ЖКХ

Псковский экотехнождун

Парламентские часы все-таки заметно оживляют работу Псковского областного Собрания. Февральская сессия могла бы показаться рутинной и не слишком интересной, даже с учетом достаточно важных законопроектов, принятых сегодня, если бы не обсуждение не теряющей злободневности темы - экологической или, проще говоря, мусорной реформы.

Показательно, что региональный парламент вернулся к обсуждению вопроса обращения с ТКО в пятый раз, и, к сожалению, все точки над i все равно расставить так и не удалось. Слишком много сослагательного наклонения в речах чиновников, слишком много переменных в уравнениях, по которым они рассчитывают наше с вами светлое будущее - то самое, в котором половина собираемого в Псковской области мусора перерабатывается, все исчерпавшие свой ресурс свалки рекультивированы, а граждане не получают счета за себя и за того парня.

Эх раз, да еще раз…

На февральской сессии депутаты Псковского областного Собрания впервые с начала пандемии собрались все вместе в одном зале, что само по себе знаково. Массовая вакцинация, в которой в той или иной мере участвует и парламентский корпус, дает свои плоды - медленно, но верно мы возвращаемся в привычное русло жизни. Впрочем, сегодня в большом зале администрации области свободных мест все равно было много: количество приглашенных пока все еще строго регламентировано.

Самое любопытное в повестке - это долгожданный закон о патентном налогообложении, который сделает переход псковских предпринимателей с ЕНВД на патент более комфортным (по крайней мере, так уверяют авторы законопроекта), любопытная инициатива от фракции ЛДПР о мотивации охотников на волков (опасные хищники в последнее время все чаще заходят в населенные пункты), и уже второй в этом году парламентский час. На сегодняшнем мастерство оратора оттачивал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на теме бытовых отходов. Депутаты, к слову, оценили прогресс: сказали - земля и небо, по сравнению с тем, как чиновник впервые отчитывался в парламенте о ходе экологической реформы и всех поразил своей неуверенностью и неподготовленностью.

Напомним, что экореформу депутаты впервые обсуждали в 2018-м, а потом еще трижды в 2019-м. Наверняка, вернулись бы к вопросу еще и в 2020-м, но пандемия внесла свои коррективы.

Удивительно, что за минувшие два года ситуация, по словам чиновников, кардинально изменилась с «непростого периода входа» до «уверенно налаженной работы», а Сергей Грахов продолжает ставить регоператору раз за разом оценку «удовлетворительно». И в этот раз оценил также. Стабильность, однако.

К сожалению, стабильной остается и некоторая подвешенность реформы в ее ключевых вопросах. Да, регоператор решил многие непростые вопросы с вывозом мусора, с подрядчиками, с клиентской базой, пережил непростой в том числе и для сферы ЖКХ период пандемии, худо-бедно решает вопрос с накопившимися долгами (спасибо 36 млн рублям господдержки). То есть с технической точки зрения реформа действительно встала на рельсы. Однако есть немало вопросов по поводу куда более концептуальных моментов, которые следует адресовать скорее властям: по новой территориальной схеме обращения с ТКО, по строительству обещанного экотехнопарка, по пересмотру нормативов накопления мусора и по исполнению рекомендаций областных депутатов.

Схема территориальная, вымученная

Вот Сергей Грахов и отчитывался. И начал с того, что назвал «самым серьезным событием экореформы на территории региона» - корректировку территориальной схемы обращения с ТКО. Если верить чиновникам, привлекли к этой работе всю «королевскую рать»: Росприродназор, региональные комитеты по строительству и ЖКХ, природопользованию, ветеринарии и здравоохранению, все муниципальные образования, ну, и регоператора, конечно. Инженеры, программисты, экологи собирали данные, обобщали, анализировали. В общем, работали, чтобы территориальная схема полностью соответствовала актуальным требованиям федерального законодательства. Даже публичные обсуждение в биографии схемы есть - часть предложений приняли, по остальным, как водится, выдали мотивированный отказ.

