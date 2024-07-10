Экономика

Государственный мониторинг зерна проводится в Псковской области

18 июля специалистами по отбору проб Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» произведен отбор первых проб пшеницы в рамках выполнения плана государственного мониторинга зерна, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

«Отобраны пробы от трех партий пшеницы в Пыталовском и Палкинском районах Псковской области, общий размер трех партий составил 1,3 тыс. тонн», - отмечается в сообщении.

По результатам исследований партий пшеницы специалистами органа инспекции Санкт-Петербургского филиала будут внесены результаты в ФГИС «Зерно».

Всего в Псковской области предстоит проверить в рамках госмониторинга 84 партии пшеницы общим валовым сбором 58 тысяч тонн.