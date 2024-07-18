Происшествия

Уроженец Таджикистана в Пскове избил мать своих четверых детей карнизом

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены карнизом (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе дознания, уроженец Таджикистана приехал в Псков, где проживает совместно с четырьмя детьми и женой. Узнав, что жена отслеживает его переписку с любовницей, мужчина решил проучить жену и избил ее карнизом, нанеся удары по голове и другим частям тела. Здоровью женщины был причинен легкий вред.

Как пояснил мужчина, дверь в комнату, где находились дети, он закрыл, чтобы они не видели, как он избивает их мать.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.