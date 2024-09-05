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Забитые и нелюбимые

В конце августа 60-летний житель Палкинского района поссорился с женой, забил её о печь и отправил труп в септик, который для верности засыпал песком и забетонировал. Спустя пару дней он заявил о пропаже супруги, но вскоре дал явку с повинной. Подобные истории нередко мелькают в сводках новостей и набирают немало просмотров – криминал всегда в топе. Думает ли кто-либо из читателей, что и его может постичь та же участь? Едва ли. А шансы есть, особенно у тех, кто терпит домашнее насилие. В XXI веке тысячи, если не миллионы жертв продолжают жить по заветам «Домостроя», обхаживать тех, кто их бьёт, принимая жестокость за любовь. И каждый день играют в русскую рулетку, рискуя оказаться на том свете.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Гарантий никаких

Для меня всегда было загадкой, почему люди годами живут бок о бок с теми, кто их бьёт, унижает, подавляет и насилует другими способами. И речь не о всяких маргинальных семьях, с которыми всё понятно, а о тех, которые с виду кажутся самыми обычными, порой даже образцовыми. Очень часто самые близкие не знают, что муж регулярно избивает жену, либо смутно догадываются о происхождении синяков. При этом все дружно молчат, потому что «нельзя выносить сор из избы», «чужая семья — потёмки», «сами разберутся».

А ведь надо кричать, и в первую очередь самой жертве. И бежать, куда глаза глядят, даже если особо некуда. Хватать ребёнка, самые необходимые вещи и удаляться от насильника на безопасное расстояние.

Сегодня существует множество организаций, которые оказывают помощь в подобных ситуациях, в том числе бесплатно. Укрытие, по крайней мере, на первое время можно найти, даже если родственники и друзья не в силах помочь в этом вопросе.

Но нет. Женщины, которых постоянно избивают избранники, находят тысячу причин не уходить. Общие дети, финансовая составляющая, отсутствие жилья. Кому-то просто стыдно, другие винят себя в том, что о них вытирают ноги — мол, «сама заслужила». Последние в целом правы: с вами обращаются так, как вы позволяете. Виной тому низкая самооценка и масса иных психологических причин, большинство которых идут прямиком из детства. Например, если девочка с малолетства наблюдала за разборками родителей, скорее всего, она перенесёт этот сценарий в свою жизнь.

Но не будем отбирать хлеб у психологов, которых стоило бы посетить каждому, кто терпит издевательства со стороны второй половинки. Я лично знакома с семьями, в которых конфликты уже не раз заканчивались чуть ли не поножовщиной. Слёзы, сопли, эмоциональные разговоры о разводе, выстраивание планов мести, затем извинения со стороны обидчика, иногда с цветами, после чего следует примирение — схема примерно одинакова для всех пар, выстраивающих отношения подобным образом. Потом они какое-то время живут, будто ничего не произошло, делятся счастливыми фотографиями в соцсетях. Случаев, когда насильник прекращает свои действия и становится примерным семьянином, на перечёт, поэтому согласие, как правило, длится недолго. Жертва раз за разом подвергается истязаниям, которые впоследствии прощает.

Попадут ли все эти люди когда-нибудь в сводку происшествий? Очень надеюсь, что нет. Но гарантий абсолютно никаких. Женщина, забетонированная в септике, явно не догадывалась, что её ждут такие нестандартные похороны. Хотя могла заподозрить что-то неладное. Сильно сомневаюсь, что её отношения с мужем были идеальными. Шансов один на миллион, что он всю жизнь холил и лелеял супругу, а тут что-то переклинило. С большой долей вероятности он допускал насилие в отношении жены ранее.

Как, к примеру, другой житель того же района, который получил реальный срок за неоднократное избиение сожительницы. Женщина, к счастью, осталась жива, но с учётом того, что её возлюбленный ранее уже привлекался за подобное преступление, судьба её туманна.

«Романтика под градусом»

Тошно читать новости о том, как жертвы прощают своих обидчиков. Ещё тяжелее за этим наблюдать в реальной жизни. Нанёс легкий вред здоровью, подарил цветы — и всё, инцидент исчерпан. Разве так можно? Иногда такие истории доходят до суда, но разбирательство часто заканчивается примирением сторон. Все расходятся по домам, под крышей которых и впредь будет твориться то, что к правосудию не имеет никакого отношения.

В запущенных случаях, повторюсь, не обойтись без помощи специалиста-мозгоправа. А вот на начальных стадиях есть шанс выйти из нездоровых отношений в физическом и психологическом здравии. Абьюзеры, как их сейчас можно называть, так или иначе проявляют себя с первых дней. «Звоночком» может быть что угодно, даже жестокость по отношению к животным. Не сочтите меня «зоошизой», но это довольно тревожный симптом. Человек, который со всей мочи пинает вашу любимую кошку, с вероятностью 90% вскоре переключится на хозяйку.

Постоянные оскорбления, унижения, обесценивания, замаскированные под «заботу» - список всего, что должно насторожить, легко найти в интернете. Но люди зачастую используют возможности мировой паутины не во благо и предпочитают не замечать очевидного. Прекрасные дамы надевают розовые (или чёрные, если под глазами уже проглядывает синева) очки и продолжают жить-поживать со своими тиранами. Верят, что «бьёт — значит любит».

Откуда вообще пошло это выражение? На Руси с давних времён практиковался патриархальный уклад семьи, и в знаменитом «Домострое» несколько глав были посвящены тому, как именно наказывать жену в случае её непослушания, при этом не причиняя тяжелых увечий. «Воспитательный» процесс надлежало скрывать от посторонних глаз, степень наказания определялась в зависимости от тяжести проступка.

