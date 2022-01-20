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Мусорной реформе 3 года

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Вокруг утилизации мусора очень много мифов. Но мало кому приходит в голову, что переработка самых обычных отходов, таких как пластик и бумага, экономически нецелесообразна и существует только при субсидировании государством. Имеющиеся же сегодня объемы вторичной переработки стали возможны исключительно благодаря сортировке и раздельному сбору мусора».

Георг Бареш, директор департамента по связям с общественностью Müllverbrennungsanlage Spittelau Wien

Вторую неделю культурная общественность страны, а более всего — Санкт-Петербурга, обсуждает новый видеоклип Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». Песня о горах мусора. «Надо ж так загадить город... В Петербурге — биеннале, инсталляция помоев…», — поётся в песне. Ссылку на клип, к сожалению, прикрепить не могу, потому что в песне много матерной лексики. Но посмотреть рекомендую — для понимания глубины проблемы. О том, как «культурная столица» за пару недель нового года превратилась в мусорную столицу России. Кстати, накануне вечером вышел второй клип «Ленинграда», в развитие темы.

А что такого случилось в Питере, что вдруг он стал завален отходами по самые чресла «Медного всадника»? А все просто — в Санкт-Петербурге стартовала «мусорная реформа». Да, городу в этом смысле немного повезло — в то время, как вся страна в январе 2019 года вкусила все прелести «новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами», руководство северной столицы прибыло в Москву, где в позе бравого солдата Швейка, оправдывающегося перед фельдкуратом Кацем, развело руками и сообщило, что град Петра к реформе не готов чуть более, чем полностью. Министерское начальство, понятное дело, прифигело от такой святой простоты, но делать нечего — пришлось отложить реформу на время.

Впрочем, нам до Питера и его мусорных проблем большого дела нет. Можно даже немного поиронизировать над его незадачливыми жителями — ведь мусорная реформа в Санкт-Петербурге стартовала полностью по псковскому сценарию. Ну, вы помните, как все начиналось в Пскове. Сначала с рынка ушел многолетний местный мусорный оператор, а выгодный бизнес забрал понаехавший откуда-то со стороны. Новый прекрасный мусорный оператор не сильно разбирался в географии региона, поэтому первые 2-3 месяца твердые коммунальные отходы в основном активно накапливались и разлагались на контейнерных площадках. Затем началась чехарда с квитанциями, которые региональный мусорный оператор «Экопром» рассылал по какой-то своей логике. В результате квитанции до многих живых людей не доходили, зато исправно приходили к умершим год и более назад. Ну, вроде как, смерть не является основанием перестать платить.

Там еще много было разного мракобесия, но, показалось, что к концу 2020 года дела стали налаживаться. Увы, радость оказалась преждевременной и беспочвенной. 1 января 2022 года реформе ТКО исполнилось 3 года. Ну и где мы? Куда мы идем?



А мы, дамы и господа, в тупике. Никуда не идем. Сегодня с грустью и разочарованием приходится признать: нет никакой мусорной реформы. Может, где-нибудь в Москве или Татарстане есть, а в Псковской области — нет. Давайте разбираться в причинах произошедшего.

Первый вопрос любой реформы: что стало лучше? Ведь любая реформа ставит цель исправить ошибки и улучшить ситуацию. Жители Пскова, надо сказать, прежде не страдали от некачественной утилизации мусора. И, как легко догадаться, с началом реформы стало только хуже. Посмотрите на рубрику «Интерактив» на Псковской Ленте Новостей — там масса постов гнева и отчаяния о несвоевременном вывозе отходов. Вот такая реформа в Пскове: где-то осталось, как было, где-то стало хуже. Можно было бы сказать, что в районах ситуация улучшилась. Но что-то не слышу я восторженных возгласов жителей деревень и сел, что вот раньше они по уши в дерьме утопали, а теперь зажили хорошо и счастливо, благодаря мусорной реформе.

