно была чуть ли не главной фавориткой.

И здесь можно вспомнить недавний бенефис Ильиной, когда ей рукоплескали в областном Собрании, в ходе парламентского часа. Депутаты из различных фракций давали комплиментарные отзывы. А буквально за несколько дней до задержания в универ к Наталье Ильиной водили министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Так было еще недавно, а сейчас все как будто воды в рот набрали. Это с одной стороны.

С другой - мы видим, что на федеральном уровне продолжается волна сюжетов и публикаций, а как известно: если звезды зажигают - это кому-то нужно. У нас различных чиновников задерживают чуть ли не каждую неделю в различных регионах, в том числе и ректоров «шлепают» один за другим. Однако поражает тот факт, что именно по госпоже Ильиной развернута массированная кампания на уровне ведущих СМИ страны. Такого мы не видели, пожалуй, десятилетие. Сотни публикаций, сюжеты на всех федеральных телеканалах, тиражирование фото и видео обысков, приезд в регион журналистов федеральных медиа. Такие гранды как, например, РИА Новости, ТАСС, РБК и другие выдали множество материалов по теме. При всей резонансности «дела Ильиной» для Пскова вызывает удивление, почему эту тему так раскручивают федералы. Ведь ректор - не селебрити, не лидер оппозиции, не губернатор и не замминистра обороны.

Также обращает на себя внимание открытость силовых структур в предоставлении информации, всех нюансов и подробностей - что правоохранителям по жизни в целом не свойственно.

К слову, федеральные журналисты заинтересовались не только скандальным делом, но и в целом деятельностью Ильиной на посту ректора, состоянием корпусов и общежитий, изгнанием профессорско-преподавательского состава и, что, возможно, самое важное, историей вокруг кампуса.

Отчего и возникают вопросы по поводу многочисленных странностей этого дела - почему история в провинциальном вузе получила такой резонанс? Почему федеральные СМИ так пристально следят за каждым поворотом этой истории? Почему правоохранительные органы так щедры в предоставлении СМИ материалов, имеющих отношение к этому делу, - это при том, что миллионные суммы и ценные вещи Ильиной не идут ни в какое сравнение с миллиардами, фигурирующими в других резонансных делах? Почему нет реакции от министерства науки и образования, и врио ректора не назначен, притом, что госпожа Ильина уже неделю находится в СИЗО? Эти «почему» можно продолжать долго - и вот над этим сейчас ломают головы наблюдатели. Возможно, скоро узнаем что-то такое, что даст ответы на озвученные вопросы. В любом случае будем внимательно следить за развитием этого сюжета. Пока же отмечаем, что прокуратура и другие силовые структуры четко обозначили серьезность намерений в борьбе с коррупцией и расследовании дела Ильиной.

К другим темам. В партиях началась подготовка к сентябрьским выборам, и тут пока главная загадка - появление на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата псковской гордумы питерского бизнесмена, руководителя компании-застройщика Антона Мороза.

Удивительно, что в условиях, когда вот уже много лет некогда активные и желавшие стать депутатами самостоятельные политики и крупные бизнесмены на праймериз почти не ходят - а ходят туда те, кому поручено. Для иных лиц вход фактически закрыт. Как следствие, количество желающих участвовать в этом действе неумолимо сокращается. С одной стороны, видим в этом последовательный курс руководства региона. С другой - и сами потенциальные кандидаты, в том числе ресурсно обеспеченные предприниматели, интереса к этой стороне жизни теперь не проявляют, и находиться в качестве пассивных наблюдателей - хоть на праймериз, хоть в представительных органах власти и МСУ - не хотят. Так с чего вдруг на предварительное голосование в Пскове заявился питерский бизнесмен, член экспертных советов и комиссий при разных федеральных структурах и ведомствах, еще и президент федерации хоккея на траве РФ? Зачем ему эти довыборы в Пскове, тем более, до окончания срока полномочий городской Думы нынешнего созыва остается всего около двух лет? И вообще, ху из мистер Мороз? Вот этими вопросами задалась Псковская Лента Новостей и дала свой ответ.

Ларчик открывается просто.

По нашей информации, тут речь идет о двухходовке - заход Антона Мороза в городскую Думу с последующим выдвижением на выборы в Госдуму). На муниципальную кампанию господин Мороз идет с дальним прицелом на выборы в Госдуму, а заниматься этой кампанией будет как и в прежние годы политтехнолог, бывший псковский вице-губернатор Александр Серавин.

Господина Мороза поддерживает губернаторская команда, видя в нем потенциального спонсора большой избирательной кампании-2026. Подробнее об этом читайте в статье на ПЛН под названием «Мороз по прогнозу», а об отношении местных к политическим варягам — речь пойдет в свежем выпуске программы «Дневной дозор» на радио ПЛН FM.

В завершении несколько слов о псковских коммунистах. Здесь во-первых отмечаем поездку первого секретаря обкома Петра Алексеенко в Москву на пленум ЦК КПРФ, где ставил задачи председатель партии Геннадий Зюганов, а накануне состоялось совещание, на котором, по словам первого секретаря обкома, прозвучала Псковская область. В партии отметили работу псковского областного отделения КПРФ по проведению референдума - Алексеенко и Ко тут добавили к четырем основным вопросам еще и свой — про сферу здравоохранения, за что получили похвалу от руководства.

С другой стороны, в областном отделении КПРФ развивается конфликт вокруг демарша руководителей ряда райкомов, которые сложили с себя полномочия. По нашей информации, на смутьянов в партии возбудили персональные дела с формулировкой вроде того, что они нарушили постановление бюро обкома о недопустимости вынесения кадровых вопросов в буржуазные средства массовой информации.

- Это просто какой-то позор! (из фильма «Собачье сердце»)

Насчет буржуазных СМИ не знаю, но ПЛН - независимое СМИ - всегда занимает объективную позицию и дает возможность высказываться всем. Правда, руководство псковского обкома воспользоваться нашей трибуной в этой ситуации не спешит.

Как поясняет первый секретарь обкома, внутренними документами партии это запрещено. В любом случае двери ПЛН открыты, приглашаем, а уже завтра готовы опубликовать информацию о решениях бюро обкома, на котором коммунисты как раз и будут рассматривать ситуацию в проблемных райкомах. Так что ждем. На этом всё. Будьте здоровы. И помните. Если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, anton-moroz.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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