В территориальной схеме заложено сразу несколько вариантов потоков, рассказал Сергей Грахов. Первый – тот, что действует сейчас, но с посылом, что нагрузку на Порховский полигон нужно постепенно снижать. Второй - перспективный, со строительством экотехнопарка - комплекса сооружений, включающего мусоросортировочный завод, станцию биокомпостирования и современный полигон. Третья – аварийная, на тот случай, если мусоросортировочный комплекс выйдет из строя. Ранее такие моменты не учитывались, пояснил чиновник.

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Прозвучало все это в целом увлекательно, если бы не целый контейнер плохо отсортированных «но», на который и не преминули указать депутаты Псковского областного Собрания.

Если помните, изначально нам обещали построить два экотехнопарка в регионе: северный и южный. Передумали. Теперь речь идет об одном - мощностью 250 тыс. тонн в год. Сергей Грахов заверил, что количество экотехнопарков «математически высчитано», правда, не уточнил, в уме чиновники некие переменные складывали, воспользовались счетами, или все-таки сели за компьютер. В любом случае вывод прозвучал такой: «Для региона с нашей численностью населения и типом отходов экономически эффективно построить только один экотехнопарк. Если строить больше, то существенно вырастут тарифы для населения».

Вот только даже с одним технопарком на ниве утилизации и переработки ТКО возникла закавыка: окончательно участок под его строительство все еще не определен, концессионер не выбран, а впереди еще маячит государственная экологическая экспертиза, которая может продлиться год, а то и больше. На согласование территориальной схемы больше года, кстати, и ушло.

К тому же экотехнопарк в Псковской области - это не просто лонгплей, это еще и очень дорогой лонгплей – ценой примерно 2 млрд рублей. Поэтому власти видят выход из неловкого финансового положения в концессионном соглашении. Сейчас рассматривается частная концессионная инициатива, поступившая в региональную администрацию от ООО «Экотехнопарк «Стрелецкий». Однако окончательно решаться вопрос, разумеется будет через торги. Это тоже время.

«Строительство экотехнопарка позволит создать современную развитую инфраструктуру по обращению с отходами и максимально сократить количество отходов, подлежащих захоронению, создать 300 новых рабочих мест, возродить отрасль вторичного сырья и повысить налогооблагаемую базу. Последующая сдача данного объекта, построенного за счет федеральных средств, в концессию позволит привлечь ежегодный доход в областной бюджет объемом 200-300 млн рублей. При этом строительство экотехнопарка не отразится на росте платежей граждан за услугу по обращению с отходами», - уверенно выдал Сергей Грахов.

Звучит, как песня, пугают только сроки. Сам Грахов отметил, что перерезать красную ленточку на мусорном хайтеке в Псковской области смогут не раньше конца 2023 года. Вот только председатель регионального парламента Александр Котов в эти «завтраки» не поверил.

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«На проектирование экотехнопарка, как озвучил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ, потребуется почти год, а на строительно-монтажные работы – еще 1,5-2 года. Как правило, сроки получаются по максимуму. Вообще, исходя из цифр, которые назвали, сроки не будут выполнены. В очередной раз даем людям несбыточные надежды. Этого ни в коем случае нельзя делать. Прежде чем начать проектирование, должен быть земельный участок, которого в настоящее время нет», - сказал, как отрезал Александр Котов и призвал либо работу ускорить, либо честно говорить людям, что до 2025 года экотехнопарка точно не будет.

Говорить такое власти не осмеливаются. Потому что дамокловым мечом висит еще и тема Порховского полигона, который обещали закрыть к 2021 году. Многие парламентарии говорили об этом с нескрываемым раздражением, ведь в профильном комитете сами же признают, что переоценили мощность свалки под Порховом, а мусоровозы туда все едут, едут и едут.