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Второй вопрос: а в чем суть реформы ТКО? Ведь ее инициаторы в правительстве страны явно думали не о том, чтобы тупо передать бизнес в другие руки? Тут не надо изобретать велосипед, достаточно глянуть, что же нам обещало государство. Есть такой документ «Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года в части обращения с отходами» — главный документ мусорной реформы, для реализации которого принят ряд федеральных нормативных актов. Так вот в этом документе говорится следующее:

1. В практику внедряется раздельный сбор отходов.

2. Вводятся жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию ТКО.

3. Поэтапный запрет на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.

Это три основополагающих момента. Давайте посмотрим, что из вышеперечисленного хоть как-то реализуется в Псковской области.

Раздельный сбор отходов. Здесь мы в полном тупике. В части раздельного сбора мусора мы находимся на уровне 2012 года, когда тогдашний оператор, компания АСПО, приступила к установке специальных контейнеров для непищевых отходов. Что сделал новый региональный оператор «Экопром» в этом вопросе? Примерно ничего. Миллион раз поднимали вопрос, что разделять отходы только в теории просто, что необходимы специальные образовательные программы, которые будут объяснять смысл и принципы разделения отходов. Региональный оператор кивал головой и … ничего не делал. Разговоров о том, что это все хорошо и нужно внедрять, немало. Но перейти от слов к делу не получается.

Люди задаются вопросом, а что происходит с вот этими условно-разделенными отходами из контейнеров для пластика? Куда люди складируют пластик, картон, тетрапаки, часто стекло. У многих сложилось ощущение, что по итогу это все сваливается в общую кучу. Региональный оператор должен бы, по идее, это с пеной у рта опровергать, но региональный оператор молчит, и это молчание выглядит красноречиво.

Пропагандой разделения мусора у нас занимаются энтузиасты-одиночки, такие как Сергей Елизаров, например. Я как-то увидел репортаж, где Сергей презентовал в одной из школ прекрасные современные контейнеры для различных видов отходов и провел прекрасный экоурок, на котором рассказал, зачем разделять отходы и почему это на самом деле круто. Я даже успел порадоваться за регионального оператора, а потом дочитал репортаж и выяснилось, что «Экопром» к данному проекту отношения не имеет. Казалось бы, черт с ним, другие придумали, но можно же подхватить прекрасную инициативу. Но нет — видимо, не заинтересован в этом наш мусорный регоператор.

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Второе направление реформы — санкции за ненадлежащую утилизацию. Ну, я даже не знаю, что тут сказать. Как и до этой прости-господи реформы, мусор из Пскова везут на порховский полигон. Он, насколько я понимаю физику, не резиновый и такими темпами скоро исчерпает свои возможности. Часто езжу в Печоры и стал замечать, что свалка (извините, язык не поднимается назвать это полигоном) рядом с Печорами растет не по дням, а по часам и по размерам скоро будет больше, чем сами Печоры. Подозреваю, что на остальных действующих мусорных полигонах ситуация не лучше. Я не знаю, что значит «ненадлежащая утилизация» применительно к ситуации в Псковской области, потому что у нас мусор свозят на свалку. Как и 5, и 7 лет назад. Да, есть сортировка на заводе «СпецТрансКом», но, во-первых, возможности завода все же ограничены, а, во-вторых, «СпецТрансКом» — это только Псков, а как и кто занимается сортировкой (я не говорю о переработке) отходов в области — это тема, о которой как-то не принято говорить. Не принято потому, что, по большому счету, не о чем.

И главный вопрос реформы ТКО — вторичная переработка. Собственно, ради нее все и затевалось. Правда, есть нюанс. Любой эксперт вам скажет, что вторичная переработка невозможна, пока не налажены раздельный сбор и сортировка отходов. Поскольку раздельный сбор нашему региональному оператору «Экопром» не слишком интересен, тут можно было бы и точку поставить. Но я все же разовью тему.

Фото: promusor.info

Европа, некоторые страны юго-восточной Азии сегодня — флагманы в части вторичной переработки. Есть уже годами отработанные практики в Японии и Южной Корее, есть опыт Австрии — страны, где самый высокий уровень переработки и вторичного использования материалов. Это тема отдельного разговора, я сейчас не стану углубляться в детали, скажу лишь, что этот опыт передовых стран на 99% схожий. О чем это прежде всего говорит? О том, что найдены оптимальные практики, если мы хотим добиться успеха, то не нужно изобретать велосипед — достаточно заимствовать положительный опыт. Но мы же в России, поэтому пошли своим особым русским путем.

