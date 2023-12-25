Общество

31-й выпуск проекта «Истфакт»: Советский Новый год

Предновогодний выпуск программы «Истфакт» рассказывает, где в советское время в Пскове проходила главная ёлка, как горожане покупали зелёных лесных красавиц, где катались с горок и на коньках, и чем помогало некогда градообразующее предприятие «Псковский завод радиодеталей» в покупке подарков маленьким псковичам.

Благодарим за помощь в организации съёмок Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

С Новым годом!

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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