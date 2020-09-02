Культура

Псковские археологи выступают за запрет поиска артефактов металлоискателями

Псковские археологи выступают за запрет поиска артефактов с помощью металлоискателей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Наша позиция - запрет "металлопоиска", потому что он уничтожает информацию, которая содержит в себе культурный слой (наличие в почве артефактов - это один из признаков культурного слоя)», - подчеркнули они в беседе с подписчиками.

«Понятно, мы не можем изучить все, но мы не должны жить только сегодняшним днем, наука не стоит на месте, уже сейчас используются методы, которые 10 лет назад казались фантастикой - в земле ничего не пропадет», - сказали они.

Смотрите также Новейшие технологии применяют псковские археологи при раскопках

Подписчики отметили, что месторасположение большинства археологических памятников если не скрывается, то приводится очень примерно, и то в основном в специальной литературе.

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Скажите спасибо любителям "металлопоиска" и черным копателям, - ответили в Археологическом центре. - Благодаря их чудовищной грабительской деятельности теперь нельзя публиковать никаких точных привязок».

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Найти на старой карте исчезнувшую деревню и пройтись в ее окрестностях с металлодетектором - это не значит использовать архивные данные и не требует большого ума. Более того, это противозаконно», - высказались специалисты. «Копают даже в центре Пскова, ночью, на действующем раскопе», - добавили они.

Один из подписчиков поинтересовался, сколько в запасниках областного Археологического центра артефактов, которые никто и никогда не увидит.

«Надо быть реалистами, все охватить невозможно, - пояснили археологи. - Для того, чтобы познакомить желающих с артефактами и сопутствующей информацией мы, к примеру, ведем этот блог. То, что кто-то с помощью металлодетектора вынет предмет из земли и покажет в своем личном блоге, никак не улучшит ситуацию».

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области