Экономика

Псковская рыболовная организация заплатит своим кредиторам более 45 млн рублей

Мировое соглашение с дальнейшим погашением долга заключили псковское закрытое акционерное общество по вылову пресноводной рыбы «Ветвеник» и его кредиторы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Согласно решению Арбитражного суда Псковской области по делу №А52-4429/2014 от 4 декабря 2017 года закрытое акционерное общество «Ветвеник» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

Основным видом деятельности закрытого акционерного общества «Ветвеник» является пресноводное рыболовство.

Из материалов дела о банкротстве следует, что в реестр требований кредиторов включены требования четырёх кредиторов – Алексея Ашихмина (40 713 917 рублей основной долг и 4 244 831 рубль неустойка), совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «ГР и КО» (733 663 рубля основной долг и 369 218 рублей неустойка), общества с ограниченной ответственностью «Центр правовой информации "Консультант"» (58 494 рубля основной долг) и Алексея Симагина (902 рубля неустойки). В общей сумме – 41 506 074 рубля основного долга и 4 714 951 рубль неустойки.

В соответствии с протоколом собрания кредиторов от 17 мая, кредиторы с количеством голосов в размере 99,86% приняли решение об утверждении мирового соглашения. Материалы дела, в том числе условия мирового соглашения, содержат сведения о заинтересованности конкурсного кредитора Ашихмина в реализации мирового соглашения.

Ашихмин, являющийся единственным акционером общества, заинтересован в том, чтобы должник возобновил деятельность, так как у него есть разрешения на вылов водных биологических ресурсов (окунь, судак, плотва, ёрш). Ашихмин готов и намерен предоставить должнику свое имущество: судна, моторную лодку, чтобы организация продолжила свою работу. Также он намерен стать руководителем должника, в случае возобновления им деятельности вне банкротства.

16 июля Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение, заключённое между закрытым акционерным обществом «Ветвеник», индивидуальным предпринимателем Ашихминым, совместным предприятием обществом с ограниченной ответственностью «ГР и КО», обществом с ограниченной ответственностью «Центр правовой информации "Консультант"» и Симагиным, согласно которому должник обязался погасить задолженность: