Найденную у церкви Николы со Усохи печать вечевого Пскова показали археологи

Печать вечевого Пскова XV-XVI веков обнаружили при раскопках у церкви Николы со Усохи в Пскове летом, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» / ВКонтакте
«И снова про находки у церкви Николы со Усохи. Перед западным входом в храм в слое XVI века была обнаружена вислая свинцовая печать. Находки печатей, которыми скреплялись официальные документы, относятся к числу нечастых, но интересных находок. Перед нами печать вечевого Пскова второй половины XV - начала XVI века, так называемая "Троицкая печать". На лицевой стороне печати надпись: "Печать Святой Троицы", на оборотной стороне - изображение Богоматери "Знамение"», - рассказали археологи.
Специалисты также отмечают, что Никольская церковь была кончанской, в ней, в том числе, хранился и архив Опоцкого конца.
«Находка печати в районе церкви неслучайна. Она еще раз напоминает, какую роль играли кончанские храмы в административной жизни средневекового Пскова», - добавили археологи.
Напомним, в ходе раскопок были обнаружены и другие находки, в частности, следы могильника и монеты.