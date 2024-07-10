Экономика

Зарплаты псковских металлургов обогнали доход айтишников

В преддверии Дня металлурга эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области и выяснили, что зарплаты в вакансиях для металлургов обогнали по уровню дохода зарплаты ИТ-специалистов более чем на 80 тыс. рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, за первое полугодие 2024 года в России было открыто более 195 тысяч вакансий в металлургии, из них более 10,5 тыс. – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал в металлургических предприятиях вырос на 21% по России в целом, а также на 24% по всем регионам. В регионах СЗФО спрос на металлургов сильно вырос в Вологодской области (+88% новых вакансий за год), а также в Архангельской области (+68%), Коми (+59%) и Калининградской области (+57%). В Псковской же области предложений для металлургов стало на 2% больше.

Регион Рыночный диапазон предлагаемых з\п до вычета НДФЛ (₽) Динамика год к году Санкт-Петербург 80 000 - 137 931 +24% Архангельская область 132 796 - 189 655 +68% Вологодская область 85 000 - 172 414 + 88% Калининградская область 60 000 - 164 943 + 57% Республика Карелия 57 493 - 165 517 + 38% Республика Коми 102 299 - 172 414 + 59% Ленинградская область 85 000 - 160 920 + 49% Мурманская область 103 448 - 173 563 -7% Новгородская область 126 437 - 181 609 +10% Псковская область 115 603 - 178 161 +2%

За год выросли и зарплаты в металлургической отрасли Псковской области: +18,1 тыс. рублей до 126,5 тыс. рублей в среднем. При этом зарплаты в вакансиях для металлургов в Псковской области сейчас на 80,1 тыс. рублей больше, чем, например, в ИТ-сфере (46,4 тыс.).