ЖКХ

Главный технолог «Горводоканала» рассказал, для чего нужна плата за сверхнормативный сброс сточных вод

Главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове разъяснил назначение платы за сверхнормативный сброс сточных вод.

Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, по его словам, призвана компенсировать ущерб, наносимый очистным сооружениям и канализациям. «Очистка всех сточных вод на очистных сооружениях проводится с помощью бактерий, - рассказал гость студии. - Эти бактерии очень чувствительны к внешним воздействиям. Если происходит сброс загрязняющих веществ в больших концентрациях, качество очистки ухудшается, бактерии начинают хуже работать, иногда вообще прекращают свою жизнедеятельность и очистка сточных вод прекращается». А плата за негативное воздействие на системы водоотведения призвана компенсировать тот ущерб, который сточные воды наносят канализационным сетям, добавил он.



Эти нормативы, указал Андрей Алябьев, устанавливаются на муниципальном уровне и касаются предприятий, учреждений, органов и частных предпринимателей. «Жилого фонда эти виды платежей не касаются», - пояснил главный технолог водоканала.