При этом подбор участка под строительство экотехнопарка все время заканчивается скандалом, который зачастую имеет еще и политическую подоплеку, в которой принимают участие даже некоторые депутаты Госдумы. Александр Котов уверен, что такая попытка заработать политические очки на недовольстве граждан вредит всем. «Все усилия администрации Псковской области по подбору земельного участка для эхотехнопарка натыкаются на яростное противодействие со стороны оппозиционеров. Так нельзя, на Луну мусор не увезем. Участок надо подбирать на территории Псковской области. Мы должны не препятствовать решению этого вопроса, а всячески помогать», - подчеркнул спикер.

Да, есть некая полумера: пока экотехнопарк существует лишь в виде фантома воспаленной фантазии, потоки ТБО предлагается перераспределить в Печорский, Палкинский, Островский и Гдовский районы. Но и она не заработает с кондачка. «Мусор не будет поступать на другие полигоны до тех пор, пока они не будут приведены в соответствие с требованиями», - сказал Грахов. Если под этим понимается проведение инженерно-изыскательных работ и прохождение все той же государственной экологической экспертизы, то это очень похоже на никогда.

В образе увековеченного в мемах Ждуна мы ждем и рекультивации закрытых свалок в регионе, включая 20 гектар экс-помойки в Пскове. Вроде, и нацпроект есть «Экология», и федеральный проект «Чистая страна», а каменный цветок все не выходит. Говорят, вопрос, по крайней мере по Пскову, снова уперся в тягомотину государственной экологической экспертизы. Причем по свалкам в Куньинском или Лонкнянском районах проекты рекультивации еще только готовятся, то есть застрять на стадии госэкспертизы им еще только светит впереди.

О плюсах тоже не забыли

Конечно, не все упирается в трясину согласований и долгостроев. За два года реформы в Псковской области многое сделать все-таки удалось. Еще в конце 2018 года разработан и утвержден новый порядок накопления ТКО и реестр их мест расположения. Для населенных пунктов выбран вид сбора мусора - контейнеры или мешковой, причем не статичный, а динамичный, то есть потребители могут попросить его поменять. Проработан вопрос о мерах соцподдержки для некоторых категорий граждан (в региональный бюджет ежегодно на эти цели закладывается порядка 9 млн рублей, в том числе и в 2021-м). В области заметно поубавилось число несанкционированных свалок, где-то благодаря усилиям регоператора, где-то – экоактивистов (кто вложился больше, дискутировать не будем, тут важен результат). Отработан вопрос сбора и вывоза крупногабаритного мусора (в 2019-м в этом вопросе наблюдались разброд и шатание, сейчас он более-менее отрегулирован). Действующая норма накопления отходов неоднократно подвергалась критике, поэтому была скорректирована.

В течение двух лет охват оказания услуги по вывозу ТКО увеличился в 7,5 раз - с 300 до 2700 с лишним населенных пунктов. Парк спецтехники, то есть мусоровозов, увеличился более чем на 70 единиц. Увеличилось, причем разительно и количество контейнеров. В прошлом году проведена большая работа по формированию и уточнению базы потребителей коммунальной услуги (ранее такой базы фактически вообще не существовало).

Однако и поводов для критики все еще много. Беда в том, что депутаты на некоторые моменты обращали свой взор далеко не в первый раз. Например, на тот же раздельный сбор мусора. Депутат-единоросс Геннадий Григорьев (кстати, порхович), к примеру, поинтересовался, зачем мы учим детей сортировать мусор, если они выходят на улицу, а там один общий бак стоит. Где обещанная цивилизация? «Люди в Псковской области уже готовы к этому цивилизованному методу сортировки», - подчеркнул парламентарий.

В ответ он услышал, что для того, чтобы полностью закрыть вопрос с раздельным сбором мусора в Псковской области, потребуется около 8500 контейнеров, а это ориентировочно 137-140 млн рублей из регионального бюджета. «Сразу выделить такие средства не представляется возможным. На федеральном уровне этот вопрос прорабатывается. В любом случае контейнеры постепенно устанавливаются», - пояснил Сергей Грахов.

