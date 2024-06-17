Культура

«Добрый барабан» разместят на поляне рок-фестиваля в Палкино

Площадка Псковского областного отделения Российского детского фонда будет работать на поляне фестиваля «Добрый рок-2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: «Добрый рок-2024» / «ВКонтакте»

С самого первого концерта на фестивале, который состоялся ещё в далёком 2013 году, всегда есть и благотворительная составляющая, напомнил Андрей Семенов. В этом году на поляне разместят «Добрый барабан». В него будут собирать средства на музыкальные инструменты для учеников филиала Центра специального образования №2 (город Остров).

В учреждении обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети учатся по адаптированной школьной программе, в которой много времени уделяется творческому развитию. На занятиях музыкой дети учатся играть на разных музыкальных инструментах: ложки, клавесы, маракасы, ручные барабаны. А после ребята выступают на школьных концертах. Для них это уникальная возможность проявить себя, отметил Андрей Семенов.

Для будущих творческих успехов учеников филиала Центра специального образования №2 необходимо приобрети новые музыкальные инструменты: кастаньеты, тамбурин, металлофон, треугольник, маракасы.

«Для детей и педагога музыки большим счастьем было бы, если в учреждении появились аккордеон и цифровое пианино. Это значительно разнообразило бы школьные уроки музыки. Вы знаете, "Добрый рок" - это всегда маленькая сказка для наших благополучателей, станьте чуточку добрее, в этом кроется счастье!» - добавил директор фестиваля.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.