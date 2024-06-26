В России и мире

Кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ

В самокатном сезоне 2024 года кикшеринговые компании начали привлекать внештатных сотрудников, выписывающих клиентам штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами и ПДД. Об этом сообщили их представители.

С весны в «МТС Юрент» этим занимаются 2,5 тыс. человек в 30 городах России, отметили в прокатной компании. Они работают в самых популярных местах — в парках, на набережных, возле станций метро.

«Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правила сервиса: езду вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. Всего с начала сезона 2024 года по всей России было выписано порядка 150 тыс. штрафов. При этом треть из них оформлена с помощью консультантов по безопасности», — говорят в компании.

О начале патрулирования улиц Москвы и Петербурга сотрудниками, штрафующими за нарушения ПДД и правил сервиса, на прошлой неделе сообщил и «Яндекс Go».

Компания Whoosh придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям, подчеркнул ее представитель. Информацию передают и собственные сотрудники сервисных служб, которые заряжают и переставляют самокаты в городе, пишут «Известия». Whoosh также использует данные с городских камер в Москве, которые с начала сезона определяют некоторые нарушения (например, когда пользователь не спешился на пешеходном переходе), добавили в компании.

У общественности, государственных и муниципальных структур возникает всё больше вопросов, связанных с ростом числа ДТП с электросамокатами — привлечение специальных контролеров, штрафующих их пользователей за нарушение элементарных правил поездок позволит поднять дисциплину и снизить количество аварий, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Это может избавить кикшеринговый бизнес от претензий и чрезмерно жесткого регулирования со стороны государства и муниципалитетов, полагает он. Привлечение корпоративных контролеров действительно может привести к снижению количества ДТП, заключил он.