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Он также уточнил, что в настоящий момент даже те отходы, которые попадают в общий бак, сортируются на мусоросортировочном комплексе, но разве о таком раздельном сборе нам говорили на старте реформы? К тому же сам чиновник утверждает, что основная цель обновленной территориальной схемы - это снижение минимум на 50% доли захораниваемых отходов, а для этого нужно максимально сортировать отходы.

Пока же у нас даже вопрос с медицинскими масками ставит чиновников в ступор. На проблему их утилизации указал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. «Я выяснил, что медицинские маски очень долго разлагаются. При этом видно, в каком количестве эти изделия выбрасываются. Возникает вопрос, а как они утилизируются», - просил он.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ заметил, что это «довольно специфичный вопрос», чем буквально задел за живое депутата-единоросса Алексея Севастьянова. «Да что тут специфичного?! Больницы отдельно выкидывают маски, рестораны отдельно выкидывают. Рестораны даже заставляют собирать их отдельно, пугают штрафами, а куда их сдавать, получается, даже не определили», - возмутился он и предложил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

А еще Алексей Севастьянов провернул свой любимый фокус, который уже опробовал на псковских энергетиках. Он прямо во время сессии попытался дозвониться до коллцентра регоператора по обращению с ТКО и поставил его руководителю на вид, что сделать это так и не удалось. Гендиректор «Экопрома» Александр Киселев заверил, что разберется в этом безобразии. Но кажется, топ-менеджерам организаций, вызываемым «на депутатский ковер», пора уже усвоить новый лайф-хак – хотя бы на время парламентских часов позаботиться об исправной работе своих горячих линий. Алексей Анатольевич не дремлет.

Впрочем, на свой главный вопрос парламентарий получил удовлетворивший его ответ. Адресовал он его заместителю главы региона Василию Осипову: «А вы уверены в регоператоре, в его завтрашнем дне». «Уверен», - ответил вице-губернатор.

Пустые обещания – в мусор

Несмотря на то, что комплименты в адрес властей и регоператора по поводу реализации экологической реформы от депутатов, повторимся, сегодня звучали, главный парламентский вердикт получился не очень комплиментарным, ведь постановление областного Собрания, которое приняли в июле 2019 года, не то чтобы проигнорировали, но по ряду пунктов не выполнили.

«Мы сегодня видим изменения в лучшую сторону и по организации работы, связанной со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, и документы территориального планирования приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Мы видим, что наш профильный комитет уделяет постоянное внимание этому вопросу и очень тесно работает с региональным оператором. Мы видим внимание со стороны губернатора за реализацией реформы. В то же время ряд вопросов пока еще не решен. В частности, в соответствии с законодательством требуется надлежащим образом организовать сортировку и переработку отходов, оставшуюся их часть надлежащим образом размещать на полигонах для захоронения», - прокомментировал Александр Котов, подводя итоги парламентского часа.

Критично спикер отозвался и о размытых сроках завершения проекта по строительству экотехнопарка. До сих пор окончательно не определен участок, на котором будет располагаться экотехнопарк, соответственно, не начаты работы по проведению необходимых изысканий на его территории, не начаты работы по проектированию. В таких условиях назвать какие-то конкретные сроки завершения проекта просто невозможно.

Решение вопроса только за нами, в других регионах наш мусор никто не ждет, подчеркнул Александр Котов. И с ним сложно не согласиться. Чем дольше мы затягиваем тему подбора участка под экотехнопарк, тем серьезнее порховичи будут недоумевать, почему они стали козлами отпущения. Это уже было понятно по напряженной реакции депутатов на очередные «завтраки».

Обращают внимание парламентарии и на то, что в коммуникации населения с регоператором еще есть пробелы. В крупных городах проблем, пожалуй, уже нет, а в сельской местности еще есть над чем поработать.

И, конечно, нужно окончательно наладить работу по вывозу мусора и его сортировке, чтобы больше не повисало немых вопросов, а ради чего все это затевалось. В конце концов, оговорки в духе «Реформа еще молодая, она еще совершенствуется» можно использовать год, максимум два. Теперь уже пора ехать, а не запрягать.

Алексей Овчинников