За что тогда били женщин и за что над ними измываются сегодня? Да какая разница. Ни одна причина, на мой взгляд, не оправдывает рукоприкладства. И не важно, с чьей стороны исходит насилие: не будем отрицать, что некоторые представительницы прекрасного пола охотно поднимают руки на мужей, особенно в состоянии истерики.

Возьмём, к примеру, 41-летнюю жительницу Новоржевского района, которая избила и порезала кухонным ножом своего сожителя. От полученных травм мужчина скончался, а его пассия отправилась в колонию на 6 лет.

Однако по статистике агрессором чаще выступает мужчина, просто потому, что физически это действительно сильный пол. Ни одна женщина, разве что кроме занимающихся соответствующими видами спорта, не может сравниться по силе со своим спутником. Поэтому исход конфликта, перешедшего в драку, чаще всего довольно предсказуем.

Каковы были шансы выжить у невельчанки, которую в марте избил пьяный муж? Удар ногой был такой силы, что у женщины произошёл разрыв селезёнки. Или у другой женщины, которую собутыльник-сожитель несколько раз ударил по лицу и телу? Последнюю не спасли даже медики, оперативно вызванные самим насильником.

Под «градусом» вершится бессчётное количество преступлений, но именно в отношении жертв домашнего насилия беды можно было избежать. Просто отринув средневековые устои и прекратив всяческое взаимодействие с агрессором.

Неправильный патриархат

В ночь с 5 на 6 апреля на берегу живописного озера в Невельском районе произошла трагедия. Молодой человек, отдыхавший в лесу со своей знакомой, несколько раз ударил её по голове строительным молотком и сбросил с обрыва. На следующий день преступник вернулся, чтобы замести следы - привязал к трупу мешок с кирпичами и утопил в водоёме.

Не знаю, зачем мужчина прихватил на «пикник» молоток — всякое бывает, может, просто в машине завалялся. Но его психическое здоровье однозначно вызывает вопросы. Неужели человек, который способен на подобные деяния, ничем себя не выдал ранее? Почему девушка отважилась отправиться с ним в глушь? Ответов мы никогда не узнаем, но задуматься о поведении того, кто рядом, самое время, дабы не оказаться на дне озера или выгребной ямы.

Насилие — это не норма, избиения не имеют никакого отношения к любви. Так нельзя. Недопустимо оставаться в этом аду ни минуты, даже «ради детей» - это вообще самая непонятная мне формулировка, по которой женщины терпят издевательства. Ради детей как-раз таки надо бежать, спасать их и себя, а не барахтаться в попытках сохранить семью, которой давно нет, а может, и не было никогда. Если дети день изо дня наблюдают, как папа колотит маму, ничем хорошим это не закончится. В лучшем случае, они сбегут от вас при первой же возможности и будут вспоминать жизнь в отчем доме, как страшный сон, в худшем — сами превратятся в агрессоров. В обоих вариантах психическое здоровье окажется подорвано. Бесконечная ругань, потасовки за стенкой влекут за собой травму на всю оставшуюся жизнь, если она не прервётся раньше во время очередного конфликта родителей.

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Ни о какой безопасности ребёнка речи не идёт, если рядом с ним проживает агрессор. Где гарантия, что в следующий раз он направит нож не в сторону супруги, а в направлении отпрыска? Особенно, если тот уже подрос и пытается защитить мать. В подобной ситуации оказалась псковичка, «сор из избы» которой оказался в поле зрения правоохранителей. Мальчик застал отца с ножом в руках, оттолкнул от матери и вызвал полицию. Мужчина в содеянном признался, извинился перед супругой, она его простила, и они продолжают жить вместе. Что случится, когда мужу снова потребуются деньги на выпивку, время покажет.

Порой мне кажется, что жертвам просто нравится существовать в постоянном страхе. Это чистой воды мазохизм — каждый день бояться за себя и ребёнка, прекрасно это осознавая. Маховик насилия можно и нужно останавливать, но делать это должна сама жертва. Понять наконец, что бить — это не про любовь, а патриархат — это не «служить» мужу, удовлетворяя любые его потребности. Мы настолько опошлили это понятие и окружили его огромным количеством мифов, которые в современном мире выглядят как минимум странно, что совсем забыли об истоках. На мой взгляд, патриархат является оптимальной формой построения отношений, но в его разумном воплощении, без всяких «домостроевских» замашек. Мужчина может и должен быть лидером, выполнять роль кормильца и защитника. Ему это даётся гораздо проще, чем женщине, вынужденной прикладывать гораздо больше усилий при желании стать «главной».

Безусловно, каждая семья выбирает свою модель взаимоотношений и имеет на это полное право. Но битьё на регулярной основе - это что-то из ряда вон выходящее, что нужно искоренять при любом типе построения семьи. Физическое насилие недопустимо в отношении женщин, мужчин, детей, стариков. Подобное поведение может свидетельствовать лишь о несостоятельности и психических отклонениях личности, которая умеет выражать своё «я» только посредством причинения боли другому человеку или животному.

В конце концов, мы живём не в послевоенные времена, когда мужчин не хватало, и любой алкоголик/ханурик/тиран воспринимался как манна небесная. Вокруг масса адекватных потенциальных партнёров, на худой случай можно вполне хорошо жить в одиночку. Сегодня у нас для этого всё есть.

Не надо добровольно приносить себя в жертву и верить мифам. Любое насилие - проявление нелюбви. И если бьёт, рано или поздно может убить.

Ульяна Лаблюк