ЖКХ

В ряде деревень Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО

В ряде сельских населенных пунктов Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Отходы из контейнера, установленного в деревне Андрюшино, будут вывозить по средам 2 раза в месяц.

Каждый 2-й и 4-й понедельник услуга по вывозу ТКО будет оказываться в деревнях Аксеново, Бардово, Дорожково, Красное Иваньково и Махново.

Во 2-й и 4-й вторник ТКО мусоровозы будут приезжать за мешками с ТКО в деревни Турово, Дворцы, Аполье, Фишнево, Китово, Кунавино и Красное Солнце

Каждую 2-ю и 4-ю среду будут забирать ТКО из деревень Ашево, Плессы, Добрывичи, Симаниха, Шилово, Уда и Ублиска.

2-я и 4-я пятница назначены днями вывоза отходов из деревень Заполье, Финьково, Гора, Юшковы Села, Сапрыгино, Хряпьево, Коскино-1, Коскино-2 и Федово.

В остальных населенных пунктах Бежаницкого района график вывоза ТКО останется прежним.