Экономика

«Титан-Полимер» увеличил до 50% долю отечественного сырья в производстве БОПЭТ пленок

Завод «Титан-Полимер» в течение первого полугодия нарастил до 50% объёмы использования российского сырья, произведенного российскими компаниями. По итогам шести месяцев 2024 года производство и реализация БОПЭТ пленок по сравнению со вторым полугодием 2023 года увеличились в три раза, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Титан-Полимер»

«В настоящее время завод производит различные виды плёнок – прозрачные, металлизированные, с различным видом химического покрытия. Если в период пуско-наладки мы использовали, в основном, гранулят иностранного производства, то сегодня основной объем сырья – это продукция отечественных компаний. Наши производители показали высокое качество, благодаря чему доля российского ПЭТ-гранулята в производстве значительно выросла. На втором этапе инвестиционного проекта завода "Титан-Полимер" планируется полностью закрыть нашу производственную потребность в ПЭТ-грануляте. Думаю, со временем на российском рынке произойдёт полное импортозамещение, и производители продукции из ПЭТ и ПБТ перейдут на отечественное сырьё», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

В 2026 году на площадке ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе планируется запустить производство ПЭТ/ПБТ. Реализация этого проекта позволит отечественным компаниям нарастить объемы выпуска в таких отраслях промышленности как шинный корд, судостроение, авиастроение, автомобилестроение, медицина, микроэлектроника.

В перспективе завод «Титан-Полимер» станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка 2 000 рабочих мест.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это производственный комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ (БОПЭТ) пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.