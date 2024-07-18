Происшествия

Проверку по сообщению о гибели мужчины в реке Великой проводят в Островском районе

Проверка по сообщению о гибели мужчины в реке Великой проводится в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

22 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории реки Великой в районе деревни Городище Островского района Псковской области тела мужчины с признаками утопления.

По полученной информации, погибшим является местный житель, вышедший 19 июля на надувной лодке на рыбалку.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.