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Кому повысят пенсии в августе, рассказали в соцфонде

Пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа - Социальный фонд России увеличит число накопленных пенсионных коэффициентов максимум на три единицы, рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Это традиционно происходит в августе, так как работодатели выплачивают за них страховые взносы. При пересмотре учитывается трудовой стаж и выплаченные страховые взносы за последние 12 месяцев работы», - сказал Виктор Ляшок.

По его словам, в зависимости от объема страховых взносов, Социальный фонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на три. Далее новое общее количество пенсионных коэффициентов умножается на стоимость пенсионного коэффициента, которая с начала этого года составляет 133,05 рублей, пишет РИА Новости.

«Однако для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется, и ее значение фиксируется на уровне, который был в том году, когда пенсионер начал получать пенсию. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей», - объяснил эксперт.

Ляшок уточнил, что, даже накопив три пенсионных коэффициента, размер прибавки для вышедшего на пенсию в 2018 году человека составит всего около 244,47 рублей. Максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодателем были выплачены страховые взносы в достаточном количестве. Она составит 399,15 рублей.