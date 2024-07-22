Общество

«Псков живет в сердце каждого из нас»: Борис Елкин поздравил псковичей с Днем города

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей с Днем города. Поздравление он написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Дорогие псковичи! С огромным удовольствием поздравляю вас с двойным торжественным событием — 1121-летием нашего чудесного города и 80-летием его освобождения от немецко-фашистских захватчиков! Эти две даты символизируют не только богатую историю Пскова, но и невероятную силу духа наших предков, которые боролись за свободу и независимость родной земли», - сказал глава города.

Псков – родина выдающихся правителей и полководцев, источник вдохновения писателей, композиторов и режиссеров. Борис Елкина сказал, что Псков - это город-воин, победитель и труженик, город-музей с тихими улочками, красивыми зданиями, уютными скверами и кафе, зелёными набережными и площадками для активного отдыха.

«Уверен, у каждого есть в Пскове свои любимые места, и с каждым годом их становится всё больше! Псков живет в сердце каждого из нас. С днем рождения, любимый город!» - заключил глава города.