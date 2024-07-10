Зарплаты псковских металлургов обогнали доход айтишников

В преддверии Дня металлурга эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области и выяснили, что зарплаты в вакансиях для металлургов обогнали по уровню дохода зарплаты ИТ-специалистов более чем на 80 тыс. рублей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, за первое полугодие 2024 года в России было открыто более 195 тысяч вакансий в металлургии, из них более 10,5 тыс. – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал в металлургических предприятиях вырос на 21% по России в целом, а также на 24% по всем регионам. В регионах СЗФО спрос на металлургов сильно вырос в Вологодской области (+88% новых вакансий за год), а также в Архангельской области (+68%), Коми (+59%) и Калининградской области (+57%). В Псковской же области предложений для металлургов стало на 2% больше.
|
Регион
|
Рыночный диапазон предлагаемых з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Динамика год к году
|
Санкт-Петербург
|
80 000 - 137 931
|
+24%
|
|
|
|
Архангельская область
|
132 796 - 189 655
|
+68%
|
Вологодская область
|
85 000 - 172 414
|
+ 88%
|
Калининградская область
|
60 000 - 164 943
|
+ 57%
|
Республика Карелия
|
57 493 - 165 517
|
+ 38%
|
Республика Коми
|
102 299 - 172 414
|
+ 59%
|
Ленинградская область
|
85 000 - 160 920
|
+ 49%
|
Мурманская область
|
103 448 - 173 563
|
-7%
|
Новгородская область
|
126 437 - 181 609
|
+10%
|
Псковская область
|
115 603 - 178 161
|
+2%
За год выросли и зарплаты в металлургической отрасли Псковской области: +18,1 тыс. рублей до 126,5 тыс. рублей в среднем. При этом зарплаты в вакансиях для металлургов в Псковской области сейчас на 80,1 тыс. рублей больше, чем, например, в ИТ-сфере (46,4 тыс.).