31-й выпуск проекта «Истфакт»: Советский Новый год

Предновогодний выпуск программы «Истфакт» рассказывает, где в советское время в Пскове проходила главная ёлка, как горожане покупали зелёных лесных красавиц, где катались с горок и на коньках, и чем помогало некогда градообразующее предприятие «Псковский завод радиодеталей» в покупке подарков маленьким псковичам.
Благодарим за помощь в организации съёмок Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
С Новым годом!
Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).