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Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram

Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель площадки Павел Дуров.

«Telegram достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей в месяц - по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!», - написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

В апреле он сообщал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 миллионов человек, пишет РИА Новости. Позднее в том же месяце Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.