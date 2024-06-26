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Число самозанятых до 18 лет выросло в полтора раза

Число самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году составило 146 тыс. человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Молодые люди хотят быть финансово независимыми и иметь возможность решать свои вопросы самостоятельно, пояснила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. При этом процедура регистрации в качестве самозанятого проста и доступна, добавила она.

Подростки платят налоги, компенсируют нехватку кадров, оказывая положительное влияние на социально-экономическое развитие страны, уверена директор центра развития карьеры Президентской академии Анна Евсюкова.

Также рост занятости молодежи связан с наличием рабочих мест, которые не требуют высокой квалификации (курьеры, официанты, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства), считает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Другая причина — потребность семей компенсировать высокую инфляцию, полагает он.

Подростки — большой резерв трудовых ресурсов, особенно сейчас, в условиях дефицита кадров, когда безработица находится на рекордно низком уровне, подчеркнула доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Активизация самозанятости среди молодых, по ее словам, только начинается, пишут «Известия».