Этот особый русский путь получил название «Экотехопарк». В 2019 году, будучи на мусоросжигательном заводе Spittelau в Вене, я брал интервью у Георга Бареша, одного из ведущих европейских экспертов в части обращения с отходами. И я никак не мог ему объяснить, что значит термин «экотехнопарк». И так, и этак объяснял, говорил, что это такой хитрый промышленный кластер, где мусор сортируется, тут же то, что пригодно, уходит на переработку, а непригодное захоранивается. А герр Бареш только закатывал глаза и говорил, что это невозможно — das ist unmöglich. Я его допрашивал, что не так в этой схеме, а он отвечал, что даже при субсидировании государством, вторичная переработка эффективна только при правильно выстроенной логистике. Потому что нужна развитая инфраструктура для подобного высокотехнологичного производства, где придется перерабатывать, в частности, полимеры, резину, различные металлы, пропитанные фенолом и формальдегидами древесные материалы и т. д. Нужен источник энергии, водовод и водоотведение, системы защиты экологии. Посмотрите, у нас для «Моглино» десять лет делают инфраструктуру, а конца и края не видно, при том, что «Моглино» не имеет недостатка в финансировании и находится в 8 км от Пскова.

А «экотехнопарк» нам предлагают построить где-то на границе Островского и Палкинского районов. Ну ок, пусть там — так стройте, черт побери. Сроки изначально назывались — 2021, затем 2022 год. Последняя анонсированная дата — 2024 год. То есть за 2 года нужно реализовать колоссальный проект, которому, в общем, нет аналогов. Есть в России экотехнопарк «Калуга» и все. Это, кстати, весьма небольшой комплекс, рассчитанный на 6-7 лет эксплуатации, то есть глобально проблемы не решает. А остальное в формате инвестпроектов и планов на будущее. Опять же, на примере «Моглино» мы хорошо знаем, что слова «инвестпроект» и «долгострой» в России, как правило, синонимы.

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Но, быть может, у нас многое уже делается? Увы, я не нашел ничего, что бы говорило о работе по созданию экотехнопарка. Чиновники в публичной плоскости говорят о том, что «проект находится в экспертизе». Друзья, когда говорят, что проект на экспертизе, это, скорее всего, означает, что проект столкнулся с непреодолимыми трудностями. Ну, а в частных разговорах эти же чиновники только вздыхают и закатывают глаза. Грустят, потому что выбранное прекрасное место под экотехнопарк на границе Палкинского и Островского районов, скорее всего, не подходит, потому что попадает в защитную зону военного аэродрома «Остров». Приплыли, называется. Не станут же военные по такому случаю аэродром переносить.

А что регоператор «Экопром»? А он, опять же, молчит. Вот как ему дела нет до раздельного сбора мусора, точно так же, судя по всему, нет дела и до этих ваших экотехнопарков. Нормально все у регоператора — мусор вывозится куда-то там, остальное неважно. Пусть всю эту ерунду с экотехнопарком чиновники расхлебывают.

Вот такие итоги трех лет реализации мусорной реформы. Прямо сказать, итоги неутешительные. Но главная беда, как мне кажется, в другом. Не видно перспективы. Давно никто не излучал по этому поводу оптимизма. А потому что нет повода излучать. Многим приходится красноречиво молчать, у них это отлично получается.

А региональному оператору «Экопром» раздельный сбор мусора, вторичная переработка, повторюсь, просто не интересны. У регоператора ведь масса других, более важных забот. Вот, например, псковское УФАС в очередной раз выиграло суд у наших «мусорных королей». У них там снова имело место грубое и демонстративное нарушение закона, ведомство пресекло, и теперь все эти многочисленные «Мехуборки» попали на серьезные деньги. И ведь не впервой на эти грабли наступают. Тут и правда, не до реформы. Собрать бы денег с населения, чтобы расплатиться по старым грехам, перед тем, как наступить на эти грабли снова.

Константин Калиниченко